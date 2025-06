Przewóz żywności za granicę. Limity i ograniczenia w ramach UE i poza UE w 2025 roku

Wyjeżdżając za granicę często zabieramy ze sobą także żywność. Choć wiele produktów można przewozić bez problemu, to warto znać unijne przepisy. Co wolno przewozić, a co podlega ograniczeniom w ramach Unii Europejskiej? Jak wygląda kwestia przywozu żywności spoza Unii Europejskiej? Najważniejsze informacje zebrali eksperci z AirCashBack.

Z tego tekstu dowiesz się m.in.:

Jak można przewozić żywność w ramach Unii Europejskiej?

Jakie są ograniczenia przywozu żywności spoza Unii Europejskiej do UE?

Jakie ograniczenia obowiązują w przypadku wyrobów tytoniowych?



Swoboda przewozu żywności w UE

Przewóz żywności samolotem

Przewóz żywności w ramach Unii Europejskiej

Nie ma limitów ilościowych, jeśli produkty są przewożone na potrzeby własne, a nie handlowe.

Dozwolone są produkty takie jak: sery, wędliny, pieczywo, słodycze, przetwory domowe, owoce, warzywa, napoje itp.

Żywność powinna być odpowiednio zapakowana i przechowywana, zwłaszcza produkty łatwo psujące się.

Mimo tej swobody, zawsze warto zadbać o to, by przewożone artykuły nie naruszały zasad higieny i nie stanowiły zagrożenia sanitarnego.

Przywóz warzyw i owoców wymaga świadectwa fitosanitarnego, które potwierdza brak chorób i szkodników.

Przewóz żywności spoza Unii Europejskiej do UE

Zakaz wwozu mięsa i produktów mięsnych

Każdy rodzaj mięsa, wędlin czy pasztetów – niezależnie od ilości – jest zabroniony.

Zakaz wwozu produktów mlecznych

Mleko, sery, jogurty, masło i inne przetwory mleczne nie mogą przekroczyć granicy UE.

Ryby i owoce morza do 20 kg

Łączna waga wszystkich ryb i owoców morza nie może przekroczyć 20 kg na osobę.

Miód, jaja i produkty jajeczne – maks. 2 kg

Dotyczy wszelkich wyrobów z jaj (jaja świeże, pasteryzowane, produkty przetworzone).

Przetwory roślinne do 2 kg lub 2 l

Kiszonki, dżemy czy soki owocowe mogą być przewożone w łącznej ilości do 2 kg (lub 2 l).

Owoce i warzywa tylko z certyfikatem fitosanitarnym

Przywóz warzyw i owoców wymaga świadectwa fitosanitarnego, które potwierdza brak chorób i szkodników.

Konsekwencje nieprzestrzegania

Przewóz papierosów za granicę. Limity i ograniczenia obowiązujące w UE w 2025 roku

800 papierosów

400 cygaretek (cigarillos)

200 cygar

1 kg tytoniu do palenia

Podróżni często nie zdają sobie sprawy, że nawet w obrębie Unii Europejskiej obowiązują wytyczne odnośnie wyrobów tytoniowych. Przekroczenie limitów może skutkować dodatkowymi opłatami akcyzowymi lub nawet konfiskatą towaru na granicy. Z perspektywy praw pasażerów warto przed wyjazdem zapoznać się z aktualnymi stawkami akcyzy i regulacjami linii lotniczych. To minimalizuje ryzyko nieprzyjemnych niespodzianek i ułatwia planowanie podróży – wyjaśnia ekspert ds. praw pasażerów z AirCashBack.

Praktyczne porady dla podróżnych

Czytaj etykiety – szczególnie przy produktach złożonych i mieszanych, które mogą zawierać składniki odzwierzęce lub składniki wymagające świadectw.

– szczególnie przy produktach złożonych i mieszanych, które mogą zawierać składniki odzwierzęce lub składniki wymagające świadectw. Pakuj odpowiedzialnie – używaj szczelnych, chłodzonych pojemników dla produktów łatwo psujących się.

– używaj szczelnych, chłodzonych pojemników dla produktów łatwo psujących się. Sprawdzaj indywidualne regulacje linii lotniczych – przewożąc żywność lub wyroby tytoniowe samolotem, zapoznaj się z polityką przewoźnika dotyczącą bagażu rejestrowanego i podręcznego.

– przewożąc żywność lub wyroby tytoniowe samolotem, zapoznaj się z polityką przewoźnika dotyczącą bagażu rejestrowanego i podręcznego. Unikaj rozbudowanych ilości – nawet wewnątrz UE duże partie towaru mogą budzić wątpliwości co do ich niekomercyjnego charakteru.

– nawet wewnątrz UE duże partie towaru mogą budzić wątpliwości co do ich niekomercyjnego charakteru. Wewnątrz UE: brak formalnych ograniczeń dla żywności na własny użytek; wyroby tytoniowe podlegają wskazanym limitom.

brak formalnych ograniczeń dla żywności na własny użytek; wyroby tytoniowe podlegają wskazanym limitom. Z krajów trzecich do UE: surowe ograniczenia na produkty odzwierzęce; produkty roślinne często wymagają świadectw; ryby do 20 kg, inne w ograniczonych ilościach.

Swobodny przepływ towarów w ramach wspólnego rynku oznacza, że osoby podróżujące z Polski do innych krajów UE mogą przewozić produkty spożywcze bez obowiązku zgłoszenia celnego i bez specjalnych zezwoleń – pod warunkiem, że przeznaczone są one na użytek własny, a nie do sprzedaży. Nadal jednak obowiązuje zasada zdrowego rozsądku: duże ilości jednego produktu mogą wzbudzić podejrzenia służb granicznych lub celnych co do ich handlowego charakteru.Niektóre produkty – jak surowe mięso czy mleko – wymagają szczególnej uwagi ze względu na ich krótką trwałość i ryzyko sanitarne. Choć ich przewóz w obrębie UE nie jest zabroniony, podróżni powinni zadbać o odpowiednie warunki chłodnicze oraz opakowanie.W przypadku transportu samolotem, bardzo ważne jest sprawdzenie indywidualnych regulacji linii lotniczych dotyczących przewozu żywności zarówno w bagażu rejestrowanym, jak i podręcznym. Linie lotnicze mogą mieć ograniczenia dotyczące przewozu produktów płynnych, łatwo psujących się lub zapakowanych w określony sposób. Dlatego przed podróżą samolotem warto zapoznać się z polityką przewoźnika, aby uniknąć problemów na lotnisku.W przypadku podróży wewnątrz Unii Europejskiej (czyli np. z Polski do Niemiec, Francji czy Czech) obowiązuje zasada swobodnego przepływu towarów, w tym żywności przeznaczonej na własny użytek. Oznacza to, że:Inaczej wygląda sytuacja, gdy żywność jest przewożona z krajów trzecich (czyli spoza UE) do Polski lub innego państwa członkowskiego. Tu obowiązują ścisłe ograniczenia – przede wszystkim ze względu na ochronę zdrowia ludzi i zwierząt w UE.Najważniejsze:Próba wwozu zabronionych lub niezgłoszonych produktów grozi konfiskatą żywności, karą grzywny, a nawet postępowaniem administracyjnym.Choć Unia Europejska gwarantuje swobodny przepływ towarów między państwami członkowskimi, w przypadku wyrobów tytoniowych obowiązują wyraźne ilościowe wytyczne zaproponowane przez Komisję Europejską jako granice wskazujące na przeznaczenie na własny użytek. W 2025 roku podróżni wewnątrz UE mogą przewozić:Przekroczenie którejkolwiek z tych wartości może skłonić służby celne do uznania towaru za przeznaczony do sprzedaży i wyegzekwowania opłat akcyzowych lub nałożenia grzywny. W praktyce jednak osoby podróżujące w obrębie UE rzadko spotykają się z kontrolą ilości, o ile wykazują intencję wyłącznego użytkowania własnego.Zrozumienie tych przepisów pozwoli cieszyć się ulubionymi produktami z Polski podczas podróży, a jednocześnie uniknąć nieprzyjemnych konsekwencji prawnych.