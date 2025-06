2 dni wolnego od pracy z powodu siły wyższej pod lupą pracodawców

2 dni wolnego od pracy z powodu siły wyższej - ten przywilej pracowniczy wzbudza wśród pracodawców coraz więcej emocji. Ich zdaniem jest nieprecyzyjny i może być nadużywany. Co na to eksperci?

Wprowadzenie tego rozwiązania stanowi realizację obowiązków wynikających z dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1158 w sprawie równowagi między życiem zawodowym a prywatnym rodziców i opiekunów. Nowelizacja miała na celu zwiększenie elastyczności zatrudnienia i ochrony pracowników w sytuacjach kryzysowych, w których niezwłoczna obecność pracownika w życiu rodzinnym jest bezdyskusyjnie konieczna – komentuje mec. Anna Kamińska, radczyni prawna i wspólniczka w kancelarii Szuszczyński Kamińska sp.k. z Poznania, zajmującej się prawem pracy. – Przepis, choć słuszny w założeniu, jest napisany tak, że w praktyce budzi wiele wątpliwości. A na koniec pracodawca i tak nie ma narzędzia by sprawdzić, czy pracownik nie nadużywa tego uprawnienia - dodaje.

Stanowisko Ministerstwa

Zgodnie z art 148 [1] k.p. pracownik nie ma prawa do zwolnienia przy każdym wypadku lub chorobie, ale tylko wtedy, jeżeli występuje on w rodzinie oraz ma charakter pilny, a także wymaga natychmiastowej obecności pracownika. Nie ma jednak zamkniętego katalogu spraw rodzinnych, które uzasadniałyby skorzystanie ze zwolnienia z powodu siły wyższej. Artykuł 148 nie nakłada również obowiązku przedstawienia szczegółowych informacji na temat zdarzenia, które uzasadniają skorzystanie ze zwolnienia. Dodatkowo należy pamiętać, że zgodnie z art. 5 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016 /679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE obowiązuje zasada minimalizacji danych, co oznacza, że pracodawca nie ma prawa żądać szczegółowych informacji na temat przyczyn skorzystania ze zwolnienia przez pracownika.

Pracodawcy coraz bardziej sceptyczni

Pojawiają się przypadki, w których zwolnienie wykorzystywane jest na przedłużenie weekendu czy załatwienie spraw prywatnych – formalnie mieszczących się w kategorii „pilnych”, ale wątpliwych z punktu widzenia intencji ustawodawcy - komentuje Mikołaj Zając, ekspert rynku pracy, prezes Conperio, polskiej firmy doradczej zajmującej się problematyką absencji chorobowych.

Otrzymujemy sygnały od przedsiębiorstw, które obserwują niepokojące przypadki instrumentalnego wykorzystywania tego uprawnienia. Zdarza się, że wolne zgłaszane jest bez rzetelnego uzasadnienia, a pracodawca ma związane ręce – mówi Mikołaj Zając, ekspert rynku pracy i prezes firmy doradczej Conperio. – W konsekwencji część firm, działając w poczuciu nadużycia prawa, zaczęła odmawiać udzielania tego wolnego. To ryzykowne posunięcie, które może skutkować nawet sporami sądowymi, ale brakuje bardziej precyzyjnych wytycznych i to dziś największe wyzwanie przy stosowaniu tego przepisu - dodaje.

Co dalej z siłą wyższą?

Zgodnie z art. 148¹ Kodeksu pracy , pracownikowi przysługuje w ciągu roku kalendarzowego zwolnienie od pracy w wymiarze 2 dni lub 16 godzin z powodu działania siły wyższej – w sytuacjach pilnych spraw rodzinnych spowodowanych chorobą lub wypadkiem, które wymagają natychmiastowej obecności pracownika. W okresie korzystania z tego uprawnienia pracownik zachowuje prawo do 50% wynagrodzenia.Ponieważ zwolnienie z tytułu siły wyższej jest jednym z najbardziej popularnych zwolnień z którego korzystają pracownicy, stanowiska w tej kwestii udzieliło Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, w którym czytamy:Co więcej, Ministerstwo wskazało, że nie jest wykluczona możliwość udzielenia pracownikowi zwolnienia na poniedziałek, jeżeli wniosek składa w czwartek na piątek i poniedziałek. To budzi kolejne wątpliwości wśród ekspertów, ponieważ korzystanie ze zwolnienia od pracy, na żądanie, z powodu siły wyższej z kilkudniowym wyprzedzeniem mija się z określeniem "nagłej sytuacji".Z sygnałów płynących z rynku wynika, że niektórzy pracodawcy coraz częściej mają wątpliwości co do rzeczywistego celu korzystania przez pracowników z tego uprawnienia. Problemem jest brak obowiązku dokumentowania sytuacji oraz nieostrość pojęcia „siły wyższej” w kontekście prawa pracy.Jak dodaje, przedsiębiorcy zwracają uwagę na realne problemy organizacyjne, jakie generuje częsta i nagła nieobecność pracowników – zwłaszcza tych pełniących kluczowe funkcje w zespole. Brak możliwości przewidzenia takich absencji utrudnia planowanie pracy i wpływa na efektywność operacyjną firm. Dla pracodawców głównym wyzwaniem pozostaje dziś zarządzanie absencjami bez naruszania praw pracowniczych i jednoczesne zapewnienie płynności działania przedsiębiorstwa.Eksperci są zgodni – choć przepis realizuje ważne cele społeczne, wymaga zmiany. W przeciwnym razie może stać się zarzewiem konfliktów w relacjach pracowniczych. Pracodawcy oczekują m.in. wydania wytycznych przez resort pracy lub doprecyzowania definicji w drodze orzecznictwa. Rozważane są również zmiany legislacyjne, w tym wprowadzenie obowiązku udokumentowania przyczyny absencji z tytułu siły wyższej – najpóźniej w ciągu kilku dni od jej rozpoczęcia. Taki zapis miałby umożliwić pracodawcom lepszą weryfikację zasadności nieobecności, a jednocześnie zabezpieczyć interesy pracowników w sytuacjach faktycznego kryzysu.