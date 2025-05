Wizz Discount Club - wyższe opłaty i ograniczenia w zniżkach

Wizz Air wprowadził zmiany w swoim programie lojalnościowym Wizz Discount Club. Podwyższone zostały opłaty za członkostwo, a zniżki za bilety zostały ograniczone. Cena rocznej subskrypcji wzrosła z 39,99 euro do 59,99 euro w przypadku pakietu standardowego, a w przypadku pakietu grupowego wzrosła z 69,99 euro do 99,99 euro. Zniżka 10 euro będzie naliczana tylko przy biletach kosztujących minimum 29,99 euro w jedną stronę, a nie jak wcześniej - od 19,99 euro - informuje AirCashBack.

Wizz Discount Club – co to za program?

Zaskakujący e-mail od przewoźnika. Zmiany już obowiązują

Nowe progi i wyższe ceny. Zniżki nie dla każdego biletu

Kliknij, aby powiekszyć fot. SKYRADAR z Pixabay Wizz Air podnosi ceny członkostwa w Wizz Discount Club Cena rocznej subskrypcji wzrosła z 39,99 euro do 59,99 euro w przypadku pakietu standardowego, a w przypadku pakietu grupowego wzrosła z 69,99 euro do 99,99 euro.

Wizz Air odpowiada na krytykę. Co oferuje w zamian?

Komentarz eksperta: Zmiany w Wizz Discount Club – legalne, ale kontrowersyjne

Co istotne, niezależnie od zmian w programie lojalnościowym, pasażerowie nadal zachowują swoje prawa do odszkodowań za opóźnione lub odwołane loty. Warto, aby pasażerowie pamiętali, że ich prawa w zakresie odszkodowań pozostają niezmienne, a decyzje o członkostwie w programie Wizz Discount Club nie wpływają na możliwość dochodzenia roszczeń związanych z problemami związanymi z samym lotem – dodaje ekspert z AirCashBack.

Nie chcesz zmian? Możesz zrezygnować, ale tylko do 13 maja

To płatny klub zniżkowy Wizz Air, który oferuje tańsze bilety oraz usługi dodatkowe. Członkowie mogą korzystać z rabatów już od pierwszego lotu – indywidualnie lub w towarzystwie. Program dostępny jest w dwóch opcjach: standardowej (dla 2 osób) oraz grupowej (dla maksymalnie 6 osób).29 kwietnia pasażerowie Wizz Air otrzymali e-maile z informacją o nowych zasadach Wizz Discount Club. Zmiany weszły w życie natychmiast, co wywołało falę komentarzy. Niektórzy klienci poczuli się zaskoczeni i zdezorientowani.Od teraz zniżka 10 euro naliczana jest tylko przy biletach kosztujących minimum 29,99 euro w jedną stronę (wcześniej było to 19,99 euro). Do tego znacząco wzrosła cena członkostwa: pakiet standardowy kosztuje teraz 59,99 euro rocznie (zamiast 39,99), a grupowy – aż 99,99 euro (wcześniej 69,99).Aby złagodzić reakcje pasażerów, linia wprowadziła nowe benefity: dostęp do ekskluzywnych promocji, rabaty u partnerów, oferty z okazji urodzin oraz priorytetową obsługę klienta w razie problemów z rezerwacjami.Ekspert ds. praw pasażerów z AirCashBack podkreśla, że działania Wizz Air są zgodne z obowiązującymi przepisami prawnymi. Zgodnie z regulacjami linie lotnicze mają prawo do zmiany warunków programów lojalnościowych, a także do ustalenia zasad rezygnacji. Przewoźnik w tym przypadku poinformował klientów o zmianach w wystarczającym czasie, dając im możliwość odstąpienia od umowy do 13 maja 2025 roku. Jednak, jak zauważa ekspert z AirCashBack, sposób, w jaki przewoźnik przeprowadził zmiany, może budzić wątpliwości wśród pasażerów. Wprowadzenie zmian z dnia na dzień, w połączeniu z komunikacją przesyłaną mailowo, mogło być odbierane jako zaskoczenie, zwłaszcza dla osób, które inwestowały w członkostwo, licząc na długotrwałe korzyści. Tego rodzaju nagłe decyzje mogą wywołać poczucie braku szacunku dla lojalnych klientów, którzy wcześniej opłacili usługę w określonych warunkach, licząc na inne korzyści.Pasażerowie, którzy nie akceptują nowych zasad, mogą zrezygnować z programu, kontaktując się z obsługą klienta do 13 maja 2025 roku. Po tej dacie rezygnacja nie będzie już możliwa, a członkostwo zostanie automatycznie przedłużone.