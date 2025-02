Jak zrezygnować z subskrypcji?

Subskrypcja pozwala na korzystanie z wielu dostępnych online usług. Wystarczy ją automatycznie opłacać co rok lub co miesiąc. Eksperci Europejskiego Centrum Konsumenckiego (ECK) zwracają jednak uwagę na fakt, że rezygnacja z tych usług może być utrudniona. Eksperci podpowiadają więc, jak skutecznie zrezygnować z subskrypcji.

Jak skutecznie zrezygnować z subskrypcji?

Kliknij, aby powiekszyć fot. Freepik Jak skutecznie zrezygnować z subskrypcji? Jeżeli nie zrezygnujemy z subskrypcji w sposób skuteczny, to przedsiębiorca ma prawo do automatycznego przedłużania umowy. Wówczas opłaty miesięczne mogą być zdecydowanie wyższe niż początkowo np. w okresie próbnym.

Poniżej wzory wypowiedzenia umowy w języku polskim i angielskim.

WYPOWIEDZENIE UMOWY

Niniejszym wypowiadam umowę o płatne, automatycznie przedłużane członkostwo z ………….. (nazwa firmy) zawartą w dniu…………. (wpisz datę) ze skutkiem na dzień ……… przy zachowaniu ……….(wpisz liczbę dni – najczęściej obowiązuje 14 dniowy okres wypowiedzenia) okresu wypowiedzenia przewidzianego w treści regulaminu.



Dane:

• Kraj korzystania z portalu: ………..

• E-mail zarejestrowany na portalu: ………..

• Nazwa użytkownika/Przydzielony numer: ………



Z poważaniem

(Imię i nazwisko)



TERMINATION OF THE PAID MEMBERSHIP CONTRACT

I hereby terminate the contract for paid membership concluded with ………. (company’s name) on ………………(enter the date) with effect from…… with ………….-day (specify the number of days – usually a 14-day notice period applies) notice period provided for in the regulations.



Specification:

• Site access country: ……………

• E-mail registered on the site: ………………..

• User name/Assigned number: …………….



Yours faithfully,

(first name and last name)

Co z prawem do odstąpienia w ciągu 14 dni?

UWAGA! Często nie są to firmy z Polski

Choć dany portal jest prowadzony w języku polskim, zdarza się, że umowę zawieramy z podmiotem zagranicznym. Europejskie Centrum Konsumenckie, działające przy UOKiK, bezpłatnie i polubownie pomaga konsumentom w rozwiązaniu ich transgranicznych sporów z przedsiębiorcami z innego kraju Unii Europejskiej, Norwegii, Islandii i Wielkiej Brytanii. Zgłoś się po pomoc lub poradę: https://konsument.gov.pl/skarga-do-eck/.

Liczba spraw zgłaszanych do Europejskiego Centrum Konsumenckiego określanych jako „pułapki subskrypcji” systematycznie rośnie od 3 lat. W 2022 było ich 128, w 2023 157, a już w 2024 roku - 229. Warto zwrócić uwagę, że stronami umów często bywają małoletni użytkownicy. Szczególnie kiedy jedną z akceptowanych metod płatności jest karta kredytowa.Istnieją firmy, które specjalizują się w rezygnacji z subskrypcji w imieniu swoich klientów, oczywiście za stosowną opłatą. Jeżeli jednak postąpimy zgodnie z poniższymi wskazówkami możemy umowę rozwiązać samodzielnie.Przedsiębiorca powinien określić, jak zrezygnować z umowy i od kiedy zaczyna biec termin wypowiedzenia. Jeżeli wyraźnych wskazówek, jak tego dokonać nie znajdziemy w regulaminie, czy w innym miejscu na stronie internetowej, należy samodzielnie sporządzić dokument uwzględniający nasze dane, datę oraz przejrzystą informację o chęci rezygnacji. I wysłać na dostępny na stronie adres e-mail lub/i adres stacjonarny.Usunięcie konta użytkownika najczęściej nie powoduje usunięcia zobowiązania.Jeżeli nie zrezygnujemy z subskrypcji w sposób skuteczny, to przedsiębiorca ma prawo do automatycznego przedłużania umowy. Wówczas opłaty miesięczne mogą być zdecydowanie wyższe niż początkowo np. w okresie próbnym.Jak najbardziej nam przysługuje. Pamiętajmy jednak że, skorzystanie z prawa odstąpienia od umowy, będzie oznaczało konieczność zapłaty za świadczenia spełnione do tego momentu.