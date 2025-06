Czasem jesteśmy zmuszeni zrezygnować z zaplanowanego lotu z powodu choroby czy innych nieprzewidzianych okoliczności. Czy w takiej sytuacji możemy odzyskać pieniądze za niewykorzystany bilet? To zależy od polityki przewoźnika, rodzaju biletu, a nawet miejsca jego zakupu. Eksperci z AirCashBack wyjaśniają, kiedy i na jakich zasadach można liczyć na zwrot kosztów oraz co warto sprawdzić przed dokonaniem rezerwacji.

Przeczytaj także: Czy linie lotnicze mogą wymagać dopłat po zakupie biletu?

Z tego tekstu dowiesz się m.in.:

Kiedy możemy zwrócić bilet lotniczy?

Czy warto mieć ubezpieczenie kosztów rezygnacji?

Na co zwrócić uwagę rezerwując bilet lotniczy?



Zwrot biletu lotniczego - czy to w ogóle możliwe

Co wpływa na możliwość zwrotu

Regulamin przewoźnika

Rodzaj wykupionej taryfy (elastyczna, ekonomiczna, promocyjna)

Kanał zakupu (linia lotnicza, agent, strona pośrednika)

Termin anulacji

Zakupione usługi dodatkowe (np. ubezpieczenie, pakiety elastyczne)

Gdzie kupujesz bilet, tam szukaj wsparcia

Zakup bezpośrednio u przewoźnika daje największą przejrzystość i szybszy proces zwrotu.

Rezerwacja przez biuro podróży często wymaga kontaktu z agentem i podlega dodatkowemu regulaminowi.

Portale rezerwacyjne (np. eSky, Kayak, Expedia) mogą komplikować procedurę, gdyż działają jako pośrednicy.

Kliknij, aby powiekszyć fot. Freepik Czy można odzyskać pieniądze za niewykorzystany bilet lotniczy? Rezygnacja z lotu nie musi oznaczać całkowitej utraty wydanej kwoty za bilet. Nawet gdy linia lotnicza nie zwraca ceny samego biletu, często istnieje możliwość odzyskania podatków oraz opłat lotniskowych.

Tanie linie lotnicze a zwroty: twarde zasady

Ryanair nie przewiduje zwrotu z inicjatywy pasażera, chyba że wystąpią szczególne okoliczności (np. śmierć bliskiej osoby, odwołany lot).

Wizz Air dopuszcza zwroty tylko przy wykupieniu usługi WIZZ Flex lub za opłatą manipulacyjną.

LOT i zasady anulacji w polskim wydaniu

Bezpłatne anulowanie do 24 godzin od zakupu (przy zakupie bezpośrednim)

Całkowity zwrot przy rezygnacji min. 24 godziny przed lotem

Bezzwrotne taryfy umożliwiają odzyskanie jedynie opłat lotniskowych

Zwroty wypłacane są zazwyczaj w ciągu tygodnia

Podatki i opłaty lotniskowe: często pomijana opcja

Ubezpieczenie kosztów rezygnacji – warto je mieć

Polisa zwraca koszty biletu i innych usług w razie rezygnacji z powodu losowych wydarzeń

Dokumenty potwierdzające przyczynę są niezbędne (np. zwolnienie lekarskie)

Najlepiej wykupić polisę w dniu rezerwacji

Zapoznaj się z zasadami zwrotu wybranej linii

Wybierz taryfę dopasowaną do swojego stylu podróżowania

Rozważ wykupienie ubezpieczenia od rezygnacji

Korzystaj z prawa do 24-godzinnego bezpłatnego anulowania

Zwrócenie biletu jest możliwe, ale zależy od wielu czynników. Linie lotnicze zazwyczaj umożliwiają bezpłatną anulację w ciągu 24 godzin od zakupu. Po tym czasie możliwości zwrotu zależą od typu taryfy. Elastyczne bilety oferują większą swobodę, natomiast promocje i tanie taryfy są zazwyczaj bezzwrotne.Nawet jeśli przepadła Ci cena biletu, możesz wnioskować o zwrot podatków i opłat. Wiele osób nie korzysta z tej możliwości, choć formalnie im się należy.Specjaliści ds. praw pasażerów lotniczych z AirCashBack zwracają uwagę, że wielu podróżnych nie zdaje sobie sprawy, iż nawet przy zakupie tanich biletów można odzyskać część poniesionych kosztów. Znajomość przysługujących praw oraz regulaminów przewoźników to klucz do skutecznego ubiegania się o zwrot. Rezygnacja z lotu nie musi oznaczać całkowitej utraty wydanej kwoty za bilet. Nawet gdy linia lotnicza nie zwraca ceny samego biletu, często istnieje możliwość odzyskania podatków oraz opłat lotniskowych. Warto również pamiętać o prawie do bezpłatnej anulacji rezerwacji w ciągu 24 godzin od zakupu - to istotna ochrona szczególnie dla osób rezerwujących bilety z dużym wyprzedzeniem, które mogą jeszcze nie mieć ostatecznych planów. Przed zakupem biletu kluczowe jest dokładne zapoznanie się z warunkami zwrotów. Taryfy elastyczne dają znacznie większe możliwości, podczas gdy w tanich liniach lotniczych zwrot ceny biletu jest zazwyczaj niemożliwy, choć często można odzyskać dodatkowe opłaty.Zanim klikniesz kup bilet:Odpowiednie przygotowanie może uchronić Cię przed stratą pieniędzy i niepotrzebnym stresem w przypadku niespodziewanej zmiany planów.