Jakie zmiany w prawie konsumenckim postuluje ECC-Net?

Prawa pasażerów lotniczych, większa ochrona konsumentów kupujących samochody za granicą i korzystających z dropshippingu w handlu elektronicznym - w tych obszarach Sieć Europejskich Centrów Konsumenckich (ECC-Net) sformułowała wnioski i rekomendacje dotyczące niezbędnych zmian w europejskim prawie konsumenckim.

Prawa pasażerów lotniczych – potrzebne zmiany:

wprowadzenie kompleksowych środków ochrony pasażerów w przypadkach niewypłacalności linii lotniczych,

ochrona konsumentów podczas podróży multimodalnych – potrzeba pełnego zabezpieczenia praw pasażerów w razie zakłócenia podróży, w tym prawo do zmiany trasy, pomocy i odszkodowania,

transport bagażu - ustalenie standardów dotyczących wielkości i wagi bagażu oraz sprecyzowanie procedur odszkodowawczych w przypadku zniszczenia, zagubienia lub opóźnienia bagażu (wykorzystanie formularza PIR (Property Irregularity Report),

wyjaśnienie „nadzwyczajnych okoliczności” – zdefiniowanie i wymienienie konkretnych zdarzeń, które kwalifikują się jako „nadzwyczajne okoliczności”, aby zapewnić jasność co do tego, kiedy linie lotnicze są zwolnione z obowiązków odszkodowawczych.

Zakup samochodów za granicą. Weryfikacja przebiegu pojazdu z Car-Pass:

Dropshipping – rekomendacje dotyczące regulacji na poziomie UE:

większa przejrzystość – nakazanie sprzedawcom wyraźnego ujawniania ich modelu biznesowego, w tym pochodzenia produktów i szacowanych czasów dostawy, co umożliwi konsumentom podejmowanie świadomych decyzji zakupowych,

zapewnienie jakości produktów – sprzedawcy powinni być odpowiedzialni za zgodność oferowanych towarów z unijnymi normami,

wzmocniona obsługa klienta – wprowadzenie wymogu ustanowienia responsywnych systemów obsługi klienta, które na bieżąco pomagają konsumentom w rozwiązywaniu kwestii związanych z zamówieniami.

Europejskie Centra Konsumenckie w 2024 r. obsłużyły ponad 130 tys. konsumentów. 59% spraw zakończyło się dla konsumentów pozytywnie w prowadzonych polubownie postępowaniach.Opierając się na swoim praktycznym doświadczeniu w zakresie skarg konsumenckich, ECC-Net obserwuje rosnące trudności w polubownym egzekwowaniu praw pasażerów lotniczych określonych w prawodawstwie UE i Trybunale Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE).Często odwołanie się do sądu staje się główną drogą dla konsumentów, co podkreśla potrzebę uproszczenia i wyjaśnienia przepisów oraz lepszej komunikacji między zainteresowanymi stronami, takimi jak linie lotnicze, podmioty zajmujące się ochroną konsumentów i organy alternatywnego rozwiązywania sporów (ADR).Sieć Europejskich Centrów Konsumenckich zwróciła uwagę na powszechny problem oszustw na rynku samochodów używanych – manipulacja danymi dotyczącymi przebiegu w celu zawyżenia cen. Praktyka ta nie tylko wprowadza konsumentów w błąd, ale także stwarza poważne zagrożenie dla bezpieczeństwa. Mimo że ten proceder jest nielegalny w 26 krajach europejskich, środki egzekwowania prawa i zapobiegania manipulacjom licznikami pozostają niespójne w całej UE.Z tego powodu ECC-Net popiera wprowadzenie zharmonizowanego systemu Car-Pass w UE. Jest to sprawdzone w Belgii i Holandii rozwiązanie – certyfikowany dokument wyszczególniający historię przebiegu pojazdu. Car-Pass kompiluje dane z różnych wiarygodnych źródeł, w tym warsztatów samochodowych i stacji kontroli technicznej.ECC-Net dostrzegła istotne wyzwania w zakresie ochrony konsumentów związane ze wzrostem popularności dropshippingu w handlu elektronicznym. Dropshipping, w ramach którego sprzedawcy ułatwiają sprzedaż bez utrzymywania zapasów - przekazując zamówienia bezpośrednio dostawcom zewnętrznym – doprowadził do licznych skarg konsumentów. ECC-Net proponuje zmiany legislacyjne ukierunkowane na konkretne praktyki dropshippingu: