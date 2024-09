Opóźniony lub odwołany lot? Można złożyć skargę do Komisji Europejskiej

Mijające miesiące nie były najłatwiejsze dla osób podróżujących samolotami. Wszystko za sprawą rekordowych wręcz zakłóceń ruchu lotniczego. Odwołany czy opóźniony lot, a także strajki kontrolerów stały się niemal chlebem powszednim europejskich lotnisk. Aby zminimalizować tego rodzaju problemy w przyszłości, powstała specjalna strona internetowa, za pośrednictwem której pasażerowie mogą przesyłać swoje skargi wprost do Komisji Europejskiej.

Z tego tekstu dowiesz się m.in.:

Czym kierował się Ryanair, wystosowując apel o zgłaszanie skarg na zakłócenia w ruchu lotniczym do przewodniczącej Komisji Europejskiej?

Na czym polegają problemy z kontrolą ruchu lotniczego?

Jak złożyć skargę na zakłócenia w europejskim ruchu lotniczym?

Miliony pasażerów dotkniętych zakłóceniami w europejskim ruchu lotniczym

Kliknij, aby powiekszyć fot. stockking na Freepik Jak złożyć skargę na zakłócenia w europejskim ruchu lotniczym? Aby złożyć skargę na zakłócenia w europejskim ruchu lotniczym, możesz skorzystać z platformy „Air Traffic Control ruined our holiday”, która umożliwia wysłanie listu do przewodniczącej Komisji Europejskiej, Ursuli von der Leyen.

Strona “Kontrola lotów zrujnowała nasze wakacje”

Ryanair zachęca do zgłaszania skarg

Problemy z kontrolą ruchu lotniczego

Jak złożyć skargę

Wejdź na stronę internetową Air Traffic Control ruined our holiday

Wybierz opcję wysłania skargi. Strona zawiera wzór listu, który można wysłać bezpośrednio do Komisji Europejskiej.

Strona zawiera wzór listu, który można wysłać bezpośrednio do Komisji Europejskiej. Wypełnij swoje dane. Uzupełnij formularz swoimi danymi osobowymi, takimi jak imię, nazwisko, adres e-mail oraz numer lotu, którego dotyczy skarga.

Uzupełnij formularz swoimi danymi osobowymi, takimi jak imię, nazwisko, adres e-mail oraz numer lotu, którego dotyczy skarga. Opisz swoją sytuację. Jeśli formularz to umożliwia, opisz dokładnie swoje doświadczenia, w tym opóźnienia lub odwołania lotu oraz wszelkie związane z tym niedogodności.

Jeśli formularz to umożliwia, opisz dokładnie swoje doświadczenia, w tym opóźnienia lub odwołania lotu oraz wszelkie związane z tym niedogodności. Sprawdź i wyślij skargę. Po wypełnieniu wszystkich wymaganych pól, sprawdź poprawność wprowadzonych danych i prześlij skargę.

Po wypełnieniu wszystkich wymaganych pól, sprawdź poprawność wprowadzonych danych i prześlij skargę. Zachowaj potwierdzenie wysłania skargi. Upewnij się, że otrzymasz potwierdzenie wysłania skargi, które może być przydatne w przypadku dalszych działań lub kontaktu z linią lotniczą.

Wzrost opóźnień i odwołań lotów w sezonie letnim potwierdzają też eksperci ds. praw pasażerów z firmy AirCashBack zajmującej się odszkodowaniami za loty . W 2024 roku miały miejsce liczne problemy związane z kontrolą lotów, w tym strajki kontrolerów, którzy domagają się zwiększenia obsady i podwyżek. Strajki, które doprowadziły do odwołań tysięcy lotów wywołały oburzenie wśród przewoźników i zapowiedzi skarg do Komisji Europejskiej.Zakłócenia w europejskim ruchu lotniczym, dotknęły około 24 milionów pasażerów. Według danych opublikowanych przez stronę „Air Traffic Control ruined our holiday” (https://www.atcruinedourholiday.com) , działania European Air Traffic Control, nadzorowanego przez Eurocontrol (Europejską Organizację ds. Bezpieczeństwa Żeglugi Powietrznej), spowodowały opóźnienie ponad 133 tysięcy lotów w całej Europie.Strona “Air Traffic Control ruined our holiday” została stworzona przez Ryanair.Linia lotnicza uruchomiła tę platformę, aby umożliwić pasażerom wyrażenie swojego niezadowolenia z powodu zakłóceń w podróżach lotniczych i wysyłanie skarg bezpośrednio do szefowej Komisji Europejskiej, Ursuli von der Leyen.Dzięki niej, podróżni mogą w prosty sposób przesłać swoje skargi i opinie do Komisji Europejskiej, co ma na celu zwrócenie uwagi na problem i wywarcie presji na władze, aby podjęły odpowiednie działania.Ryanair, który sam boryka się z problemami związanymi z zakłóceniami lotów, aktywnie wspiera inicjatywę, mając nadzieję na poprawę sytuacji i zmniejszenie liczby zakłóceń w przyszłości. Linie lotnicze apelują do pasażerów, aby korzystali z tej platformy i wyrażali swoje opinie, co może przyczynić się do wprowadzenia zmian w europejskim systemie kontroli lotów. Ryanair wysłała do swoich pasażerów wiadomość z apelem o zgłaszanie skarg do przewodniczącej Komisji Europejskiej, Ursuli von der Leyen. Celem tej kampanii jest zwrócenie uwagi na narastające problemy związane z kontrolą ruchu lotniczego w Europie, które, zdaniem Ryanair, prowadzą do licznych opóźnień i odwołań lotów.Jednym z głównych powodów opóźnień i odwołań lotów jest niedobór personelu kontroli ruchu lotniczego oraz niska jakość zarządzania w systemie kontroli ruchu lotniczego.Jak dodają eksperci z AirCashback, problemy te stają się szczególnie dotkliwe w sezonie letnim, kiedy natężenie ruchu lotniczego jest najwyższe. Z powodu braków kadrowych kontrolerów lotniczych, linie lotnicze są zmuszone do odwoływania lub opóźniania lotów, co wpływa na miliony pasażerów w całej Europie.Ryanair od dłuższego czasu domaga się reform w zarządzaniu europejską przestrzenią powietrzną, postulując m.in. wprowadzenie większej liczby kontrolerów lotniczych oraz poprawy jakości zarządzania systemami kontroli. Firma twierdzi, że obecna sytuacja jest nie do przyjęcia i wymaga natychmiastowych działań ze strony Komisji Europejskiej.Problemy z kontrolą ruchu lotniczego są złożone i dotyczą nie tylko niedoboru kadr, ale również starzenia się infrastruktury oraz rosnącego obciążenia systemu. W kontekście rosnącej liczby pasażerów i lotów w Europie, problem ten staje się coraz bardziej palący. Ryanair, jako jedna z największych linii lotniczych w Europie, odczuwa te problemy na własnej skórze, stąd jej zdecydowana reakcja.Rekordowe zakłócenia w obsłudze lotów w Europie latem 2024 roku stały się poważnym problemem dla podróżnych. Dzięki nowej stronie internetowej, pasażerowie mają możliwość szybkiego i łatwego przesyłania skarg do Komisji Europejskiej, co może pomóc w rozwiązaniu tego problemu. Inicjatywa wspierana przez Ryanair ma na celu poprawę sytuacji i zapewnienie lepszych doświadczeń podróżnym w przyszłości.Aby złożyć skargę na zakłócenia w europejskim ruchu lotniczym, możesz skorzystać z platformy „Air Traffic Control ruined our holiday”, która umożliwia wysłanie listu do przewodniczącej Komisji Europejskiej, Ursuli von der Leyen.Apel Ryanair do pasażerów o zgłaszanie skarg do Komisji Europejskiej jest częścią szerszej kampanii mającej na celu wpływ na unijne organy, aby podjęły niezbędne działania naprawcze. Jak na razie nie jest jasne, jakie będą efekty tej inicjatywy, ale pokazuje ona, jak poważne są problemy z kontrolą ruchu lotniczego w Europie i jak wpływają one na codzienne operacje linii lotniczych oraz komfort pasażerów.