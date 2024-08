Pijany pasażer w samolocie a przepisy prawa

W ostatnich latach liczba incydentów z udziałem pijanych pasażerów na pokładach samolotów znacząco wzrosła. Linie lotnicze na całym świecie zmagają się z tym problemem. Nietrzeźwi pasażerowie stwarzają realne zagrożenie dla bezpieczeństwa lotu. Jak tę kwestię reguluje prawo? Jakie pomysły na rozwiązanie problemu mają linie lotnicze? O tym eksperci ds. praw pasażerów z firmy AirCashBack.

Przyczyny i konsekwencje

Przykłady prawdziwych incydentów

Kliknij, aby powiekszyć fot. Freepik Będą limity na spożycie alkoholu w samolotach? Wprowadzenie limitów na spożycie alkoholu mogłoby znacząco poprawić bezpieczeństwo na pokładach samolotów. Pijani pasażerowie stanowią zagrożenie nie tylko dla siebie, ale także dla innych pasażerów oraz załogi.

Przepisy prawne

Ryanair wzywa do wprowadzenia limitów na spożycie alkoholu na lotniskach

Wpływ na bezpieczeństwo

Reakcje i kontrowersje

Ograniczenia w piciu alkoholu na pokładzie samolotu

AirCashBack informuje, że średnio co trzy godziny lot samolotu nad Unią Europejską jest zakłócany przez głośnego, agresywnego, a często pijanego pasażera. W skrajnych przypadkach kapitanowie decydują się na awaryjne lądowanie, aby usunąć niesfornych pasażerów z pokładu.Główne przyczyny takich incydentów to nadmierne spożycie alkoholu przed lotem oraz podczas samego lotu. Warunki panujące w kabinie, takie jak niskie ciśnienie, mogą potęgować działanie alkoholu, prowadząc do nieprzewidywalnych zachowań. Pijani pasażerowie często nie stosują się do poleceń załogi, wykazują agresję słowną, a nawet fizyczną.W lipcu 2024 r. podczas lotu Ryanair z Newcastle na Majorkę brytyjski turysta został skazany na wyrok w zawieszeniu za napaść na tle seksualnym po obmacywaniu stewardesy podczas lotu. Połączenie alkoholu z narkotykami, takimi jak kokaina, było przyczyną tego incydentu.Kolejnym pokładem była bójka podczas lot z Wielkiej Brytanii na Ibizę w sierpniu 2023 r. Wówczas grupa pijanych pasażerów wywołała bójkę na pokładzie, zmuszając kapitana do awaryjnego lądowania. Incydent ten spowodował opóźnienia i zakłócenia dla innych pasażerów.Do incydentu doszło też podczas lotu z Irlandii do Grecji. W czerwcu 2023 r. pijany pasażer zaatakował słownie i fizycznie członka załogi, co doprowadziło do jego aresztowania po wylądowaniu.Niestety dochodzi też do incydentów z udziałem polskich pasażerów.W styczniu 2024 r. samolot Ryanair lecący z Luton na Lanzarote musiał awaryjnie lądować w Faro w Portugalii z powodu grupy ośmiu Polaków, którzy zakłócali porządek na pokładzie. Pasażerowie krzyczeli, uderzali w drzwi luków bagażowych i spożywali alkohol, ignorując polecenia załogi. Jeden z pasażerów został aresztowany za nieposłuszeństwo i stawianie oporu.Jak dodaję eksperci z AirCashBack w Polsce przepisy dotyczące incydentów lotniczych, w tym tych z udziałem pijanych pasażerów, są regulowane przez Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 4 października 2017r. w sprawie wypadków i incydentów lotniczych. Rozporządzenie to określa procedury postępowania w przypadku takich zdarzeń oraz obowiązki przewoźników lotniczych i załogi.W odpowiedzi na rosnący problem, niektóre linie lotnicze, takie jak Ryanair, proponują wprowadzenie limitów na spożycie alkoholu na lotniskach. Michael O’Leary, dyrektor generalny Ryanair, zasugerował, aby pasażerowie mogli kupić maksymalnie dwa drinki przed lotem. Taki limit mógłby znacznie zmniejszyć liczbę incydentów na pokładach samolotów. Pasażerowie pod wpływem alkoholu często stają się agresywni, zakłócają porządek na pokładzie, a nawet zmuszają samoloty do awaryjnych lądowań. O’Leary podkreśla, że problem ten jest szczególnie widoczny w przypadku lotów wakacyjnych, gdzie pasażerowie często spożywają alkohol przed wejściem na pokład.Wprowadzenie limitów na spożycie alkoholu mogłoby znacząco poprawić bezpieczeństwo na pokładach samolotów. Pijani pasażerowie stanowią zagrożenie nie tylko dla siebie, ale także dla innych pasażerów oraz załogi. O’Leary podkreśla, że wprowadzenie takich ograniczeń jest konieczne, aby zapewnić bezpieczne i komfortowe podróże dla wszystkich.Propozycje Ryanair spotkały się z mieszanymi reakcjami. Niektórzy pasażerowie uważają, że wprowadzenie limitów jest zbyt restrykcyjne, podczas gdy inni popierają ten pomysł, widząc w nim sposób na poprawę bezpieczeństwa. Linie lotnicze i lotniska muszą teraz współpracować, aby znaleźć rozwiązanie, które będzie skuteczne i akceptowalne dla wszystkich stron.Kilka linii lotniczych wprowadziło zakazy lub ograniczenia dotyczące spożycia alkoholu na pokładzie, aby poprawić bezpieczeństwo i komfort pasażerów. Qatar Airways wprowadziły zakaz spożywania alkoholu na niektórych trasach, zwłaszcza tych prowadzących do krajów, gdzie obowiązują surowe przepisy dotyczące alkoholu. Choć Emirates oferuje alkohol na większości swoich lotów, wprowadziły one ograniczenia na trasach do krajów, gdzie spożycie alkoholu jest zabronione lub ograniczone. Ryanair nie wprowadził całkowitego zakazu, ale aktywnie apeluje o wprowadzenie limitów na spożycie alkoholu na lotniskach, aby zmniejszyć liczbę incydentów na pokładach samolotów.W odpowiedzi na rosnącą liczbę incydentów, American Airlines tymczasowo zawiesiły serwowanie alkoholu w klasie ekonomicznej na lotach krajowych w USA. Podobnie jak American Airlines, Southwest Airlines również tymczasowo zawiesiły serwowanie alkoholu na lotach krajowych w USA.Te działania mają na celu poprawę bezpieczeństwa i komfortu podróży, a także zmniejszenie liczby incydentów związanych z nadmiernym spożyciem alkoholu.Problem pijanych pasażerów na pokładach samolotów jest poważny i wymaga zdecydowanych działań. Propozycje Ryanair dotyczące wprowadzenia limitów na spożycie alkoholu na lotniskach mogą być krokiem w dobrym kierunku, aby zmniejszyć liczbę incydentów i poprawić bezpieczeństwo lotów. Wprowadzenie takich przepisów wymaga jednak współpracy i akceptacji ze strony pasażerów, linii lotniczych oraz władz lotniskowych.