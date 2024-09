Bagaż podręczny - nowe przepisy od 1 września 2024 roku

Od 1 września 2024 roku na lotniskach w całej Europie wprowadzono istotne zmiany dotyczące bagaży podręcznych. Nowe przepisy mają na celu ułatwienie procedur bezpieczeństwa oraz zwiększenie komfortu podróżnych. W związku z tym, wszyscy pasażerowie powinni być świadomi nowych zasad, aby uniknąć niespodzianek podczas odprawy i kontroli bezpieczeństwa. Najważniejsze zmiany omawiają eksperci z AirCashBack.

Co się zmieniło podsumowują eksperci ds. praw pasażerów z AirCashBack firmy zajmującej się odszkodowaniami za loty

Zmiany w przewozie płynów. Powrót limitu 100 ml na płyny



Niektóre lotniska, takie jak Aberdeen w Szkocji, Amsterdam Schiphol w Holandii, Mediolan Malpensa czy Rzym Fiumicino we Włoszech, zainstalowały nowoczesne skanery, które wykorzystując technologię 3D, mogły prześwietlić bagaż podręczny. Dzięki tym skanerom można było wykryć np. materiały wybuchowe ukryte w kosmetykach czy płynach. W maju ubiegłego roku Komisja Europejska wysłała raport do Europejskiej Konfederacji Lotnictwa Cywilnego, w którym oceniła, że skanery zawodzą w przypadku płynów znajdujących się w opakowaniach o pojemności powyżej 330 ml.

Kliknij, aby powiekszyć fot. Freepik Zmieniły się przepisy dotyczące bagażu podręcznego Jedną z najważniejszych zmian jest przywrócenie limitu 100 ml na płyny przewożone w bagażu podręcznym.

Jak wyjaśnia rzecznik KE Tim McPhie: Jest to spowodowane tylko i wyłącznie problemami technicznymi związanymi z zainstalowanymi na niektórych lotniskach skanerami do prześwietlania bagaży pasażerów, decyzja ta nie wynika z żadnego potencjalnego zagrożenia.



Jedną z najważniejszych zmian jest przywrócenie limitu 100 ml na płyny przewożone w bagażu podręcznym. Decyzja ta została podjęta przez Komisję Europejską z powodu problemów technicznych związanych z nowoczesnymi skanerami CT, które miały umożliwić zniesienie tych ograniczeń. Skanery te, wykorzystujące technologię 3D do prześwietlania bagażu, okazały się niewystarczająco skuteczne w przypadku pojemników o większej pojemności.



Każdy pojemnik z płynem musi mieć maksymalnie 100 ml i być umieszczony w przezroczystej, zamykanej torbie o pojemności do 1 litra. Pasażerowie powinni odpowiednio przygotować swoje bagaże podręczne, umieszczając płyny w przezroczystych torbach i łatwo dostępnych miejscach, aby przyspieszyć kontrolę bezpieczeństwa.

Kolejną istotną zmianą jest nowe podejście do przewozu elektroniki. Od 1 września podróżni nie muszą już wyjmować z bagażu podręcznego laptopów, tabletów czy smartfonów podczas kontroli bezpieczeństwa. Dzięki nowym technologiom skanowania, które zostały wprowadzone na wielu lotniskach, urządzenia elektroniczne mogą pozostać w torbach, co znacznie skróci czas oczekiwania na kontrolę i zwiększy wygodę podróżnych.

Wpływ na podróżnych

Jak się przygotować?

Zmiany dotyczące bagaży podręcznych, które weszły w życie 1 września 2024 roku, zostały wprowadzone przez Europejską Agencję Bezpieczeństwa Lotniczego (EASA) we współpracy z Komisją Europejską. EASA, jako organ odpowiedzialny za regulacje dotyczące bezpieczeństwa lotniczego w Europie, przygotowała nowe przepisy w ramach zaktualizowanych wytycznych dotyczących standardów bezpieczeństwa na lotniskach.Komisja Europejska, odpowiadająca za wprowadzanie i harmonizację przepisów na poziomie Unii Europejskiej, zatwierdziła te zmiany, mając na celu ujednolicenie procedur na wszystkich lotniskach w państwach członkowskich UE. Nowe regulacje mają na celu poprawę bezpieczeństwa, uproszczenie procedur kontroli oraz zwiększenie komfortu pasażerów podczas podróży lotniczych.Zmiany te mają na celu przede wszystkim zwiększenie bezpieczeństwa oraz wygody podróżnych, ale mogą również wiązać się z pewnymi niedogodnościami. Pasażerowie będą musieli bardziej starannie planować zawartość swoich bagaży podręcznych i zwracać uwagę na nowe limity. Z drugiej strony, ujednolicenie przepisów na poziomie europejskim powinno ułatwić podróżowanie między różnymi krajami i zminimalizować zamieszanie na lotniskach.Aby uniknąć nieprzyjemnych niespodzianek na lotnisku, warto już teraz zapoznać się z nowymi zasadami i dostosować swoje bagaże do obowiązujących wymogów. Linie lotnicze i lotniska już teraz udostępniają szczegółowe informacje na temat zmian na swoich stronach internetowych, a także w materiałach informacyjnych dostępnych na lotniskach. Dobrze jest również przybyć na lotnisko z odpowiednim wyprzedzeniem, aby mieć czas na ewentualne dostosowanie bagażu do nowych przepisów.Zmiany w przepisach dotyczących bagaży podręcznych, które weszły w życie 1 września 2024 roku, mają na celu zwiększenie bezpieczeństwa oraz komfortu podróżnych na europejskich lotniskach. Nowe limity dotyczące wymiarów i wagi bagażu, uproszczona kontrola elektroniki oraz zliberalizowane zasady przewozu płynów to kroki w kierunku ułatwienia podróży lotniczych. Pasażerowie powinni jednak dokładnie zapoznać się z nowymi zasadami i odpowiednio przygotować swoje bagaże, aby uniknąć niepotrzebnych problemów na lotnisku.