Mgła zakłóca działalność lotnisk. Czy za odwołany lot przysługuje odszkodowanie?

27 grudnia 2024 r. działalność lotniska Kraków-Balice zakłóciły niesprzyjające warunki atmosferyczne, w tym gęsta mgła, która nie pozostała bez wpływu na operacje lotnicze. Odwołany został planowy lot do Istambułu, a rejs do serbskiego Belgradu został przekierowany na lotnisko w Katowicach. Tego rodzaju sytuacje w okresie jesienno-zimowym nie należą do rzadkości. Czy za odwołany czy opóźniony z powodu mgły lot pasażerom linii lotniczych przysługuje odszkodowanie? Oto, co pokazuje praktyka i przepisy prawa unijnego.

Problemy związane z mgłą na lotniskach

Odszkodowanie za odwołany lot – ogólne zasady

Lot został odwołany na mniej niż 14 dni przed planowanym wylotem,

Pasażerowie nie zostali poinformowani o odwołaniu w odpowiednim czasie,

Nie zastosowano nadzwyczajnych okoliczności, które zwalniają przewoźnika z odpowiedzialności.

Czy mgła to nadzwyczajna okoliczność?

Kiedy jednak przysługuje odszkodowanie?

Co zrobić w przypadku odwołania lotu z powodu mgły?

Sprawdź dokumenty lotu: Upewnij się, że masz wszystkie informacje dotyczące odwołania lotu, takie jak czas odwołania i powód. Skontaktuj się z linią lotniczą: Zapytaj o alternatywne opcje podróży lub możliwość zwrotu kosztów biletu. Złóż reklamację: Jeśli nie zostałeś odpowiednio poinformowany lub nie otrzymałeś odpowiednich usług, możesz złożyć reklamację do linii lotniczej. W przypadku braku satysfakcjonującej odpowiedzi, masz prawo do zwrócenia się do krajowego organu ds. lotnictwa cywilnego.

Odszkodowanie za odwołany lot z powodu mgły

Brak możliwości odszkodowań dla pasażerów

Prawa pasażerów w przypadku przekierowania lotu – komentarz eksperta ds. pasażerów Davida Janoszki z AirCashBack

W przypadku przekierowania lotu na lotnisko alternatywne – przy założeniu, że lot będzie dalej kontynuowany do miejsca docelowego – przewoźnik lotniczy zawsze zobowiązany jest udzielić pasażerom opieki w formie posiłków i napojów, a jeżeli zachodzi konieczność oczekiwania na lot przez noc, przewoźnik musi dodatkowo zagwarantować zakwaterowanie w hotelu i transport pomiędzy hotelem a lotniskiem.



Jeżeli zaś lot ląduje na lotnisku alternatywnym mieszczącym się stosunkowo blisko miejsca docelowego (np. w Katowicach zamiast w Krakowie), przewoźnik lotniczy ponosi koszt transportu pasażera z tego lotniska alternatywnego do lotniska docelowego albo do innego pobliskiego miejsca uzgodnionego z pasażerem (np. jego domu). Pasażer może również żądać od przewoźnika zagwarantowania rezerwacji na lot do miejsca docelowego, o ile taki jest w ogóle wykonywany.



W powyższych sytuacjach bez znaczenia pozostaje, czy zaburzenie lotu było przez kogokolwiek zawinione. Dlatego też brak zagwarantowania którejkolwiek z wymienionych form opieki przez przewoźnika lotniczego pozwala pasażerowi ponieść tego typu wydatki samodzielnie, w drodze samopomocy, żądając następnie ich zwrotu od linii lotniczej. W tym celu niezbędne jest przede wszystkim zachowanie potwierdzenia poniesienia danego kosztu (odpowiednie w tym zakresie będą paragony z potwierdzeniem zapłaty czy faktury).



Obowiązki przewoźnika przy przekierowaniu lotu

Transport do pierwotnego lotniska: Jeżeli lot zostaje przekierowany na inne lotnisko, przewoźnik jest zobowiązany do zapewnienia pasażerom transportu do miejsca docelowego, jeśli to możliwe. Odszkodowanie za opóźnienia: W przypadku, gdy lot jest opóźniony, pasażerowie mogą ubiegać się o odszkodowanie, jeśli przekroczy to wymagany czas (2 godziny lub więcej). Posiłki i napoje: Jeśli opóźnienie wynosi kilka godzin, pasażerowie mają prawo do bezpłatnych posiłków, napojów, a także do zakwaterowania, jeśli opóźnienie będzie miało miejsce w nocy.

Mgła to jedno z najtrudniejszych wyzwań, jakie może napotkać lotnisko. Wpływa na widoczność, co utrudnia lądowanie i starty samolotów. Lotniska stosują różnorodne systemy nawigacyjne, takie jak ILS (Instrument Landing System), aby wspierać lądowania w ograniczonej widoczności. Jednak gdy mgła jest wyjątkowo gęsta, możliwości te stają się niewystarczające. Z tego powodu część lotów musi zostać przekierowana na inne lotniska, a niektóre, zwłaszcza krótkodystansowe połączenia, są odwoływane.Zgodnie z Rozporządzeniem (WE) nr 261/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady, które reguluje prawa pasażerów w Unii Europejskiej, pasażerom przysługuje odszkodowanie w przypadku odwołania lotu, ale tylko w określonych sytuacjach.Zgodnie z przepisami, odszkodowanie jest należne, jeśli:Mgła, choć jest częstym zjawiskiem pogodowym, może stanowić nadzwyczajną okoliczność, zwalniającą linie lotnicze z obowiązku wypłaty odszkodowania. Zgodnie z orzecznictwem Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości, nadzwyczajna okoliczność to sytuacja, która nie mogła być przewidziana przez przewoźnika i nie jest związana z normalnym przebiegiem działalności linii lotniczej.W przypadku mgły, która skutkuje odwołaniem lotu, linie lotnicze mogą argumentować, że takie zjawisko atmosferyczne nie było możliwe do przewidzenia ani zapobieżenia, zwłaszcza jeśli wystąpiła ona w miejscu, gdzie warunki pogodowe zmieniały się w sposób nieoczekiwany. W takim przypadku przewoźnik może uznać mgłę za nadzwyczajną okoliczność, która zwalnia go z obowiązku wypłaty odszkodowania.Mimo że mgła w wielu przypadkach może być uznana za nadzwyczajną okoliczność, warto pamiętać, że decyzja o odwołaniu lotu nie zawsze musi być związana z takimi warunkami. Jeśli przewoźnik miał wystarczająco dużo czasu, by zareagować na przewidywaną mgłę lub inne zjawiska atmosferyczne, może być zobowiązany do wypłaty odszkodowania, jeśli nie podjął odpowiednich działań w celu zminimalizowania opóźnienia.Dodatkowo, jeśli pasażerowie nie zostali odpowiednio poinformowani o odwołaniu lotu lub nie otrzymali alternatywnego transportu, mogą mieć prawo do odszkodowania, niezależnie od przyczyny odwołania.Jeśli twój lot został odwołany z powodu mgły, warto podjąć następujące kroki:Odszkodowanie za odwołany lot z powodu mgły zależy od wielu czynników, w tym od tego, czy mgła została uznana za nadzwyczajną okoliczność, którą przewoźnik mógł przewidzieć lub kontrolować. W przypadku, gdy mgła jest uznana za taką okoliczność, pasażerowie nie mają prawa do odszkodowania.Niemniej jednak, jeśli przewoźnik nie dostosował się do swoich obowiązków informacyjnych lub nie zaproponował alternatywnego transportu, pasażerowie mogą ubiegać się o rekompensatę. Każda sytuacja jest indywidualna, dlatego warto monitorować prawa pasażerów i składać reklamację, jeśli uznamy, że linia lotnicza nie wywiązała się z obowiązków.W sytuacjach, gdzie odwołania lub opóźnienia lotów są skutkiem nadzwyczajnych okoliczności, takich jak mgła, przewoźnicy lotniczy są zazwyczaj zwolnieni z obowiązku wypłaty odszkodowań zgodnie z Rozporządzeniem EC 261/2004. Pasażerowie mogą jednak liczyć na wsparcie w formie posiłków, napojów czy zakwaterowania, gdy opóźnienia przekraczają dwie godziny.Trudne warunki meteorologiczne same w sobie zwalniają przewoźnika lotniczego z obowiązku wypłaty zryczałtowanego odszkodowania na podstawie rozporządzenia (WE) nr 261/2004 (tj. kwot 250 euro, 400 euro czy 600 euro), albowiem nie jest to okoliczność, na którą przewoźnik może mieć jakikolwiek wpływ. Niemniej samo wystąpienie takiej nadzwyczajnej okoliczności nie prowadzi automatycznie do braku konieczności zagwarantowania pasażerom jakiejkolwiek pomocy czy opieki przez przewoźnika lotniczego.Jak tłumaczy prawnik David Janoszka z AirCashBack:Kiedy pasażerowie doświadczają przekierowania lotu na inne lotnisko z powodu złych warunków pogodowych, takich jak mgła, mają oni określone prawa, które zapewniają im odpowiednią opiekę i rekompensatę. Zgodnie z unijnym Rozporządzeniem EC 261/2004, pasażerowie mają prawo do różnych form wsparcia w takiej sytuacji:Chociaż mgła może być uznana za nadzwyczajną okoliczność, w której przewoźnik jest zwolniony z obowiązku wypłaty odszkodowania, pasażerowie wciąż mają prawo do odpowiedniej opieki. Warto pamiętać, że każdy przypadek jest indywidualny i zależy od konkretnych okoliczności. W przypadku odwołania lub przekierowania lotu z powodu mgły, pasażerowie powinni skontaktować się z linią lotniczą, aby uzyskać informacje o dalszych opcjach podróży i potencjalnym odszkodowaniu lub rekompensacie.