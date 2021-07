COVID-19 a overbooking. Jakie prawa konsumentów?

Do Europejskiego Centrum Konsumenckiego napływają od konsumentów zgłoszenia dotyczące sprzedaży przez linie lotnicze większej ilości biletów niż mają miejsc na pokładzie. Przewoźnicy uzasadniają overbooking pandemią COVID-19. Czy to właściwe? Jakie prawa mają konsumenci? Jak obliczyć odszkodowanie za overbooking? Oto porady ekspertów Europejskiego Centrum Konsumenckiego przy UOKiK.

Czy pandemia usprawiedliwia overbooking?

prawo do opieki: posiłków i napojów,

prawo do wyboru pomiędzy zwrotem kosztów biletu a podróżą do miejsca docelowego według zmienionego połączenia,

zakwaterowanie w hotelu, gdy występuje konieczność oczekiwania przez jedną lub więcej nocy na lot zastępczy oraz transport między lotniskiem a hotelem,

odszkodowanie od 250 do 600 euro (w zależności od długości trasy).

Kliknij, aby powiekszyć fot. pixabay.com Czy pandemia usprawiedliwia overbooking? Przewoźnicy tłumaczą, że obawiają się wolnych miejsc w samolocie z powodu obostrzeń, braku szczepień, czy pozytywnych wyników testów na Covid-19.

Jak obliczyć odszkodowanie za overbooking?

Masz, problem? Zgłoś go do ECK!

Linie lotnicze tłumaczą, że sprzedają więcej biletów niż mają miejsc na pokładzie z powodu pandemii. Obawiają się wolnych miejsc w samolocie z powodu obostrzeń, braku szczepień, czy pozytywnych wyników testów na Covid-19. Warto zwrócić uwagę, że w przedstawionych wyżej sytuacjach, linie lotnicze nie mają obowiązku zwrotu środków za niewykorzystane rezerwacje. Wyjątkiem są taryfy biletowe – zwykle droższe, pozwalające na bezkosztowe odwołanie rezerwacji, czy zmianę terminu wylotu.Pamiętajmy jednak, że jeżeli linia lotnicza odmówi nam wejścia na pokład z powodu braku miejsca, nawet jeżeli tłumaczy się pandemią, przysługuje nam:Należy zaznaczyć, że przewoźnik lotniczy powinien najpierw wezwać ochotników do dobrowolnej rezygnacji z ich rezerwacji w zamian za korzyści na warunkach uzgodnionych pomiędzy danym pasażerem a przewoźnikiem lotniczym.Przydatnym narzędziem do wyliczenia wysokości odszkodowania jest Kalkulator Praw Pasażera (https://konsument.gov.pl/kalkulator-praw-pasazerow-linii-lotniczych/).Wystarczy wpisać lotnisko wylotu oraz lotnisko miejsca docelowego, a kalkulator sam wyliczy wysokość rekompensaty.Jeżeli linia lotnicza nie zadba o opiekę pasażerów w czasie oczekiwania na lot zastępczy i pasażerowie na własny koszt będą musieli wykupić nocleg, transport lub posiłki, powinniśmy zadbać o dowody w postaci paragonów. O zwrot należy się wówczas ubiegać, wysyłając pisemną reklamację do przewoźnika. Zestawienie formularzy reklamacyjnych większości europejskich linii lotniczych znajduje się na stronie: https://konsument.gov.pl/misc/faq-support/formularz-reklamacji/.Jeżeli nie możesz dojść do porozumienia ze sprzedawcą zarejestrowanym w innym kraju UE, Norwegii, Islandii lub Wielkiej Brytanii, zgłoś się po pomoc lub poradę do Europejskiego Centrum Konsumenckiego. Więcej: https://konsument.gov.pl/skarga-do-eck/.