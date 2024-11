UOKiK sprawdza, czy Ryanair naruszył prawa pasażerów

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów sprawdzi, czy tanie linie lotnicze Ryanair naruszały zbiorowe interesy konsumentów. Skargi pasażerów, które wpłynęły do Rzecznika Praw Obywatelskich, dotyczyły praktyk stosowanych przez przewoźnika w związku z overbookingiem.

Przeczytaj także: Overbooking a prawa pasażerów

Z tego tekstu dowiesz się m.in.:

Czym jest overbooking?

Jakie praktyki w związku z overbookingiem stosował Ryanair?

Jakie prawa mają pasażerowie w przypadku overbookingu?



Overbooking – czym jest i dlaczego budzi kontrowersje?

Interwencja RPO i stanowisko UOKiK

Kliknij, aby powiekszyć fot. Pixabay Czy Ryanair naruszył prawa pasażerów? Rzecznik Praw Obywatelskich otrzymał skargi od pasażerów dotkniętych overbookingiem w Ryanair. Wiele z nich dotyczyło odmowy wejścia na pokład oraz niewystarczających rekompensat za niedogodności.

Działania UOKiK

Odpowiednio informuje pasażerów o ryzyku związanym z overbookingiem,

Ma wdrożone procedury zapewniające sprawiedliwe traktowanie pasażerów w takich sytuacjach,

Umożliwia pasażerom skuteczne składanie reklamacji i dochodzenie roszczeń.

Prawa pasażerów w przypadku overbookingu

Odszkodowania w wysokości od 250 do 600 euro, w zależności od długości trasy, zgodnie z unijnym rozporządzeniem 261/2004,

Alternatywnego transportu lub pełnego zwrotu kosztów biletu,

Bezpłatnych posiłków, napojów oraz zakwaterowania w hotelu, jeśli konieczne jest dłuższe oczekiwanie na lot zastępczy.

Co dalej?

Jakie działania powinni podjąć pasażerowie?

Świadomość swoich praw – w przypadku overbookingu należy domagać się alternatywnego transportu, odszkodowania oraz pokrycia wszystkich dodatkowych kosztów,

Dokładne sprawdzanie polityki linii lotniczych przed podróżą,

Składanie reklamacji w przypadku naruszeń – zarówno do przewoźnika, jak i odpowiednich instytucji, takich jak UOKiK.

Wnioski dla przewoźnika i branży

Overbooking to sprzedaż większej liczby biletów, niż dostępnych miejsc w samolocie. Przewoźnicy stosują tę praktykę, aby zminimalizować straty spowodowane nieobecnością pasażerów na lotach. Problemy pojawiają się, gdy liczba pasażerów, którzy chcą wejść na pokład, przewyższa liczbę dostępnych miejsc. W takich sytuacjach niektórzy pasażerowie, mimo posiadania ważnych biletów, są odmawiani przyjęcia na pokład.Rzecznik Praw Obywatelskich otrzymał skargi od pasażerów dotkniętych overbookingiem w Ryanair . Wiele z nich dotyczyło odmowy wejścia na pokład oraz niewystarczających rekompensat za niedogodności.W piśmie UOKiK przesłanym do RPO, cytowanym przez PAP, wskazano:Taka polityka może ograniczać prawa konsumentów, uniemożliwiając im skuteczne dochodzenie roszczeń w sytuacji, gdy przewoźnik odmówi im wejścia na pokład.Postępowanie ma na celu zbadanie, czy Ryanair:Eksperci ds. odszkodowań lotniczych z AirCashBack przypominają, że odmowa przyjęcia na pokład uprawnia pasażerów do:Pasażerowie powinni także gromadzić dokumenty potwierdzające poniesione koszty oraz komunikację z przewoźnikiem, co ułatwi dochodzenie roszczeń.Postępowanie wyjaśniające UOKiK może potrwać kilka miesięcy. Jeśli Urząd stwierdzi naruszenia przepisów, Ryanairowi mogą grozić wysokie kary finansowe oraz nakaz wprowadzenia zmian w procedurach reklamacyjnych.Na chwilę obecną Ryanair nie wydał szczegółowego oświadczenia w tej sprawie. Regularnie podkreśla jednak, że overbooking to standardowa praktyka branży lotniczej.Eksperci ds. praw pasażerów apelują do pasażerów o:Eksperci podkreślają, że przypadki overbookingu powinny być obsługiwane w sposób transparentny i zgodny z prawem. Incydenty takie jak ten pokazują potrzebę ulepszenia komunikacji z pasażerami i poprawy systemów obsługi reklamacji. Jeśli Ryanair nie wdroży odpowiednich zmian, może to negatywnie wpłynąć na jego reputację oraz zaufanie klientów.Pasażerowie poszkodowani przez praktyki overbookingu nie powinni wahać się korzystać z przysługujących im praw i zgłaszać roszczeń do przewoźnika lub odpowiednich organów.