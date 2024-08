Ryanair nie akceptuje mObywatel. Jakie konsekwencje dla pasażerów?

Polscy pasażerowie korzystający z linii lotniczych Ryanair mają problemy podczas odprawy, jeśli posługują się jedynie aplikacją mObywatel jako formą identyfikacji tożsamości - zwraca uwagę AirCashBack.

Kliknij, aby powiekszyć fot. Jakub Petrymusz z Pixabay Ryanair nie akceptuje mObywatel Brak akceptacji aplikacji mObywatel przez Ryanair oznacza, że pasażerowie muszą pamiętać o zabraniu ze sobą fizycznego dokumentu tożsamości.

Czym jest aplikacja mObywatel?

Ryanair nie akceptuje mObywatel

Konsekwencje dla pasażerów

Jakie trzeba mieć dokumenty aby polecieć podpowiadają eksperci ds. praw pasażerów z AirCashBack

Dowód osobisty lub paszport

Obywatele UE/EEA: Mogą podróżować na podstawie ważnego dowodu osobistego lub paszportu. Warto jednak sprawdzić, czy kraj docelowy akceptuje dowód osobisty jako dokument podróży, ponieważ nie wszystkie państwa spoza UE uznają ten dokument.

Mogą podróżować na podstawie ważnego dowodu osobistego lub paszportu. Warto jednak sprawdzić, czy kraj docelowy akceptuje dowód osobisty jako dokument podróży, ponieważ nie wszystkie państwa spoza UE uznają ten dokument. Obywatele spoza UE/EEA: Muszą posiadać ważny paszport. Dla niektórych krajów docelowych może być także wymagane posiadanie wizy.

Muszą posiadać ważny paszport. Dla niektórych krajów docelowych może być także wymagane posiadanie wizy. Wiza (jeśli wymagana). W zależności od kraju docelowego, niektórzy pasażerowie mogą potrzebować wizy wjazdowej. Warto sprawdzić wymagania wizowe przed podróżą, aby uniknąć problemów na lotnisku.

W zależności od kraju docelowego, niektórzy pasażerowie mogą potrzebować wizy wjazdowej. Warto sprawdzić wymagania wizowe przed podróżą, aby uniknąć problemów na lotnisku. Karta Pokładowa. Pasażerowie muszą przedstawić wydrukowaną lub cyfrową kartę pokładową podczas odprawy i przed wejściem na pokład samolotu. Karta pokładowa musi być uzyskana przed dotarciem do bramek (odprawa online jest zazwyczaj dostępna od 48 godzin do 2 godzin przed lotem).

Pasażerowie muszą przedstawić wydrukowaną lub cyfrową kartę pokładową podczas odprawy i przed wejściem na pokład samolotu. Karta pokładowa musi być uzyskana przed dotarciem do bramek (odprawa online jest zazwyczaj dostępna od 48 godzin do 2 godzin przed lotem). Dodatkowe dokumenty dla dzieci: Dla dzieci podróżujących bez rodziców lub opiekunów mogą być wymagane dodatkowe dokumenty, takie jak notarialnie potwierdzone zgody na podróż.

