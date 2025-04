Elektroniczne postępowanie upominawcze (EPU) to specjalna procedura umożliwiająca szybkie dochodzenie roszczeń pieniężnych za pośrednictwem systemu teleinformatycznego. Zostało wprowadzone głównie po to, aby odciążyć sądy od spraw nieskomplikowanych pod względem faktycznym. Kluczowym elementem jest tu nakaz zapłaty wydany w elektronicznym postępowaniu upominawczym, wobec którego dłużnikowi przysługuje środek obrony w postaci sprzeciwu. Poniżej omawiamy najważniejsze zagadnienia związane ze sprzeciwem od nakazu zapłaty w EPU.

1. Istota elektronicznego postępowania upominawczego

2. Cel i termin wniesienia sprzeciwu

Kliknij, aby powiekszyć fot. Freepik Jak wnieść sprzeciw od nakazu zapłaty w elektronicznym postępowaniu upominawczym? Sprzeciw w elektronicznym postępowaniu upominawczym należy również wnieść w formie elektronicznej (poprzez system e-Sądu), chyba że pozwany otrzymał nakaz zapłaty w formie papierowej i chce wnieść pismo w sposób tradycyjny.

3. Wymogi formalne sprzeciwu

Oznaczenie sądu i stron – należy wskazać, że sprzeciw dotyczy nakazu zapłaty w EPU i określić sygnaturę akt.

– należy wskazać, że sprzeciw dotyczy nakazu zapłaty w EPU i określić sygnaturę akt. Wyraźne oświadczenie o zaskarżeniu nakazu – trzeba zaznaczyć, że pozwany nie zgadza się z żądaniem powoda.

– trzeba zaznaczyć, że pozwany nie zgadza się z żądaniem powoda. Zwięzłe uzasadnienie – choć K.p.c. nie narzuca ścisłych reguł co do obszerności uzasadnienia, wskazane jest przedstawienie zarzutów pozwalających rozpoznać sprawę w dalszym postępowaniu.

– choć K.p.c. nie narzuca ścisłych reguł co do obszerności uzasadnienia, wskazane jest przedstawienie zarzutów pozwalających rozpoznać sprawę w dalszym postępowaniu. Podpis elektroniczny – przy wnoszeniu sprzeciwu online często wystarczy autoryzacja w systemie e-Sądu.

4. Skutki wniesienia sprzeciwu

Utrata mocy nakazu zapłaty – nakaz automatycznie traci moc w całości (art. 505(37) K.p.c.). Przekazanie sprawy do sądu właściwości ogólnej – po weryfikacji sprzeciwu sąd w Lublinie przekazuje akta do sądu, który jest właściwy miejscowo dla miejsca zamieszkania lub siedziby pozwanego. Następnie postępowanie toczy się według zwykłych reguł i może być konieczne złożenie odpowiedzi na pozew, przedstawienie dowodów czy uczestniczenie w rozprawie. Dalsza obrona pozwanego – w „tradycyjnym” postępowaniu przed sądem rejonowym lub okręgowym pozwany może rozwijać swoją linię obrony, składać wnioski dowodowe czy korzystać z pomocy pełnomocnika.

5. Najczęstsze przyczyny wnoszenia sprzeciwu

Brak istnienia długu – pozwany twierdzi, że nie zawierał umowy lub zobowiązanie już spłacił.

– pozwany twierdzi, że nie zawierał umowy lub zobowiązanie już spłacił. Zarzut przedawnienia – dług jest przeterminowany (np. minęło wiele lat od wymagalności roszczenia).

– dług jest przeterminowany (np. minęło wiele lat od wymagalności roszczenia). Nienależnie naliczone koszty – część roszczeń dotyczy zawyżonych odsetek lub opłat dodatkowych.

– część roszczeń dotyczy zawyżonych odsetek lub opłat dodatkowych. Niewłaściwa wysokość zadłużenia – pozwany kwestionuje kwotę wskazaną w pozwie.

6. Konsekwencje zaniechania sprzeciwu

7. Podsumowanie

Elektroniczne postępowanie upominawcze zostało uregulowane w Kodeksie postępowania cywilnego (K.p.c.) w celu przyspieszenia rozpoznawania prostych spraw cywilnych o świadczenia pieniężne. Powód, składając pozew przez Internet, ponosi obniżoną opłatę sądową, a całość dokumentów gromadzona jest w systemie teleinformatycznym Sądu Rejonowego Lublin-Zachód w Lublinie.Nakaz zapłaty w EPU wydawany jest na podstawie twierdzeń powoda o istnieniu roszczenia, bez przeprowadzania postępowania dowodowego na rozprawie. Sąd bada jedynie, czy pozew spełnia wymogi formalne i nie budzi oczywistych wątpliwości co do zasadności żądania. Jeśli powód prawidłowo wniósł pozew i uiścił opłatę, sąd wydaje nakaz zapłaty, zobowiązując pozwanego do uregulowania należności w określonym terminie (zwykle dwutygodniowym), pod rygorem uprawomocnienia się tego nakazu.Sprzeciw od nakazu zapłaty służy zakwestionowaniu roszczeń powoda i jest podstawowym środkiem obrony dla pozwanego, który nie zgadza się z treścią nakazu zapłaty. Zgodnie z art. 505(28) K.p.c., pozwany musi wnieść sprzeciw w terminie dwóch tygodni od dnia doręczenia nakazu. Termin ten jest nieprzywracalny – oznacza to, że jeżeli pozwany się spóźni, nakaz zapłaty uzyska przymiot prawomocności i będzie stanowić tytuł egzekucyjny.Ważne, aby pozwany zwrócił uwagę na datę odbioru korespondencji z sądu. Moment faktycznego odbioru determinuje początek biegu terminu na wniesienie sprzeciwu.Sprzeciw w elektronicznym postępowaniu upominawczym należy również wnieść w formie elektronicznej (poprzez system e-Sądu), chyba że pozwany otrzymał nakaz zapłaty w formie papierowej i chce wnieść pismo w sposób tradycyjny.Najważniejsze wymogi formalne to:Co istotne, w EPU nie ma obowiązku załączania dowodów na tym etapie. Gdy sprawa trafi do sądu właściwości ogólnej (po skutecznym wniesieniu sprzeciwu), pozwany będzie mógł przedstawić pełną argumentację i dokumenty przeczące roszczeniu powoda.Złożenie sprzeciwu w ustawowym terminie ma następujące konsekwencje:Pozwany ma prawo do sprzeciwu, jeżeli kwestionuje zasadność pozwu. W praktyce najczęstsze przyczyny to:Jeżeli pozwany nie wniesie sprzeciwu albo wniesie go po terminie, nakaz zapłaty uprawomocni się i stanie się tytułem egzekucyjnym. Na jego podstawie wierzyciel będzie mógł uzyskać klauzulę wykonalności i skierować sprawę do komornika. To oznacza, że pozwany może się spodziewać m.in. zajęcia wynagrodzenia za pracę, rachunku bankowego czy innych składników majątku.Sprzeciw od nakazu zapłaty w elektronicznym postępowaniu upominawczym to fundamentalny instrument obrony dłużnika przeciwko roszczeniom, które uważa za nieuzasadnione. Poprawne i terminowe wniesienie tego sprzeciwu prowadzi do utraty mocy nakazu zapłaty i przekazania sprawy do sądu według zasad ogólnych, gdzie pozwany ma pełną możliwość przedstawienia swojego stanowiska oraz dowodów. W wypadku zaniechania lub spóźnienia się z tym działaniem nakaz nabiera cech prawomocności, a wierzyciel może przystąpić do egzekucji.Aby uniknąć negatywnych skutków, pozwany powinien dokładnie pilnować terminów oraz zachować wszelkie wymogi formalne przy składaniu sprzeciwu. Często wskazane jest skorzystanie z pomocy profesjonalnego pełnomocnika (radcy prawnego lub adwokata), zwłaszcza gdy sprawa dotyczy większych kwot bądź skomplikowanych okoliczności faktycznych.