Cyfrowy dokument podróży, czyli Digital Travel Credential już w 2028 roku?

Międzynarodowa Organizacja Lotnictwa Cywilnego (ICAO) planuje wprowadzenie rozwiązania, które umożliwi pasażerom przechowywanie danych paszportowych oraz informacji o biletach i rezerwacjach bezpośrednio na urządzeniach mobilnych. Cyfrowy dokument podróży, czyli tzw. Digital Travel Credential (DTC), ma zastąpić tradycyjne papierowe dokumenty. Według informacji podanych przez "The Times", system może zostać wdrożony najwcześniej w 2028 roku.

Nowy sposób odprawy

Weryfikacja twarzą – przyszłość bezpieczeństwa

Kliknij, aby powiekszyć fot. Freepik Cyfrowy dokument podróży ma zastąpić tradycyjne papierowe dokumenty Rozwiązanie to umożliwi pasażerom przechowywanie danych paszportowych oraz informacji o biletach i rezerwacjach bezpośrednio na urządzeniach mobilnych.

Co to oznacza dla pasażerów

Komentarz eksperta AirCashBack: cyfryzacja to korzyści, ale i wyzwania

Obecnie podróżni muszą odprawić się na lotnisku lub online, po czym otrzymują tradycyjną kartę pokładową, którą następnie skanują przy wejściu do samolotu. Zgodnie z planami ICAO, proces ten ma ulec uproszczeniu. Zamiast papierowej karty pokładowej , pasażerowie będą pobierać tzw. „kartę podróży” bezpośrednio na swoje telefony. W przypadku jakichkolwiek zmian w rezerwacji, dokument będzie automatycznie aktualizowany, eliminując konieczność wydawania nowego biletu.Dla pasażerów oznacza to nie tylko większą wygodę, ale też mniejszą liczbę formalności i szybszy proces odprawy. To także krok w stronę bardziej ekologicznego podróżowania – ograniczenie drukowanych dokumentów oznacza mniejsze zużycie papieru i mniej odpadów.Jednym z kluczowych elementów planowanych zmian jest wprowadzenie systemów biometrycznych, w tym rozpoznawania twarzy. Pasażerowie będą mogli przesyłać dane paszportowe na swój telefon, a ich tożsamość na lotnisku będzie potwierdzana poprzez skanowanie twarzy. Gdy podróżny pojawi się przy bramce, system automatycznie zweryfikuje jego tożsamość, a linie lotnicze otrzymają potwierdzenie uprawnień do wejścia na pokład.Rozwiązanie to ma na celu nie tylko zwiększenie komfortu, ale też poprawę bezpieczeństwa i przyspieszenie odprawy. Brak konieczności okazywania dokumentów fizycznych zmniejsza ryzyko ich zgubienia lub kradzieży, a automatyczne systemy identyfikacji pozwolą zredukować kolejki i czas oczekiwania.Dla podróżnych cyfryzacja dokumentów tożsamości to koniec czasochłonnych i skomplikowanych procedur odprawy. Wystarczy smartfon z odpowiednią aplikacją, aby mieć wszystkie potrzebne informacje podróżne w jednym miejscu. Brak konieczności noszenia ze sobą papierowych dokumentów oznacza większą wygodę i spokój ducha.Cyfrowy dokument podróży to krok w stronę uproszczenia procedur, ale także ogromny zysk dla pasażerów – mówi ekspert z AirCashBack, firmy specjalizującej się w prawach pasażerów.Z punktu widzenia ochrony praw podróżnych ważne jest, aby nowe rozwiązania były zgodne z przepisami o ochronie danych osobowych, takimi jak RODO. Tylko wtedy pasażerowie będą mogli korzystać z tych udogodnień w pełni bezpiecznie.Ekspert dodaje, że cyfryzacja może również przyspieszyć proces zgłaszania roszczeń za opóźnione lub odwołane loty. Dzięki cyfrowym dokumentom łatwiej będzie udowodnić, że pasażer był gotowy do lotu, co może znacznie skrócić czas oczekiwania na ewentualne odszkodowanie.Cyfrowy dokument tożsamości podróży może stać się przełomem w światowym transporcie lotniczym. Jeśli plany ICAO zostaną zrealizowane, podróżowanie samolotem stanie się nie tylko wygodniejsze, ale i bardziej nowoczesne, szybsze i bezpieczniejsze. Ważne jednak, by wdrażaniu nowych technologii towarzyszyły odpowiednie regulacje chroniące prawa pasażerów oraz ich dane osobowe.