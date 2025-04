Nietrzeźwy pasażer zmusił Wizz Air do awaryjnego lądowania

Agresywne zachowanie nietrzeźwego pasażera doprowadziło do awaryjnego lądowania samolotu Wizz Air, który leciał z Warszawy do Bilbao. Załoga podjęła decyzję o przerwaniu lotu w trosce o bezpieczeństwo innych pasażerów. Co mówią przepisy na temat nietrzeźwych osób na pokładzie samolotu? O tym eksperci AirCashBack.

Zakłócenie rozkładu lotów

Przyczyny i skutki

Konsekwencje prawne dla pasażera

Profesjonalizm załogi w sytuacjach kryzysowych

Przepisy prawne – co mówią przepisy?

Przepisy Unii Europejskiej

Przepisy krajowe

Kodeks Karny

Prawo do odszkodowania

Jeżeli przewoźnik nie udowodni, że sytuacja była wynikiem siły wyższej, pasażerowie mogą domagać się odszkodowania w wysokości do 400 euro – zaznacza ekspert.

Po lądowaniu awaryjnym na lotnisku we Frankfurcie, agresywny podróżny został natychmiast zatrzymany przez niemiecką policję. Pasażer usłyszał zarzuty zakłócania porządku publicznego i stwarzania zagrożenia dla bezpieczeństwa lotu. Grozi mu nie tylko wysoka grzywna, ale także kara pozbawienia wolności do 5 lat. Ponadto, linia lotnicza Wizz Air zapowiedziała podjęcie działań prawnych, mających na celu odzyskanie odszkodowania za poniesione straty, a także umieszczenie mężczyzny na czarnej liście pasażerów, co uniemożliwi mu dalsze latanie z tą linią.Awaryjne lądowanie miało wpływ na harmonogram lotów – opóźniony został zarówno rejs do Bilbao, jak i lot powrotny, który wystartował z ponad półtoragodzinnym opóźnieniem. Pasażerowie musieli długo czekać, aby kontynuować podróż.Do takich sytuacji często dochodzi w wyniku nadmiernego spożycia alkoholu, zarówno przed, jak i w trakcie lotu. Warunki panujące w kabinie, takie jak niskie ciśnienie i ograniczona przestrzeń, mogą nasilać działanie alkoholu, prowadząc do niekontrolowanych reakcji.W omawianym przypadku załoga podjęła natychmiastową reakcję, zgodnie z procedurami – najpierw próbując uspokoić agresywnego pasażera, a w razie niepowodzenia, informując kapitana, który podjął decyzję o zmianie kursu i lądowaniu awaryjnym. Po lądowaniu we Frankfurcie, mężczyzna został zatrzymany przez niemiecką policję.Z informacji przekazanych przez niemiecką policję wynika, że pasażer został przewieziony na komisariat, gdzie usłyszał zarzuty zakłócania porządku oraz narażenia bezpieczeństwa lotu. Grozi mu kara grzywny lub nawet pozbawienia wolności do 5 lat. Linia lotnicza Wizz Air zapowiedziała również podjęcie działań prawnych mających na celu uzyskanie odszkodowania za poniesione straty, a także umieszczenie mężczyzny na czarnej liście pasażerów, co oznacza zakaz latania z tą linią w przyszłości.Załoga pokładowa jest odpowiednio przeszkolona do radzenia sobie w kryzysowych sytuacjach. Członkowie personelu przechodzą regularne szkolenia w zakresie bezpieczeństwa, procedur awaryjnych i deeskalacji konfliktów. W takich sytuacjach kluczowa jest szybka, stanowcza reakcja – od prób uspokojenia pasażera, przez powiadomienie kapitana, aż po unieruchomienie agresywnego pasażera, gdy wymaga tego sytuacja.Prawne regulacje dotyczące pasażerów nietrzeźwych na pokładzie samolotów są surowe i mają na celu zapewnienie bezpieczeństwa wszystkim osobom na pokładzie.Eksperci z AirCashBack podkreślają, że w Polsce przepisy dotyczące incydentów lotniczych, w tym związanych z pijanymi pasażerami, są zgodne z odpowiednimi regulacjami prawnymi.Rozporządzenie (WE) nr 261/2004 ustala prawa pasażerów w sytuacjach takich jak odmowa przyjęcia na pokład, odwołanie lub duże opóźnienie lotów. Zgodnie z tymi przepisami, przewoźnik lotniczy ma prawo odmówić pasażerowi wejścia na pokład, jeśli jest on nietrzeźwy i stwarza zagrożenie dla bezpieczeństwa.Rozporządzenie (WE) nr 965/2012 reguluje operacje lotnicze, zawierając przepisy dotyczące zapewnienia bezpieczeństwa na pokładzie, w tym dotyczące pasażerów nietrzeźwych lub agresywnych.W Polsce, zgodnie z przepisami prawa lotniczego, pasażerowie, którzy nie przestrzegają poleceń załogi, zachowują się agresywnie, nadużywają alkoholu lub stosują przemoc, mogą zostać usunięci z pokładu i podlegać karze pozbawienia wolności do 5 lat. Nietrzeźwi pasażerowie , którzy zakłócają porządek lub zagrażają bezpieczeństwu lotu, mogą być ścigani na podstawie przepisów Kodeksu Karnego.Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 4 października 2017 r. w sprawie wypadków i incydentów lotniczych precyzuje procedury postępowania w takich przypadkach oraz obowiązki przewoźników i załogi.Jak wyjaśnia ekspert z AirCashBack, pasażerowie mają prawo do rekompensaty, gdy lot zostaje opóźniony o ponad 3 godziny, nawet jeśli opóźnienie wynikało z działań agresywnego pasażera.Dodaje również, że agresywny pasażer może być pociągnięty do odpowiedzialności cywilnej za wszelkie szkody wynikłe z zakłócenia lotu.