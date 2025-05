Część firm w Polsce korzysta już z systemu do e-Doręczeń. Od 1 stycznia jest to wymagane dla wybranych grup, a już niedługo obowiązek obejmie kolejne grupy przedsiębiorców. Jest to kolejny krok w kierunku cyfryzacji tego sektora. Reforma zmierza do tego, by cała komunikacja na linii przedsiębiorcy - administracja państwowa odbywała się przez Krajowy System Doręczeń Elektronicznych. Wyjaśniamy, jak działają nowe rozwiązania i jakie korzyści przyniosą dla jednoosobowych działalności gospodarczych.

Czym jest skrzynka do e-Doręczeń?

Asseco Data Systems S.A.

Autenti sp. z o.o.

KFJ Inwestycje Sp. z o.o.

Poczta Polska S.A.

Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych S.A.

Kwalifikowana usługa e-Doręczeń jest prawnie równoważna z przesyłką poleconą za potwierdzeniem odbioru, daje gwarancję poufności i bezpieczeństwa oraz zapewnia ważne dowody wysłania i otrzymania korespondencji. Ma to szczególne znaczenie w kontaktach z urzędami skarbowymi i innymi organami podatkowymi, gdzie liczy się terminowość, bezpieczeństwo przekazywanych danych oraz możliwość udowodnienia momentu doręczenia dokumentów. Z punktu widzenia właścicieli JDG sporym udogodnieniem jest to, że tak ważna korespondencja trafia wprost do dedykowanej skrzynki, bez ryzyka jej zagubienia czy opóźnień w dostarczeniu.

Kliknij, aby powiekszyć fot. Freepik Od kiedy e-Doręczenia staną się obowiązkowe w firmach? Dla nowych firm, zarejestrowanych po 1 stycznia 2025 roku, zakładanie adresu do e-Doręczeń jest już obowiązkowe i odbywa się równolegle z rejestracją w CEIDG. Z kolei firmy działające już przed tą datą zostaną objęte wspomnianym obowiązkiem od 1 października 2026 roku.

Harmonogram wprowadzenia e-Doręczeń dla JDG

Oznacza to, że część przedsiębiorców może być zaskoczona, że nagle muszą zakładać skrzynkę do e-Doręczeń, o której wprawdzie słyszeli, ale liczyli na odległy termin, przypadający zgodnie z harmonogramem na 1 października 2026 roku. Dlatego tak ważna jest dobra komunikacja z księgowym, który może i powinien poinstruować klienta o tego typu dodatkowych obowiązkach.

Jak założyć adres do e-Doręczeń dla firmy?

przez portal biznes.gov.pl

za pośrednictwem strony https://www.gov.pl/web/gov/uzyskaj-adres-do-e-doreczen-u-publicznego-dostawcy-uslugi-e-doreczen (przedstawiciele zawodów zaufania publicznego)

Z punktu widzenia praktyki księgowej zdecydowanie rekomenduję, aby w przypadku jednoosobowej działalności gospodarczej to właściciel firmy pełnił rolę administratora skrzynki e-Doręczeń. Trafiają tam najważniejsze pisma z urzędów – wezwania, decyzje, zawiadomienia o kontrolach. Często są one związane z konkretnymi terminami, a ich przeoczenie może skutkować realnymi konsekwencjami finansowymi.

Obowiązki związane z e-Doręczeniami

Korzyści z wprowadzenia e-Doręczeń

urzędowe potwierdzenie doręczenia – w razie kontroli, sporu z urzędem albo postępowania podatkowego przedsiębiorca ma dowód, że działał terminowo i zgodnie z prawem;

szybki dostęp do korespondencji – powiadomienia o nowych pismach przychodzą od razu, co ułatwia dotrzymanie ważnych terminów i ogranicza ryzyko opóźnień;

wysoki poziom bezpieczeństwa - dokumenty są chronione przed dostępem osób nieuprawnionych, w przeciwieństwie do tradycyjnych e-maili lub listów, które mogą trafić do niewłaściwego adresata albo zgubić się na etapie dostarczania;

wygoda – cała korespondencja z urzędami odbywa się przez internet, bez konieczności wychodzenia z domu, stania w kolejkach z awizem lub w urzędach czy korzystania z innych, stacjonarnych usług pocztowych.