Jakie prawa ma pasażer w przypadku opóźnionego lub odwołanego lotu?

Statystyki pokazują, że większość Polaków decydujących się na zagraniczne wakacje do miejsca przeznaczenia dociera samolotem. Sezon wakacyjny to zatem okres wzmożonego ruchu tak na krajowych lotniskach, jak i w przestrzeni powietrznej. W takich realiach, opóźniony czy odwołany lot nie należy niestety do odosobnionych sytuacji. Jakie prawa przysługują pasażerowi?

Z naszej praktyki jako kancelarii prawnej wynika, że przewoźnicy niskobudżetowi, czyli tzw. tanie linie lotnicze Wizz Air i Ryanair, mają większą tendencję do ignorowania indywidualnie składanych przez pasażerów wniosków o odszkodowania za loty. Najczęściej bowiem sprawa ucicha po wysłanym wezwaniu do zapłaty. Mało kto z pasażerów samodzielnie kieruje sprawę do sądu aby dochodzić odszkodowania.

Po weryfikacji dokumentów, w pierwszej kolejności kierujemy do przewoźnika wezwanie do zapłaty. Wynika to z ustawy Prawo lotnicze (art. 205c ust. 1), zgodnie z którą, aby móc skierować pozew do sądu, w pierwszej kolejności konieczne jest wszczęcie postępowania reklamacyjnego. Dopiero kiedy przewoźnik odpowie na reklamację i odmówi wypłaty odszkodowania albo nie udzieli odpowiedzi w terminie 30 dni od dnia jej doręczenia, możemy skierować sprawę do sądu.

Wizz Air ogłosił, że Robert Carey, pełniący funkcję prezesa od 2021 roku, opuścił firmę. Tymczasowo jego obowiązki przejmie József Váradi, dyrektor generalny.Powód odejścia Roberta Careya nie został ujawniony, jednak wiadomo, że zamierza on realizować „inne projekty”.Wizz Air jest jednym z największych przewoźników niskokosztowych operujących z Polski.W 2023 roku linie te obsłużyły ponad 200 tysięcy lotów na całym świecie, z czego znacząca część pochodziła z polskich lotnisk.Wizz Air oferuje połączenia z wielu polskich miast, takich jak Warszawa, Kraków, Gdańsk, Katowice, Wrocław i Poznań, co przekłada się na setki lotów tygodniowo.Najczęściej wybierane kierunki lotów Wizz Air przez Polaków obejmują popularne miasta w Europie oraz destynacje wakacyjne takie jak Barcelona, Teneryfa, Malaga, Rzym, Paryż. Wizz Air, jak wiele innych linii lotniczych, doświadcza opóźnień w swoich lotach.Popyt na podróże lotnicze jest znacznie większy, częściej zdarzają się też zakłócenia lotów. Pasażerowie, którzy regularnie latają poza sezonem, zazwyczaj mają świadomość swoich praw. Natomiast latem wielu turystów, podróżujących okazjonalnie – często w ramach zorganizowanych imprez turystycznych – nie zdaje sobie sprawy, że mogą ubiegać się o odszkodowanie. Czasami dowiadują się o tym dopiero po kilku miesiącach od lotu. Niemniej jednak słuszne jest stwierdzenie, że linie lotnicze mają najwięcej pracy związanej z roszczeniami odszkodowawczymi pasażerów właśnie w okresie letnim.Jeżeli chodzi o liczbę wniosków pasażerów o odszkodowanie, każdy z przewoźników wykonujących loty rejsowe odnotowuje wzrost zgłoszeń w okresie letnim.Jak wyjaśnia David Janoszka, prawnik i specjalista w zakresie praw pasażerów z AirCashBack:W przypadku problemów z lotem, warto znać prawa pasażera, które nam przysługują. Regulacje dotyczące odszkodowań i świadczeń są określone w Rozporządzeniu (WE) nr 261/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady. Jeśli Twój lot był opóźniony w wyniku zaniedbań linii lotniczych i opóźnienie wyniosło co najmniej 3 godziny, przysługuje Ci odszkodowanie. Wysokość odszkodowania może wynieść 250, 400 lub 600 euro, w zależności od odległości dzielącej port wylotu i lotnisko końcowe.Ponadto, jeżeli Twój lot zostanie odwołany przez linię lotniczą w ciągu 14 dni przed planowanym wylotem, również przysługuje Ci odszkodowanie. Możesz uzyskać taką samą kwotę, jak w przypadku opóźnionego lotu.Jak otrzymać odszkodowanie od linii lotniczych? Jeżeli chcesz ubiegać się o odszkodowanie, możesz złożyć samodzielnie reklamację do przewoźnika. Pamiętaj, aby posiadać dokument podróży. Niestety, często linie lotnicze odmawiają wypłaty odszkodowania. W takiej sytuacji warto rozważyć skorzystanie z usług specjalistycznych firm zajmujących się odszkodowaniami za loty, takich jak polska firma AirCashBack, która już od ponad 11 lat dochodzi praw pasażerów lotniczych.W okresie wakacyjnym zwiększony ruch lotniczy powoduje przesycenie przestrzeni powietrznej i większy ruch na lotniskach, które w tym okresie zmagają się z ograniczeniem przepustowości. Prowadzi to do opóźnień w otrzymywanych zgodach na start samolotów. Z kolei przewoźnicy lotniczy zwykle ciasno organizują swoje siatki lotów, zostawiając niewielki bufor czasowy pomiędzy lotami wykonywanymi przez jedną maszynę.Tym samym kilkudziesięciominutowe opóźnienia powstałe rano - przez ograniczenia przepustowości - potrafią prowadzić do wielogodzinnych opóźnień dalszych lotów mimo – na pierwszy rzut oka – idealnych warunków do przeprowadzania operacji lotniczych. W takich przypadkach dalsze loty kaskadowo przejmują opóźnienia z poprzednich lotów, bez możliwości zredukowania tych opóźnień pomiędzy lotami.Każda sprawa związana z dochodzeniem odszkodowania za odwołany lub opóźniony lot ma indywidualny przebieg. Proces ten trwa zazwyczaj od 3 do 18 miesięcy. O wyjaśnienie poprosiliśmy Davida Janoszkę – prawnika, specjalistę w zakresie ochrony praw pasażerów z AirCashBack:Jak dodaje David Janoszka z AirCashBack w wielu przypadkach przewoźnicy lotniczy wypłacają odszkodowanie po otrzymaniu wezwania do zapłaty, ale mimo wszystko liczba spraw, która trafia do sądów, jest bardzo duża. W toku procesów często okazuje się, że przyczyna zaburzenia lotu była zgoła inna niż ta, na którą pierwotnie powoływał się przewoźnik, odmawiając wypłaty odszkodowania, albo że po prostu przewoźnik zignorował zgłoszenie pasażera. Niestety droga sądowa, która wiąże się z koniecznością poniesienia kosztów, to jedyna skuteczna droga dla pasażera, by móc dochodzić odszkodowania w przypadku odmowy jego wypłaty przez przewoźnika.Polska ustawa Prawo lotnicze nakłada na przewoźników lotniczych obowiązek udzielenia odpowiedzi na reklamację pasażera w terminie 30 dni pod rygorem jej uznania. Przewoźnicy lotniczy zwykle mieszczą się w tych 30 dniach, ale w okresie letnim spodziewałbym się odpowiedzi bliżej 30. dnia niż krótko po dokonaniu zgłoszenia. Jest to jednak bardzo indywidualna kwestia.