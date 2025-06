Dziecko w samolocie - czy ma prawo do odszkodowania za opóźniony lub odwołany lot

Czy podróżujące samolotem dziecko ma prawo do odszkodowania za odwołany lub opóźniony lot? Eksperci AirCashBack zwracają uwagę, że prawo unijne chroni wszystkich pasażerów - również dzieci - i wyjaśniają, jak wygląda procedura ubiegania się o rekompensatę.

Z tego tekstu dowiesz się m.in.:

Jakie prawa mają dzieci podróżujące samolotem?

Jak złożyć wniosek o odszkodowanie za odwołany lot w imieniu dziecka?

Czy niemowlętom przysługują prawa pasażerskie?



Kiedy dziecko może podróżować samodzielnie

Prawo unijne chroni wszystkich pasażerów – również dzieci

opóźnienie lotu o co najmniej 3 godziny,

odwołanie lotu z mniej niż 14-dniowym wyprzedzeniem,

odmowa wejścia na pokład z powodu overbookingu.

Ile wynosi odszkodowanie za lot dla dziecka

250 euro – dla lotów do 1500 km,

400 euro – dla lotów w UE powyżej 1500 km lub lotów

międzynarodowych między 1500 a 3500 km,

600 euro – dla lotów powyżej 3500 km poza UE.

Kliknij, aby powiekszyć fot. Freepik Czy dziecko ma prawo do odszkodowania za opóźniony lub odwołany lot? Prawo unijne chroni wszystkich pasażerów – również dzieci. O ile za dziecko został opłacony bilet, ma ono takie samo prawo do odszkodowania jak osoba dorosła.

Co z niemowlętami

Komentarz eksperta: Prawa dzieci są takie same jak dorosłych

Warto zachować karty pokładowe, e-maile, zrzuty ekranu i inne dowody. Im lepiej udokumentujemy zakłócenie, tym większe szanse na sukces – podsumowuje.

Jak złożyć wniosek o odszkodowanie w imieniu dziecka

dane dziecka i opiekuna,

kopię biletu i potwierdzenie rezerwacji,

dokumentację zakłócenia lotu (np. e-mail od przewoźnika).

Większość linii lotniczych nie pozwala na samodzielny lot dzieciom poniżej 5. roku życia. Dla dzieci w wieku od 5 do 11 lat często dostępna jest specjalna usługa „unaccompanied minor” – oznacza to, że dziecko podróżuje bez opiekuna, ale pod opieką personelu linii lotniczej. Od 12. roku życia wiele linii pozwala już na samodzielne podróże – czasem nawet bez pisemnej zgody rodziców.Zasady mogą się jednak różnić – dlatego przed kupnem biletu warto sprawdzić politykę wybranej linii lotniczej.Rozporządzenie (WE) nr 261/2004 to podstawowy akt prawny chroniący pasażerów linii lotniczych w Unii Europejskiej. Co ważne, dotyczy ono wszystkich podróżnych bez względu na wiek – także niemowląt i dzieci. O ile za dziecko został opłacony bilet, ma ono takie samo prawo do odszkodowania jak osoba dorosła.Prawo to obejmuje sytuacje takie jak:Wysokość rekompensaty uzależniona jest od długości trasy lotu:Te kwoty obowiązują również dzieci, o ile posiadają ważny bilet lotniczy – nawet jeśli był on darmowy (z programu lojalnościowego) lub zakupiony z dużą zniżką.Przez wiele lat dzieci do 2. roku życia, podróżujące na kolanach rodziców, nie były traktowane jako pełnoprawni pasażerowie. Linie lotnicze nie wystawiały im biletów z miejscem i nie uznawały prawa do odszkodowania.Jednak orzeczenia sądów – w tym Trybunału Sprawiedliwości UE – zmieniły podejście do tej kwestii. Jeśli za niemowlę zapłacono, a linia wystawiła imienny bilet, nawet bez osobnego miejsca, dziecko zyskuje prawo do rekompensaty.Rodzice często nie mają świadomości, że prawa pasażerskie dotyczą także ich dzieci – nawet tych najmłodszych – mówi David Janoszka, ekspert ds. praw pasażerów i współpracownik serwisu AirCashBack. Jak podkreśla, kluczową kwestią jest to, czy za dziecko został opłacony bilet – niezależnie od jego wieku czy wysokości opłaty.Jeśli dziecko posiada imienny bilet lotniczy – nawet zniżkowy albo uzyskany w ramach punktów lojalnościowych – automatycznie nabywa prawa pasażerskie wynikające z rozporządzenia (WE) nr 261/2004. Oznacza to, że w przypadku odwołania lotu, dużego opóźnienia (powyżej 3 godzin) czy odmowy wejścia na pokład z powodu overbookingu, dziecku również przysługuje odszkodowanie – tłumaczy ekspert.Sytuacja wygląda inaczej w przypadku niemowląt podróżujących na kolanach rodziców – jeśli nie mają imiennego biletu, nie przysługują im prawa pasażerskie.Trybunał Sprawiedliwości UE w 2021 roku jednoznacznie potwierdził, że dzieci bez odrębnego biletu – zazwyczaj poniżej 2. roku życia – nie są objęte przepisami o odszkodowaniach. Wyjątkiem jest sytuacja, w której linia lotnicza pobrała opłatę i wystawiła bilet – wówczas także niemowlę ma pełne prawo do rekompensaty – dodaje ekspert ds. prawa pasażerów z AirCashBack.Ekspert radzi również, aby dokładnie dokumentować wszelkie problemy z lotem i nie zwlekać ze zgłaszaniem roszczenia:Wniosek o odszkodowanie mogą złożyć opiekunowie prawni – najczęściej rodzice. W tym celu należy przygotować:Reklamacje można składać bezpośrednio na stronie przewoźnika lub za pośrednictwem specjalistycznych firm zajmujących się odzyskiwaniem odszkodowań.W przypadku pozytywnego rozpatrzenia, pieniądze trafiają na konto rodzica działającego w imieniu dziecka.