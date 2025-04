Komfortowy i bezpieczny lot samolotem - jak się przygotować?

Rozpoczyna się okres intensywnych podróży, także lotniczych. Z tej okazji eksperci AirCashBack podpowiadają, jak przygotować się do lotu samolotem, aby podróż była komfortowa i bezpieczna.

Przeczytaj także: Ryanair odleciał bez 20 pasażerów. Czy to kolejny przypadek overbookingu?

Z tego tekstu dowiesz się m.in.:

Jakie dokumenty przygotować przed podróżą samolotem?

Kiedy przyjechać na lotnisko?

Jak ubrać się do samolotu?

Jak do lotu powinny się przygotować osoby mające problemy ze zdrowiem?

Jak latać z dziećmi>?



Dokumenty – miej wszystko pod ręką

Paszport lub dowód osobisty – w zależności od kraju docelowego. Paszport często musi być ważny minimum 3 miesiące od daty planowanego powrotu.

– w zależności od kraju docelowego. Paszport często musi być ważny minimum 3 miesiące od daty planowanego powrotu. Wizę lub inne wymagane dokumenty , np. ETA do Wielkiej Brytanii (od 2 kwietnia 2025 r.).

, np. ETA do Wielkiej Brytanii (od 2 kwietnia 2025 r.). Kartę pokładową – zapisaną w telefonie lub wydrukowaną.

– zapisaną w telefonie lub wydrukowaną. Numer rezerwacji lub bilet elektroniczny, który może być wymagany przy odprawie lub kontroli bezpieczeństwa.

Odprawa i bagaż – lepiej wcześniej niż później

Zrób odprawę online, by uniknąć kolejek na lotnisku.

Sprawdź limity bagażowe – zarówno dla podręcznego, jak i rejestrowanego. Nie pakuj płynów powyżej 100 ml ani przedmiotów zabronionych.

Zabezpiecz i oznacz bagaż rejestrowany, aby łatwo go zidentyfikować na taśmie bagażowej.

Dojazd na lotnisko i boarding – punktualność ma znaczenie

Loty krajowe – przyjedź co najmniej 1,5–2 godziny przed odlotem.

– przyjedź co najmniej 1,5–2 godziny przed odlotem. Loty międzynarodowe – zjaw się 2–2,5 godziny wcześniej.

– zjaw się 2–2,5 godziny wcześniej. Loty międzykontynentalne – zalecane minimum to 3 godziny.

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe Jak dobrze przygotować się do lotu samolotem? Zanim ruszysz na lotnisko, upewnij się, że masz ze sobą wszystkie niezbędne dokumenty.

Strój – komfort przede wszystkim

Wygodne, luźne ubrania i buty, które nie będą uciskać.

Pończochy uciskowe – zwłaszcza przy długich lotach, by wspomóc krążenie i zapobiec zakrzepom.

Zdrowe nawyki – przed i w trakcie lotu

Unikaj nadmiaru kofeiny i alkoholu, które mogą prowadzić do odwodnienia i pogorszyć samopoczucie.

Zjedz lekki posiłek przed lotem – najlepiej bogaty w białko i błonnik.

Pij dużo wody podczas lotu, unikaj słodzonych i gazowanych napojów.

Ruszaj się co jakiś czas – nawet kilka kroków po kabinie lub ćwiczenia w fotelu poprawią krążenie i komfort.

Relaks i rozrywka na pokładzie

Poduszkę podróżną, opaskę na oczy i słuchawki z redukcją hałasu – przydadzą się do snu.

Książki, filmy, muzykę lub seriale, by czas minął szybciej.

Zdrowie i bezpieczeństwo – najważniejsze informacje



Latanie w ciąży

Między 28. a 34. tygodniem ciąży należy skonsultować się z lekarzem i uzyskać zaświadczenie o zdolności do lotu.

Po 34. tygodniu loty są niewskazane, a w przypadku ciąży bliźniaczej – niewskazane po 32. tygodniu.

Po operacji lub przy ograniczonej sprawności

Jeśli niedawno przeszłaś/przeszedłeś zabieg chirurgiczny lub masz widoczną niepełnosprawność, konieczne jest zaświadczenie lekarskie o zdolności do podróży. Powinno ono być wystawione nie wcześniej niż 6 dni przed planowanym lotem.

Stałe leczenie i przyjmowanie leków

Leki zawsze zabieraj do bagażu podręcznego.

Ustaw przypomnienia w telefonie, by nie przegapić dawki – szczególnie przy zmianach stref czasowych.

Przy długich lotach przygotuj leki wcześniej – dostęp do apteczki w bagażu rejestrowanym może być niemożliwy.

Inne problemy zdrowotne

Ubezpieczenie podróżne – zabezpieczenie na każdą sytuację

Pomoc medyczną w razie nagłego wypadku lub zachorowania w czasie lotu.

Pokrycie kosztów leczenia, transportu i hospitalizacji.

Wsparcie w razie zmiany trasy czy przerwania podróży z powodów zdrowotnych.

Podróż z dziećmi – organizacja to podstawa

pieluszki, chusteczki, przekąski, ubrania na zmianę i ulubione zabawki.

podczas startu i lądowania – podaj dziecku pierś, butelkę lub smoczek, by zmniejszyć uczucie zatkanych uszu.

Twoje prawa jako pasażera – odszkodowanie za opóźnienie lub odwołanie lotu

Odszkodowania pieniężnego w wysokości od 250 do 600 euro, w zależności od długości trasy.

Opieki na lotnisku: posiłków, napojów, zakwaterowania (jeśli konieczny jest nocleg), transportu między lotniskiem a hotelem oraz możliwości wykonania połączeń telefonicznych lub wysłania maili.

Zwrotu kosztów biletu lub zapewnienia alternatywnego połączenia do celu podróży.

Przeczytaj także: Unijne prawa pasażerów lotniczych wymagają zmian

Zanim ruszysz na lotnisko, upewnij się, że masz ze sobą:Zaplanuj dojazd z wyprzedzeniem, by uniknąć stresu i nie spóźnić się na odprawę:Boarding zwykle zaczyna się 30–50 minut przed wylotem, a kończy 15 minut przed startem. Monitoruj tablice informacyjne i aplikacje linii lotniczych. Ustaw przypomnienia w telefonie, słuchaj ogłoszeń i miej oko na zmiany dotyczące bramki czy godziny odlotu.W samolocie spędzamy wiele czasu w jednej pozycji, dlatego postaw na:Zabierz ze sobą:W przypadku chorób przewlekłych, ostatnich urazów lub niedawnych operacji, skonsultuj się z lekarzem przed planowaniem podróży. Czasem wymagane jest zaświadczenie o możliwości bezpiecznego latania.Dobre ubezpieczenie może okazać się nieocenione. Zapewnia m.in.:Zabierz:Dobre przygotowanie do lotu to nie tylko odpowiednio spakowana walizka. To również troska o zdrowie, komfort i bezpieczeństwo – zarówno swoje, jak i innych pasażerów. Dzięki właściwej organizacji, lot może być przyjemnym początkiem wakacyjnej przygody.Podróż samolotem nie zawsze przebiega zgodnie z planem. Warto wiedzieć, że w przypadku odwołania lotu, znacznego opóźnienia (powyżej 3 godzin) lub odmowy wejścia na pokład z powodu przepełnienia, pasażerowie mają prawo do:Powyższe prawa są uregulowane przez Rozporządzenie (WE) nr 261/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 11 lutego 2004 r. ustanawiające wspólne zasady odszkodowania i pomocy dla pasażerów w przypadku odmowy przyjęcia na pokład oraz odwołania lub dużego opóźnienia lotów.Jeśli spotka Cię taka sytuacja, zachowaj dokumenty podróży, paragon za dodatkowe wydatki i dokumentację korespondencji z linią lotniczą – mogą być potrzebne przy ubieganiu się o rekompensatę.