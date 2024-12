Odszkodowanie za odwołany lot. Orzeczenie Trybunału wzmacnia prawa pasażerów

Sądy coraz częściej stają po stronie pasażerów. Niedawno niemiecki Trybunał Sprawiedliwości wydał orzeczenie w myśl którego pasażer ma prawo do odszkodowania, jeśli linia lotnicza odwołuje połączenie i w ramach zastępczego lotu oferuje jedynie kolejny lot w ramach swojej własnej floty, choć na danej trasie są dostępne wcześniejsze loty realizowane przez innych przewoźników. Sprawę komentuje ekspert z firmy AirCashBack.

Przeczytaj także: Odwołane oraz przekierowane loty z powodu mgły. Jakie prawa pasażera i obowiązki przewoźnika?

Przełomowe orzeczenie niemieckiego Trybunału Sprawiedliwości

Klient odwołanego lotu wybrał pociąg, poprosił o zwrot kosztów

Trybunał Sprawiedliwości stanął po stronie pasażera linii lotniczej

Kliknij, aby powiekszyć fot. Freepik Jakie sa prawa pasażera w przypadku odowłanego lotu? Zgodnie z przepisami Unii Europejskiej, jeśli Twój lot zostanie odwołany, przewoźnik ma obowiązek zapewnić alternatywne połączenie, które jak najszybciej dostarczy Cię do celu. Wcześniej obowiązujące przepisy zezwalały liniom lotniczym na zaoferowanie pasażerom jedynie kolejnego lotu z ich własnej floty.

Zasady oferowania alternatywnego transportu

Wzmocnienie praw pasażerów i zmiana praktyki przewoźników

Jakie są konsekwencje dla pasażerów?

Komentarz eksperta prawnego ds. praw pasażerów z firmy AirCashBack

Co należy zrobić, aby ubiegać się o odszkodowanie?

Zgłoś roszczenie do linii lotniczej. Poinformuj przewoźnika o odwołaniu lub opóźnieniu lotu i zażądaj odszkodowania, powołując się na przepisy Rozporządzenia (WE) nr 261/2004. Zbieraj dokumentację. Zachowaj bilety, potwierdzenia rezerwacji, informacje o statusie lotu, a także dokumenty związane z opóźnieniem lub odwołaniem lotu. Ważne jest, aby mieć pełną dokumentację, która ułatwi dochodzenie roszczeń. Skontaktuj się z instytucjami. Jeśli linie lotnicze odmawiają wypłaty odszkodowania, możesz skontaktować się z odpowiednimi instytucjami, np. Urzędem Lotnictwa Cywilnego, który nadzoruje prawa pasażerów w Polsce.

Jeśli linia lotnicza odwołuje połączenie, a w ramach zastępczego lotu oferuje jedynie kolejne ze swojej puli, choć na danej trasie są wcześniejsze realizowane przez innych przewoźników, pasażer ma prawo do odszkodowania – orzekł niemiecki Trybunał Sprawiedliwości. Pasażer miał wykupiony lot z Berlina do Düsseldorfu, ale z powodu burzy nie mógł być on zrealizowany.EasyJet, bo o tego przewoźnika chodziło, zaoferował klientowi połączenie zastępcze, ale w późniejszych godzinach lub w kolejnych dniach. Ostatecznie klient zdecydował się dojechać do Düsseldorfu pociągiem, a potem zażądał od linii odszkodowania w wysokości 250 euro. Sprawa trafiła do sądu, pasażer ją wygrał, ale przewoźnik wniósł apelację. Wyrok sędziów drugiej instancji był odmienny. Orzekający uznali, że powody, dla których rejs był odwołany, stanowiły wyjątkowe okoliczności. Nie można było też oczekiwać dopuszczenia pierwotnie zaplanowanego lotu do startu ze względu chociażby na braki personelu operacyjnego. EasyJet podjął też wystarczające kroki, by zrekompensować anulowany lot. Pasażer, decydując się na przejazd pociągiem, dał wyraźny sygnał, że nie jest zainteresowany jak najszybszym lotem zastępczym.Ostatecznie sprawa trafiła do niemieckiego Trybunału Sprawiedliwości (BGH), który stwierdził, że linia lotnicza musi oferować loty zastępcze innych przewoźników, jeśli są one realizowane wcześniej niż kolejne własne. Sytuacja wyglądałaby zupełnie inaczej, gdyby takowych połączeń nie było lub nie można ich było zaoferować. Sędziowie uznali też, że to po stronie przewoźnika leży obowiązek udowodnienia racji.Niemiecki Trybunał Sprawiedliwości orzekł, że pasażerowie, których loty zostały odwołane, mają prawo do odszkodowania, jeśli linia lotnicza oferuje jedynie zastępczy lot w późniejszym terminie, mimo że dostępne są wcześniejsze połączenia innych przewoźników. Sprawa dotyczyła pasażera, który po odwołaniu lotu z powodu burzy wybrał podróż pociągiem i zażądał odszkodowania. Trybunał stwierdził, że przewoźnik musi brać pod uwagę dostępność wcześniejszych lotów, a obowiązek udowodnienia racji spoczywa na linii lotniczej. Orzeczenie to wzmacnia prawa pasażerów, gwarantując im szybszy dostęp do alternatywnych środków transportu.Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej wydał przełomowy wyrok, który ma znaczący wpływ na ochronę praw pasażerów lotniczych. Sąd orzekł, że w przypadku, gdy linia lotnicza odwołuje połączenie i oferuje pasażerom tylko loty w ramach swojej floty, nie biorąc pod uwagę dostępnych wcześniejszych połączeń realizowanych przez innych przewoźników, pasażerowie mają prawo do odszkodowania. Zgodnie z tym wyrokiem, linie lotnicze muszą uwzględnić wszystkie możliwe opcje podróży, aby jak najszybciej dostarczyć pasażerów do celu.Zgodnie z przepisami Unii Europejskiej, jeśli Twój lot zostanie odwołany, przewoźnik ma obowiązek zapewnić alternatywne połączenie, które jak najszybciej dostarczy Cię do celu. Wcześniej obowiązujące przepisy zezwalały liniom lotniczym na zaoferowanie pasażerom jedynie kolejnego lotu z ich własnej floty, niezależnie od tego, czy istnieją inne dostępne loty, które mogłyby szybciej dostarczyć pasażera do miejsca docelowego. W wyniku wyroku niemieckiego Trybunału Sprawiedliwości, linie lotnicze muszą teraz rozważyć wszystkie dostępne opcje, w tym połączenia realizowane przez innych przewoźników.Dzięki temu wyrokowi pasażerowie, którzy zostali narażeni na długie opóźnienia z powodu odwołania lotu, mogą liczyć na szybsze dotarcie do celu, nawet jeśli oznacza to korzystanie z usług innych linii lotniczych. Pasażerowie, którzy są opóźnieni na trasach, na których dostępne są wcześniejsze połączenia od innych przewoźników, mogą teraz liczyć na odpowiednią rekompensatę, jeśli linie lotnicze nie uwzględnią tych alternatyw.To orzeczenie ma również szerokie konsekwencje praktyczne. Pasażerowie zyskali większą pewność, że linie lotnicze nie będą mogły bagatelizować ich wygody, oferując jedynie opóźnione loty w ramach swojej floty. Orzeczenie sądu wzmacnia również mechanizmy kontroli, które pozwalają pasażerom na łatwiejsze dochodzenie swoich praw w przypadku odwołania lotu . Linie lotnicze będą zmuszone do uwzględnienia wcześniejszych opcji transportu, co w praktyce może prowadzić do mniejszych opóźnień i mniejszej liczby roszczeń od pasażerów. Pasażerowie, którzy zostali poszkodowani przez opóźnienie wynikłe z odwołania lotu, powinni teraz być lepiej chronieni i mieć większe szanse na odzyskanie odszkodowania, jeśli przewoźnik nie zapewni im szybkiej alternatywy transportowej.Dzięki temu wyrokowi pasażerowie zyskali silniejsze podstawy prawne, aby domagać się odszkodowania, zwłaszcza w przypadku opóźnienia powyżej 3 godzin lub odwołania lotu, jeżeli przewoźnik nie zaoferował odpowiedniej alternatywy transportowej. Przewoźnicy lotniczy muszą teraz dokładniej rozważyć opcje alternatywnego transportu, co daje pasażerom większą szansę na dotarcie do celu w krótszym czasie.Orzeczenie niemieckiego Trybunału Sprawiedliwości stanowi więc ważny krok w stronę pełniejszej ochrony praw pasażerów lotniczych, zwłaszcza w kontekście odwołanych lotów i opóźnień, które są częstym problemem współczesnego transportu lotniczego.Jeśli Twój lot został odwołany lub opóźniony o ponad 3 godziny, a linie lotnicze nie zaoferowały Ci odpowiedniej alternatywy transportowej, możesz ubiegać się o odszkodowanie. Oto kilka kroków, które warto podjąć:Odszkodowanie za niezrealizowany lot samolotem to prawo, które w wyniku niedawnego orzeczenia niemieckiego Trybunału Sprawiedliwości zostało dodatkowo wzmocnione. Linia lotnicza, odwołując lot, musi teraz zaoferować pasażerowi nie tylko kolejne połączenie w swojej ofercie, ale także uwzględnić dostępność wcześniejszych lotów realizowanych przez innych przewoźników. To przełomowe orzeczenie zapewnia pasażerom większą ochronę i szansę na szybsze dotarcie do celu.