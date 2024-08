Odwołany lub opóźniony lot. Najczęstsze przyczyny i prawa pasażerów

Opóźniony lub odwołany lot to sytuacje, którym pasażerowie linii lotniczych stawiać muszą czoła dość często. AirCashBack, firma zajmująca się udzielaniem pomocy w dochodzeniu odszkodowań od linii lotniczych, rzuca światło na najczęstsze przyczyny perturbacji w przelotach. Eksperci wyjaśniają również, jakie są prawa pasażerów i kiedy mogą oni liczyć, że przewoźnik wypłaci im odszkodowanie.

Z tego tekstu dowiesz się m.in.:

Jakie są najczęstsze przyczyny opóźnień i odwołań lotów?

Jakie prawa ma pasażer w sytuacji odwołanego i opóźnionego lotu?

Na jakiej wysokości odszkodowanie może liczyć pasażer odwołanego lotu?

Niekorzystne warunki pogodowe

Problemy techniczne

Kwestie operacyjne

Problemy z infrastrukturą lotniskową

Czynniki ludzkie

Oczekiwanie na pasażerów transferowych

Sytuacje nadzwyczajne

Jakie prawa ma pasażer w sytuacji odwołanego i opóźnionego lotu wyjaśnia David Janoszka z AirCashBack

Prawo do informacji

Posiłki i napoje : Pasażerowie powinni otrzymać odpowiednie posiłki i napoje proporcjonalnie do czasu oczekiwania.

: Pasażerowie powinni otrzymać odpowiednie posiłki i napoje proporcjonalnie do czasu oczekiwania. Komunikację : Linie lotnicze muszą umożliwić pasażerom dostęp do środków komunikacji, takich jak połączenia telefoniczne lub wiadomości e-mail, w celu poinformowania bliskich lub partnerów biznesowych o zmianach w podróży.

: Linie lotnicze muszą umożliwić pasażerom dostęp do środków komunikacji, takich jak połączenia telefoniczne lub wiadomości e-mail, w celu poinformowania bliskich lub partnerów biznesowych o zmianach w podróży. Zakwaterowanie: Jeśli opóźnienie lotu wymaga noclegu, linia lotnicza jest zobowiązana zapewnić pasażerom zakwaterowanie w hotelu oraz transport pomiędzy lotniskiem a hotelem.

Zwrot kosztów lub zmiana trasy przelotu

Zwrotem kosztów biletu : Pełny zwrot kosztów biletu, jeśli pasażer decyduje się nie kontynuować podróży.

: Pełny zwrot kosztów biletu, jeśli pasażer decyduje się nie kontynuować podróży. Zmianą trasy: Pasażerowie mogą wybrać alternatywną trasę do miejsca docelowego, na porównywalnych warunkach podróży, tak szybko jak to możliwe lub w późniejszym terminie, dogodnym dla pasażera, w zależności od dostępności miejsc.

Prawo do odszkodowania

Wysokość odszkodowania zależy od długości lotu:

€250 za loty do 1500 km,

za loty do 1500 km, €400 za loty wewnątrz UE powyżej 1500 km i wszystkie inne loty od 1500 km do 3500 km,

za loty wewnątrz UE powyżej 1500 km i wszystkie inne loty od 1500 km do 3500 km, €600 za loty powyżej 3500 km.

Prawo do zwrotu kosztów dodatkowych

Prawo do rezygnacji z lotu w przypadku dużego opóźnienia

Jak wystąpić o odszkodowanie za lot

Bilet lotniczy : Zachowaj kopię biletu lub potwierdzenie rezerwacji.

: Zachowaj kopię biletu lub potwierdzenie rezerwacji. Karta pokładowa : Jeśli masz kartę pokładową, również ją zachowaj.

: Jeśli masz kartę pokładową, również ją zachowaj. Potwierdzenie opóźnienia/odwołania : Zachowaj wszelkie komunikaty od linii lotniczej dotyczące opóźnienia lub odwołania lotu.

: Zachowaj wszelkie komunikaty od linii lotniczej dotyczące opóźnienia lub odwołania lotu. Wydatki: Jeśli musiałeś ponieść dodatkowe koszty związane z opóźnieniem (np. zakwaterowanie, posiłki), zachowaj rachunki.

Skorzystaj pomocy specjalistycznej firmy

Niezależnie od tego, czy podróżujemy służbowo, czy prywatnie, odwołany lot może zakłócić nasze plany, spowodować stres i konieczność reorganizacji całej podróży. Choć takie sytuacje są nieprzyjemne, często są one nieuniknione.Jak tłumaczy David Janoszka z AirCashBack jedną z głównych przyczyn opóźnień lotów są niekorzystne warunki pogodowe. Silne wiatry, burze, mgła, opady śniegu czy oblodzenie pasów startowych mogą znacząco wpłynąć na możliwość bezpiecznego startu i lądowania samolotów. Loty mogą być opóźnione, przekierowane lub nawet odwołane, jeśli warunki pogodowe zagrażają bezpieczeństwu. Linie lotnicze i kontrola ruchu lotniczego muszą w takich sytuacjach działać zgodnie z procedurami bezpieczeństwa, co często prowadzi do zmian w rozkładzie lotów. Choć przewoźnicy często starają się przesunąć lot na późniejszą godzinę lub dzień, czasami warunki pogodowe są na tyle złe, że jedyną rozsądną decyzją jest odwołanie lotu.Każdy samolot przed wylotem musi przejść szczegółowe kontrole techniczne, aby zapewnić bezpieczeństwo pasażerom i załodze. Jeśli wykryte zostaną jakiekolwiek usterki, które mogą zagrażać bezpiecznej eksploatacji maszyny, linia lotnicza nie ma innego wyjścia niż odwołać lot. Problemy techniczne mogą obejmować awarie silników, problemy z elektroniką pokładową czy niesprawności w systemach hydraulicznych. W takich sytuacjach naprawa może trwać zbyt długo, aby opóźnienie było akceptowalne, co prowadzi do decyzji o odwołaniu rejsu.Odwołanie lotów może być także związane z różnorodnymi kwestiami operacyjnymi, które obejmują takie problemy jak brak dostępności załogi (np. choroba członków załogi), trudności logistyczne, a nawet błędy w zarządzaniu siatką połączeń. Na przykład, gdy samolot, który miał obsługiwać dany lot, utknie w innym miejscu z powodu wcześniejszych opóźnień, linie lotnicze mogą być zmuszone do odwołania rejsu. Takie sytuacje są szczególnie powszechne na dużych lotniskach, gdzie złożoność operacyjna jest większa.Problemy z infrastrukturą lotniskową, takie jak awarie systemów nawigacyjnych, prace budowlane na pasach startowych, czy ograniczenia związane z przepustowością lotnisk, również mogą prowadzić do odwołań lotów. Na przykład, jeśli lotnisko jest zmuszone zamknąć jeden z pasów startowych z powodu konieczności naprawy, może to znacząco ograniczyć jego zdolność do obsługi lotów, co prowadzi do odwołań. Problem ten jest szczególnie widoczny w okresach świątecznych i wakacyjnych, kiedy ruch lotniczy jest znacznie zwiększony.Strajki pracowników lotnisk, linii lotniczych lub kontrolerów ruchu lotniczego to kolejna częsta przyczyna odwołań lotów. Strajki mogą dotyczyć różnorodnych kwestii, od warunków pracy po wynagrodzenia, i mogą prowadzić do poważnych zakłóceń w ruchu lotniczym. W takich przypadkach linie lotnicze często nie mają możliwości znalezienia zastępczego personelu lub rozwiązania problemu na czas, co skutkuje koniecznością odwołania lotów.Niektóre loty są opóźniane w celu oczekiwania na pasażerów transferowych, którzy przesiadają się z innych lotów. Linie lotnicze czasami decydują się opóźnić odlot, aby umożliwić transfer większej liczby pasażerów i zminimalizować potencjalne niedogodności związane z przegapieniem kolejnego lotu.Sytuacje nadzwyczajne, takie jak zagrożenia terrorystyczne, alarmy bombowe, czy inne incydenty związane z bezpieczeństwem, mogą wymusić natychmiastowe odwołanie lotów. Choć takie sytuacje są stosunkowo rzadkie, ich wpływ na ruch lotniczy może być znaczący, ponieważ wymagają natychmiastowych działań mających na celu ochronę życia pasażerów i załogi.Pasażerowie w sytuacji odwołanego lub opóźnionego lotu mają określone prawa, które są chronione przez przepisy prawa międzynarodowego, a także regulacje krajowe i regionalne. W Unii Europejskiej kluczowym aktem prawnym regulującym te kwestie jest Rozporządzenie (WE) nr 261/2004, które określa prawa pasażerów linii lotniczych. Podobne regulacje obowiązują również w innych częściach świata, choć mogą się różnić w zależności od jurysdykcji. Poniżej omówiono najważniejsze prawa pasażerów w przypadku odwołanego lub opóźnionego lotu.W przypadku odwołania lub opóźnienia lotu linie lotnicze mają obowiązek niezwłocznie poinformować pasażerów o zaistniałej sytuacji. Informacje powinny obejmować przyczynę opóźnienia lub odwołania, a także przewidywany czas oczekiwania lub nowe szczegóły dotyczące lotu. Pasażerowie powinni otrzymać jasne i zrozumiałe informacje o swoich prawach oraz dostępnych opcjach.Jeśli lot jest opóźniony o określony czas (zazwyczaj powyżej 2 godzin, w zależności od długości lotu), pasażerowie mają prawo do opieki ze strony linii lotniczych. Obejmuje to:W przypadku odwołania lotu pasażerowie mają prawo do wyboru między:W pewnych okolicznościach pasażerowie mogą mieć prawo do odszkodowania finansowego za odwołany lub opóźniony lot.Wysokość odszkodowania zależy od długości lotu oraz czasu opóźnienia. Ważne jest, że odszkodowanie nie przysługuje, jeśli odwołanie lub opóźnienie lotu było spowodowane nadzwyczajnymi okolicznościami, na które linia lotnicza nie miała wpływu (np. zła pogoda, strajki niezależne od linii lotniczej, zagrożenia bezpieczeństwa).Pasażerowie mogą dochodzić dodatkowych roszczeń, jeśli ponieśli szkody wykraczające poza to, co przewiduje prawo lotnicze. Na przykład, jeśli odwołany lub opóźniony lot spowodował dodatkowe koszty, takie jak stracone rezerwacje w hotelu lub wynajem samochodu, pasażerowie mogą ubiegać się o zwrot tych kosztów, pod warunkiem, że mogą to udokumentować.Jeśli opóźnienie lotu wynosi więcej niż 5 godzin, pasażerowie mogą zrezygnować z lotu i zażądać pełnego zwrotu kosztów biletu, nawet jeśli lot nie został oficjalnie odwołany. W takim przypadku linie lotnicze są również zobowiązane zapewnić pasażerom bezpłatny lot powrotny do punktu początkowego, jeśli opóźnienie miało miejsce podczas podróży powrotnej.Wystąpienie o odszkodowanie za odwołany lub opóźniony lot może wydawać się skomplikowane, ale przestrzeganie kilku kroków pomoże w skutecznym dochodzeniu swoich praw.Przed złożeniem wniosku upewnij się, że masz wszystkie niezbędne dokumenty:Pierwszym krokiem jest bezpośredni kontakt z linią lotniczą. Wiele linii lotniczych oferuje formularze reklamacyjne na swoich stronach internetowych, które można wypełnić i złożyć online.Linie lotnicze zazwyczaj mają kilka tygodni na rozpatrzenie reklamacji. W odpowiedzi powinieneś otrzymać decyzję dotyczącą odszkodowania. Jeśli linia lotnicza odrzuci twoje roszczenie, powinna to zrobić na piśmie z podaniem powodów.Jeśli linia lotnicza odmówi wypłaty odszkodowania lub nie odpowie na twoją reklamację, możesz zlecić sprawd do firmy zajmujące się odszkodowaniami od linii lotniczych. Pobierają one prowizję za swoje usługi, ale mogą pomóc w skutecznym egzekwowaniu twoich praw.Opóźnienia i odwołania lotów są wynikiem wielu czynników. Niezależnie od przyczyny, kluczowe jest, aby pasażerowie byli informowani o sytuacji i mieli dostęp do pomocy w razie potrzeby. Warto również pamiętać, że chociaż opóźnienia i odwołania lotów są często wynikiem dążenia do zapewnienia najwyższego poziomu bezpieczeństwa i komfortu podczas podróży lotniczej.