Bagaż podręczny o pół centymetra za duży? Ryanair pobrał prawie 300 zł opłaty

Pasażerowie linii lotniczych Ryanair skarżą się na rygorystyczne pomiary bagażu podręcznego i nakładanie dodatkowych opłat za nawet minimalne przekroczenie dopuszczalnych rozmiarów. Eksperci AirCashBack opisują przypadek pasażerki, która musiała zapłacić 288 zł, bo jej walizka przekraczała dozwolone wymiary o pół centymetra.

Ostatnio znów pojawiły się doniesienia o nieprzyjemnych sytuacjach podczas kontroli bagażu. Pasażerowie podkreślają, że zasady są egzekwowane wyjątkowo rygorystycznie. Nawet niewielkie przekroczenie wymiarów – często zaledwie o kilka milimetrów – skutkuje wysokimi opłatami. Próby wyjaśnienia sytuacji czy łączenia przedmiotów w jedną torbę rzadko przynoszą efekt.Na przykład na lotnisku w Katowicach pasażerka, mimo wykupionej opcji priorytetowej, musiała zapłacić 288 zł, bo jej walizka przekraczała dozwolone wymiary o pół centymetra. Na tym samym lotnisku inne małżeństwo nie zostało wpuszczone na pokład samolotu do Alicante, bo obsługa zakwestionowała dodatkową nerkę kobiety, traktując ją jako osobny bagaż. Choć próbowała schować ją do większej torby, odmówiono im wejścia na pokład, tłumacząc to „agresywnym zachowaniem”.Według przedstawicieli Ryanaira wymiary bagażu podręcznego nie zmieniły się od sześciu lat. W podstawowej cenie biletu można zabrać torbę o maksymalnych wymiarach 40x20x25 cm. Za dodatkową opłatą dozwolona jest też walizka o wymiarach 55x40x20 cm.Wielu podróżnych zastanawia się jednak, czy w praktyce coś się nie zmieniło – szczególnie w podejściu do dodatkowych torebek czy saszetek.Przedstawicielka linii lotniczej tłumaczy, że do pomiarów używane są specjalne ramki z taśmami o nieco większym rozmiarze niż oficjalne limity. Jeśli walizka się w nich mieści – nie ma problemu. Ale jeśli choćby kółko czy rączka wystaje poza wyznaczoną strefę, pasażer może zostać obciążony opłatą. Jej wysokość zależy od kierunku i terminu lotu.Coraz więcej podróżnych zgłasza swoje uwagi do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Skarżą się na zbyt małe urządzenia do pomiaru, brak alternatywnej metody weryfikacji oraz zbyt surowe podejście personelu. UOKiK przygląda się sprawie i nie wyklucza działań prawnych.David Janoszka, prawnik z firmy AirCashBack, tłumaczy, że linie lotnicze rzeczywiście mają dużą swobodę w ustalaniu zasad bagażowych. Prawo – ani polskie, ani unijne – nie narzuca konkretnych limitów. Warunek jest jeden: zasady muszą być jasno podane przed zakupem biletu.– Linie mogą egzekwować opłaty, ale pasażer ma prawo podważać sposób ich naliczania – zaznacza Janoszka. Zwraca też uwagę, że w wielu krajach europejskich sądy i regulatorzy coraz częściej stają po stronie konsumentów, np. podważając praktykę naliczania opłat za każdą dodatkową torebkę.W Polsce takich przypadków na razie brak, ale – jak podkreśla ekspert z AirCashBack – temat wymaga uregulowania na poziomie unijnym. Idealnym rozwiązaniem byłoby wprowadzenie obowiązkowego, minimalnego wymiaru bagażu podręcznego wliczonego w cenę biletu.Sprawa Ryanaira może wywołać szerszą dyskusję o prawach pasażerów. Coraz częściej dochodzi do napięć między klientami a obsługą, co wpływa na komfort podróży i wizerunek przewoźnika. Z jednej strony linie bronią swoich zasad, z drugiej – rośnie nacisk społeczny na uczciwe i przejrzyste reguły.Na ten moment pasażerowie muszą zachować czujność: mierzyć swoje bagaże z dokładnością do milimetra, czytać regulaminy i być gotowi na możliwe dopłaty. Być może wkrótce pojawią się przepisy, które lepiej zabezpieczą ich interesy.