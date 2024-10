Wizz Air zawiesza loty do/z Tel Awiwu do 14 stycznia 2025 r. Jak odzyskać pieniądze za bilet?

W związku z niestabilną sytuacją w regionie, Wizz Air zdecydował się na zawieszenie wszystkich lotów do i z Tel Awiwu do 14 stycznia 2025 r. włącznie. Jakie prawa przysługują pasażerom w związku z odwołanymi lotami? Wyjaśniają to eksperci z AirCashBack.

Komunikat do pasażerów

Jak odzyskać pieniądze za bilet? Dostępne opcje

Zwrot kosztów

Kliknij, aby powiekszyć fot. SKYRADAR z Pixabay Wizz Air zawiesza loty do/z Tel Awiwu Pasażerowie, których loty zostały anulowane, mogą skorzystać z kilku opcji rekompensaty.

Przebukowanie lotu

Jak skorzystać z rekompensaty?

Co dalej?

Eskalacja konfliktu w Izraelu zagraża bezpieczeństwu pasażerów - uznały linie lotnicze Wizz Air i zawiesiła loty do i z Tel Awiwu aż do 14 stycznia 2025 r.Linia lotnicza przesłała już komunikaty do wszystkich pasażerów, którzy mieli zarezerwowane loty do Tel Awiwu lub z tego miasta, z wyjaśnieniem sytuacji oraz wskazówkami, jak mogą odzyskać pieniądze za bilety. Wizz Air oferuje różne opcje rekompensaty za odwołane loty, zapewniając klientom elastyczne możliwości wyboru.Pasażerowie, których loty zostały anulowane, mogą skorzystać z kilku opcji rekompensaty, w zależności od swoich potrzeb:Pasażerowie mogą ubiegać się o pełny zwrot kosztów biletu w tej samej formie płatności, w której dokonano zakupu. Wystarczy zalogować się na swoje konto Wizz Air i wybrać opcję zwrotu pieniędzy. Zwrot zostanie przelany na konto pasażera w ciągu kilku dni roboczych.Pasażerowie mogą bez dodatkowych opłat zmienić datę lotu lub wybrać alternatywną trasę na inny termin, w miarę dostępności. Ta opcja jest dostępna poprzez konto Wizz Air lub kontakt z centrum obsługi klienta.Aby wybrać jedną z opcji rekompensaty, pasażerowie powinni zalogować się na swoje konto Wizz Air na stronie internetowej lub w aplikacji mobilnej. Wszystkie informacje dotyczące anulowanych lotów oraz dostępnych opcji będą dostępne w sekcji rezerwacji. Linia lotnicza zapewnia również wsparcie poprzez swoje centrum obsługi klienta, gdzie można uzyskać pomoc w zakresie przebukowania lotu lub zwrotu kosztów.Wizz Air stale monitoruje sytuację w regionie i pozostaje w kontakcie z odpowiednimi władzami. Linie lotnicze mają nadzieję na wznowienie lotów do/z Tel Awiwu po 14 stycznia 2025 roku, w zależności od poprawy sytuacji w regionie. Pasażerowie są zachęcani do śledzenia komunikatów Wizz Air oraz aktualizacji na stronie internetowej linii lotniczej.Decyzja o tymczasowym zawieszeniu lotów do i z Tel Awiwu jest odpowiedzią na trudne okoliczności w regionie, które wpływają na bezpieczeństwo podróży. Wizz Air zapewnia pasażerom elastyczne opcje odzyskania pieniędzy lub przebukowania lotów, aby zminimalizować niedogodności wynikające z odwołanych połączeń.