Bliski Wschód w chaosie: zamknięta przestrzeń powietrzna, loty odwołane. Jakie prawa pasażerów?

Po izraelskim ataku na cele w Iranie w nocy z 10 na 11 czerwca, kraje regionu - Izrael, Iran, Irak i Jordania - niemal natychmiast ogłosiły zamknięcie swojej przestrzeni powietrznej. Decyzja obowiązuje co najmniej do 14 czerwca, z możliwością przedłużenia w zależności od dalszego rozwoju sytuacji. Czasowo zamknięto również kluczowe lotniska: Ben Guriona w Tel Awiwie, Imam Chomeiniego w Teheranie, Bagdad International oraz Queen Alia w Ammanie - informuje AirCashBack.

Decyzja o zamknięciu przestrzeni powietrznej zapadła błyskawicznie po izraelskim uderzeniu Setki lotów zostały przekierowane, a wiele – odwołanych. Na lotnisku Ben Guriona w Tel Awiwie oraz pozostałych portach lotniczych w regionie utknęli pasażerowie, których rejsy nie mogły się odbyć z powodu zamknięcia korytarzy powietrznych.Wielu globalnych przewoźników zareagowało natychmiast. Lufthansa, KLM, British Airways czy American Airlines zawiesiły loty do Tel Awiwu, Teheranu i Bagdadu. Air France i Qatar Airways całkowicie wstrzymały przeloty nad terytorium Iranu i Iraku, aby zminimalizować ryzyko dla załóg i pasażerów. Również Emirates i Etihad przekierowują trasy poza zamkniętą strefę.Z Polski do regionu operowały głównie PLL LOT i Wizz Air, które oferowały regularne połączenia z Warszawy i Katowic do Tel Awiwu. Po zamknięciu przestrzeni powietrznej loty te zostały tymczasowo zawieszone, a pasażerowie proszeni są o bieżące śledzenie komunikatów przewoźników. Z polskich lotnisk nie były wykonywane bezpośrednie rejsy do Iranu czy Iraku, jednak wielu pasażerów korzystało z przesiadek przez Stambuł, Doha lub Dubaj – również te połączenia mogą ulec zakłóceniom ze względu na zmianę tras przelotów.Jak dodaj ekspert ds. praw pasażerów z AirCashBack, mamy do czynienia z jednym z najpoważniejszych kryzysów lotniczych na Bliskim Wschodzie. Zamknięcie przestrzeni nad tyloma krajami jednocześnie sprawia, że dla wielu tras między Europą a Azją brakuje bezpiecznych i krótkich korytarzy powietrznych. Linie lotnicze muszą planować trasy od nowa, co oznacza dłuższe loty, większe koszty operacyjne i opóźnienia.W sytuacjach takich jak obecna, pasażerowie mają prawo do opieki oraz informacji, nawet jeśli powodem zakłóceń są nadzwyczajne okoliczności – mówi ekspert ds. praw pasażerów z firmy AirCashBack. Oznacza to, że linie lotnicze muszą zapewnić posiłki, napoje, a przy dłuższych opóźnieniach – także zakwaterowanie i transport, niezależnie od tego, czy należne jest odszkodowanie.Zgodnie z rozporządzeniem UE 261/2004, pasażerowie odwołanych lotów mają prawo do:Na ten moment nie wiadomo, jak długo potrwa zamknięcie przestrzeni powietrznej. Jeśli konflikt się zaostrzy, istnieje ryzyko długoterminowego wstrzymania ruchu lotniczego nad regionem, co będzie mieć poważne konsekwencje nie tylko dla turystyki, ale również dla globalnego handlu i transportu towarów.