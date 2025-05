Zmiany w zatrudnianiu cudzoziemców od 1 czerwca

1 czerwca wchodzą w życie nowe przepisy ustaw z tzw. pakietu migracyjnego, które zakładają reformę zasad legalizacji pracy i pobytu cudzoziemców. Celem reformy jest uproszczenie procedur, pełna elektronizacja oraz zwiększenie przejrzystości systemu. Nie zabraknie też nowych obowiązków dla pracodawców.

Zmiany w przepisach dotyczących zatrudniania cudzoziemców częściowo odpowiadają na postulaty przedsiębiorców. Pozytywnie oceniamy elektronizację procedur i zniesienie testu rynku pracy. Jednocześnie nowe regulacje wprowadzają dodatkowe obowiązki i ograniczenia, które mogą utrudnić legalizację zatrudnienia, szczególnie w branżach zależnych od pracy migrantów. Część przepisów sformułowana jest w sposób ogólny, co rodzi wątpliwości interpretacyjne i może prowadzić do niepewności, co do ich stosowania w praktyce. Mamy jednak nadzieję, że uszczelnienie procedur przyczyni się do eliminacji nieuczciwych praktyk, co w dłuższej perspektywie może skrócić czas trwania postępowań administracyjnych i zwiększyć przewidywalność systemu - mówi Nadia Winiarska, ekspertka Konfederacji Lewiatan.

Jakie zmiany w zatrudnianiu przedsiębiorców?



Pełna elektronizacja postępowań

Likwidacja testu rynku pracy

Priorytetowe ścieżki i szybsze procedury

firm o znaczeniu strategicznym dla gospodarki,

przedłużeń zezwolenia na pracę u tego samego pracodawcy,

zawodów deficytowych.

Nowe przepisy wprowadzają obowiązek przesyłania kopii umowy zawartej z cudzoziemcem do urzędu, który wydał zezwolenie na pracę lub oświadczenie o powierzeniu pracy – jeszcze przed rozpoczęciem zatrudnienia. Dokumenty mają być przekazywane wyłącznie w formie elektronicznej.

Nowe przesłanki obligatoryjnej odmowy wydania zezwoleń na pracę lub wpisania oświadczenia do ewidencji

w okresie dwóch lat przed złożeniem wniosku o zezwolenie na pracę cudzoziemiec, mimo uzyskania wcześniejszego zezwolenia i przyjazdu do Polski, nie podjął pracy – chyba że miały na to wpływ uzasadnione przyczyny;

pracodawca utrudniał lub udaremniał kontrole legalności zatrudnienia cudzoziemców w ciągu ostatnich dwóch lat;

firma nie odprowadzała wymaganych składek lub podatków albo nie zgłaszała pracowników do ubezpieczeń;

podmiot został utworzony wyłącznie w celu umożliwienia cudzoziemcom wjazdu do Polski;

z okoliczności sprawy wynika, że cudzoziemiec byłby zatrudniony przez podmiot, który nie jest agencją pracy tymczasowej, a praca byłaby wykonywana na rzecz osoby trzeciej;

dzień rozpoczęcia pracy nastąpi później niż 12 miesięcy w przypadku zezwolenia i później niż 6 miesięcy w przypadku oświadczenia

wymiar czasu pracy będzie niższy niż 1/4 pełnego wymiaru czasu pracy (dotyczy zezwolenia na pracę).

Ograniczenie możliwości legalizacji pracy cudzoziemców posiadających wizy

Nowe obowiązki informacyjne pracodawców zatrudniających cudzoziemców

Nowe obowiązki informacyjne w ramach oświadczenia o powierzaniu pracy

podjęciu pracy przez cudzoziemca – w terminie 7 dni,

niepodjęciu pracy – w terminie 14 dni od wskazanego terminu rozpoczęcia zatrudnienia,

zakończeniu pracy przed terminem – jeżeli cudzoziemiec zakończy lub nie podejmie pracy również należy o tym powiadomić urząd. Wcześniej obowiązek ten miał charakter fakultatywny. Wskutek powiadomienia wpis oświadczenia o powierzeniu pracy cudzoziemcowi do ewidencji oświadczeń ulega unieważnieniu z mocy prawa.

Zezwolenia na pracę – aktualizacja obowiązków informacyjnych

nie podjął pracy w ciągu 2 miesięcy od początku ważności zezwolenia,

przerwał pracę na ponad 2 miesiące,

zakończył zatrudnienie wcześniej niż 2 miesiące przed wygaśnięciem zezwolenia.

siedziby, nazwy lub formy prawnej pracodawcy,

przejęcia zakładu pracy,

zmiany nazwy stanowiska (bez zmiany zakresu obowiązków).

Zezwolenia na pobyt czasowy i pracę – nowe obowiązki pracodawcy

zmiany dotyczące pracodawcy lub pracodawcy użytkownika,

przejście zakładu pracy na inny podmiot,

zwiększenie wymiaru czasu pracy (z proporcjonalnym zwiększeniem wynagrodzenia),

zmianę formy zatrudnienia z umowy cywilnoprawnej na umowę o pracę,

zmianę nazwy stanowiska, o ile nie wiąże się ze zmianą zakresu obowiązków.

Brak możliwości uzyskania zezwolenia na pobyt czasowy i pracę

turystycznym,

odwiedzin u rodziny lub przyjaciół,

udziału w imprezach sportowych,

prowadzenia działalności kulturalnej lub udziału w konferencjach,

odbycia studiów pierwszego i drugiego stopnia, jednolitych studiów magisterskich lub kształcenia w szkole doktorskiej,

szkolenia zawodowego,

nauki w innych formach niż studia,

przyjazdu ze względów humanitarnych, z uwagi na interes państwa lub zobowiązania międzynarodowe,

tranzytu, w tym tranzytu lotniczego,

leczenia,

udziału w programach wymiany kulturalnej, edukacyjnej, pomocy humanitarnej lub pracy wakacyjnej.

wizy długoterminowej wydanej przez inne państwo strefy Schengen, chyba że korzysta z prawa do mobilności na terytorium Polski,

dokumentu pobytowego wydanego przez inne państwo strefy Schengen, chyba że korzysta z prawa do mobilności w Polsce,

zezwolenia na wjazd wydanego przez Straż Graniczną.

Nowe obowiązki dla agencji zatrudnienia

Cały proces legalizacji zatrudnienia cudzoziemców – od wniosku po decyzję – będzie odbywał się przez portal praca.gov.pl. System zintegruje dane m.in. z ZUS i Straży Granicznej, co powinno usprawnić kontrolę legalności zatrudniania cudzoziemców. Wprowadzona zostanie też baza wynagrodzeń, pozwalająca ocenić zgodność ofert pracy z lokalnym rynkiem.Zlikwidowano obowiązek uzyskiwania informacji starosty (tzw. testu rynku pracy). Uznano, że w warunkach niskiego bezrobocia nie jest on już skutecznym narzędziem weryfikacji dostępności pracowników. W razie pogorszenia sytuacji lokalnej możliwe będzie wprowadzenie ograniczeń – np. list zawodów niedostępnych dla cudzoziemców czy limitów zatrudnienia w poszczególnych regionach, sektorach lub przedsiębiorstwach.Przewidziano „fast track” dla:Podobne zasady będą obowiązywać przy wydawaniu wiz i zezwoleń na pobyt czasowy i pracę.Nowe przepisy przewidują dodatkowe sytuacje, w których wojewoda/starosta będzie zobowiązany odmówić zalegalizowanie pracy cudzoziemca. Odmowa nastąpi m.in. wówczas, gdy:Zgodnie z nowelizacją przepisów, pracodawcy nie będą mogli legalnie zatrudniać cudzoziemców przebywających w Polsce na podstawie określonych wiz. Możliwość wykonywania pracy stracą osoby, które wjechały na wizach wydanych przez inne państwa strefy Schengen, a także posiadających polskie wizy wydane w celach niezwiązanych z pracą, takich jak: odwiedziny, leczenie, nauka w innej formie niż studia i szkolenie zawodowe czy tranzyt, a także wizy wydane ze względu na inne okoliczności.Nowe przepisy wprowadzają obowiązek przesyłania kopii umowy zawartej z cudzoziemcem do urzędu, który wydał zezwolenie na pracę lub oświadczenie o powierzeniu pracy – jeszcze przed rozpoczęciem zatrudnienia. Dokumenty mają być przekazywane wyłącznie w formie elektronicznej.Pracodawca, który złożył oświadczenie o powierzeniu pracy, będzie zobowiązany poinformować starostę o:Pracodawca musi informować w ciągu 7 dni wojewodę o przerwach w zatrudnieniu cudzoziemca, jeżeli cudzoziemiec:Niedopełnienie powyższych obowiązków może narazić pracodawcę na grzywnę w wysokości nawet 5000 zł.Dodatkowo, w terminie 7 dni należy zgłaszać zmiany dotyczące m.in.:Pracodawca wymieniony w jednolitym zezwoleniu na pobyt czasowy i pracę będzie zobowiązany poinformować wojewodę o utracie pracy przez cudzoziemca – w terminie 15 dni od zaistnienia zdarzenia. Dotychczas obowiązek ten dotyczył wyłącznie pracownika.Dodatkowo w tym samym terminie należy zgłosić:Ustawa mająca na celu wyeliminowanie nieprawidłowości w systemie wizowym rozszerza przesłanki odmowy wszczęcia postępowania w sprawie udzielenia zezwolenia na pobyt czasowy i pracę. Nie będą mogli złożyć skutecznego wniosku cudzoziemcy przebywający w Polsce na podstawie wiz wydanych w następujących celach:Ponadto, wnioski nie będą przyjmowane, jeśli cudzoziemiec przebywa w Polsce na podstawie:Agencje zatrudnienia które mają zamiar wykonywać działalność w zakresie pośrednictwa pracy oraz pracy tymczasowej na rzecz cudzoziemców będą podlegały dodatkowym wymogom. Świadczenie takich usług będzie możliwe dopiero po 2 latach od wpisu do rejestru agencji zatrudnienia i świadczeniu usługi w pozostałym zakresie. Ponadto wymagane będzie uzyskanie zmiany wpisu w rejestrze agencji zatrudnienia oraz wniesienia opłaty w wysokości 1000 zł. Agencje, które 1 czerwca 2025 r. były już wpisane do rejestru agencji zatrudnienia i świadczyły usługi na rzecz cudzoziemców, od których wymagane jest posiadanie zezwolenia na pracę lub oświadczenia o powierzeniu pracy nie podlegają warunkowi prowadzenia działalności w okresie 2 latach. Aby kontynuować świadczenie usług al. cudzoziemców takie agencje muszą złożyć wniosek o zmianę wpisu w rejestrze do 31 sierpnia 2025 roku.