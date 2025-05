W Turcji mandat za wcześniejsze odpinanie pasów bezpieczeństwa w samolocie

Od maja 2025 roku tureckie służby lotnicze wprowadzają surowe przepisy dotyczące obowiązku zapinania pasów bezpieczeństwa aż do momentu całkowitego zatrzymania samolotu po lądowaniu. Wcześniejsze odpięcie pasów będzie teraz skutkować mandatem - informuje AirCashBack.

Pasy bezpieczeństwa – dlaczego są tak ważne?

Co grozi za nieprzestrzeganie przepisów?

Inne ważne zasady na pokładzie

otwierania schowków bagażowych bez zgody załogi,

przeszkadzania personelowi podczas wykonywania obowiązków,

nagrywania lub fotografowania załogi bez ich wyraźnej zgody.

Ekspert: To nie utrudnienie, tylko kwestia bezpieczeństwa

Co warto wiedzieć przed lotem

Nie odpinaj pasów przed wyraźnym komunikatem załogi – nawet jeśli samolot już kołuje. Słuchaj komunikatów personelu pokładowego – dla własnego bezpieczeństwa i wygody. Nie ignoruj poleceń załogi – za nieposłuszeństwo grożą nie tylko mandaty, ale i inne konsekwencje.

Odpięcie pasów i wstanie z miejsca tuż przed lądowaniem zakłóca procedury bezpieczeństwa i porządku. Dotychczas kończyło się to zazwyczaj na upomnieniach ze strony personelu pokładowego. Turecki Urząd Lotnictwa Cywilnego mówi jednak „dość”. Odpowiednie rozporządzenie opublikował Generalny Dyrektoriat Lotnictwa Cywilnego. Choć nie podano oficjalnie wysokości grzywny, turecka stacja Halk TV informuje, że kara może wynieść około 2600 lir tureckich, czyli w przeliczeniu około 250 zł. Narodowe linie Turkish Airlines już poinformowały swoją załogę o nowych przepisach i zapowiedziały ich surowe egzekwowanie.Pasy bezpieczeństwa w samolocie pomagają utrzymać ciało w miejscu podczas gwałtownych zmian prędkości, turbulencji oraz awarii. Chronią przed uderzeniem o schowki, innych pasażerów lub elementy wnętrza maszyny, ograniczając ryzyko poważnych obrażeń.Zgodnie z przepisami bezpieczeństwa lotniczego, zapinanie pasów jest obowiązkowe, a załoga każdorazowo informuje o tym podczas startu i lądowania. Przestrzeganie tej zasady to nie tylko formalność - to realna ochrona zdrowia i życia.Mandaty za wcześniejsze odpinanie pasów lub wstawanie z miejsca podczas kołowania mogą wynieść nawet 2600 lir tureckich (około 250 zł). Załoga ma prawo zwrócić uwagę pasażerowi, a w przypadku braku reakcji – powiadomić odpowiednie służby na lotnisku.Turcja przykłada dużą wagę do przestrzegania procedur bezpieczeństwa. Oprócz pasów, sankcje mogą dotyczyć również:Jak podkreśla ekspert w zakresie ochrony praw pasażerów z AirCashBack, wprowadzenie takich przepisów w Turcji to reakcja na wieloletnie ignorowanie podstawowych zasad bezpieczeństwa na pokładach samolotów. Mandaty mają na celu wymuszenie większej dyscypliny i szacunku dla procedur, które istnieją nie po to, by utrudniać życie pasażerom, ale by realnie chronić ich zdrowie i życie. Z punktu widzenia praw pasażerów, należy mieć świadomość, że przepisy te są zgodne z międzynarodowymi normami bezpieczeństwa lotniczego. Podróżni powinni traktować je jako element przygotowania do bezpiecznej i komfortowej podróży, a nie jako dodatkowy problem - mówi ekspert z AirCashBack.Bezpieczeństwo podczas podróży zaczyna się już na pokładzie samolotu. Przestrzeganie prostych zasad, takich jak zapinanie pasów aż do zatrzymania maszyny, to niewielki wysiłek, który może zapobiec poważnym konsekwencjom. Warto o tym pamiętać, zanim wyjdziesz na wakacje – niezależnie od tego, dokąd lecisz.