Pasażerowie kontra tanie linie lotnicze. Spór o bagaż podręczny trafia do KE

Problem dodatkowych opłat za bagaż podręczny w tanich liniach lotniczych narasta. W odpowiedzi na rosnącą liczbę skarg pasażerów, sprawie przyjrzy się Komisja Europejska.

Coraz wyższe opłaty za bagaż podręczny w tanich liniach lotniczych

Europejska interwencja wobec nieuczciwych praktyk przewoźników

Kliknij, aby powiekszyć fot. Freepik Coraz wyższe opłaty za bagaż podręczny w tanich liniach lotniczych Dopłata za klasyczną walizkę kabinową może wynosić nawet kilkadziesiąt euro w jedną stronę, co znacząco zwiększa koszt podróży. To właśnie ten mechanizm stał się głównym przedmiotem skargi do Komisji Europejskiej.

Niejasne przepisy i szeroka swoboda przewoźników

Jak pasażerowie mogą bronić swoich praw?

sprawdzali szczegółowe warunki bagażowe przed zakupem biletu,

zachowywali dokumentację – potwierdzenia rezerwacji, zdjęcia bagażu oraz informacje z regulaminów przewoźników,

zgłaszali skargi do krajowych organizacji konsumenckich,

a w razie potrzeby składali reklamacje lub dochodzili swoich praw na drodze sądowej, zwłaszcza w przypadkach naruszenia zasad uczciwego traktowania pasażera.

Europejska Organizacja Konsumentów (BEUC), wraz z 16 organizacjami z 12 krajów, w tym Polski, złożyła do Komisji Europejskiej wniosek o interwencję. Zwracają w nim uwagę, że praktyki niektórych tanich przewoźników mogą naruszać unijne przepisy oraz orzeczenia sądowe. Sprawa ta może zapoczątkować istotne zmiany w ochronie praw pasażerów w całej Europie.Standardowy bagaż podręczny jest coraz częściej obciążony dodatkowymi kosztami, co wpływa na rosnące koszty podróży dla pasażerów.Podstawowy bagaż podręczny, który kiedyś można było bez problemu zabrać na pokład, dziś często wymaga dodatkowej opłaty. Zamiast standardowej walizki o wymiarach około 55 × 40 × 20 cm, pasażerowie mogą za darmo zabrać jedynie niewielką torbę osobistą, mieszczącą się pod siedzeniem – zwykle o maksymalnych wymiarach 40 × 25 × 20 cm.Dopłata za klasyczną walizkę kabinową może wynosić nawet kilkadziesiąt euro w jedną stronę, co znacząco zwiększa koszt podróży. To właśnie ten mechanizm stał się głównym przedmiotem skargi do Komisji Europejskiej.Organizacje konsumenckie zrzeszone w BEUC złożyły skargę do Komisji Europejskiej, wskazując na łamanie unijnych przepisów przez popularne tanie linie lotnicze. Sprawa dotyczy m.in. opłat za bagaż podręczny, które mogą być niezgodne z prawem.BEUC oskarżył siedmiu przewoźników – Ryanair, Wizz Air, EasyJet, Norwegian, Transavia, Volotea i Vueling – o systemowe pobieranie opłat za bagaż podręczny, co ich zdaniem jest sprzeczne z unijnym prawem. Zgodnie z orzecznictwem Trybunału Sprawiedliwości UE pasażer powinien mieć prawo do zabrania na pokład jednej sztuki bagażu o rozsądnych wymiarach bez dodatkowych kosztów – pod warunkiem, że bagaż nie stanowi zagrożenia dla bezpieczeństwa ani nie obciąża operacyjnie przewoźnika.Brak precyzyjnych regulacji dotyczących wymiarów i definicji bagażu podręcznego pozostawia liniom lotniczym dużą dowolność w ustalaniu polityki bagażowej. To powoduje problemy dla pasażerów, którzy często muszą płacić nawet za minimalne przekroczenia wymiarów.Według ekspertów z firmy AirCashBack, obecne przepisy – zarówno w Polsce, jak i na szczeblu międzynarodowym – nie precyzują jasno zasad dotyczących bagażu podręcznego i jego wymiarów. W praktyce oznacza to, że linie lotnicze w Polsce mają dużą swobodę w ustalaniu polityki bagażowej, o ile zasady te są jasno przedstawiane klientowi przed dokonaniem rezerwacji.Nawet nieznaczne przekroczenie dopuszczalnych wymiarów bagażu może skutkować nałożeniem dodatkowej opłaty – i jest to działanie trudne do skutecznego podważenia. Pasażerom pozostaje jedynie możliwość kwestionowania prawidłowości samego pomiaru, np. poprzez wykazanie, że użyta miarka była niezgodna z podanymi wymiarami lub pomiar został wykonany błędnie. Sam fakt naliczenia opłaty za większy bagaż – zgodnie z aktualnym stanem prawnym – nie stanowi podstawy do roszczeń.Jak wskazuje prawnik i specjalista ds. praw pasażerów w AirCashBack, w niektórych krajach europejskich – takich jak Hiszpania czy Portugalia – sytuacja wygląda inaczej. Tamtejsze sądy i instytucje coraz częściej uznają, że obciążanie pasażerów dodatkowymi kosztami za rozsądnych rozmiarów bagaż podręczny jest nieuzasadnione. W Polsce jednak nie zapadły jeszcze wyroki ani nie pojawiły się oficjalne stanowiska, które mogłyby ograniczyć swobodę linii lotniczych w tej kwestii.Do czasu wprowadzenia jasnych i jednolitych przepisów warto, aby podróżni: