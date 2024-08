Linie lotnicze zawieszają loty do Izraela i Libanu. Co z pasażerami?

W związku dużymi napięciami na Bliskim Wschodzie, wiele linii lotniczych nawet z dnia na dzień zawiesza połączenia do Izraela i Libanu - informuje AirCashBack. Eksperci podpowiadają pasażerom, jakie mają prawa w tej sytuacji.

Poważne problemy dla pasażerów

Powody odwołania lotów

Co dalej?

Alternatywne trasy powrotu

Okoliczności nadzwyczajne w strefie powietrznej



PLL LOT w pierwszych dniach sierpnia odwołał osiem lotów między Warszawą, a Libanem oraz Izraelem. Rzecznik spółki, Krzysztof Moczulski, tłumaczył, że decyzja była podjęta "po przeprowadzeniu analizy bezpieczeństwa operacji lotniczych".Nie tylko LOT zdecydował się na takie kroki. Inne linie lotnicze, jak Wizz Air, United Airlines, Delta Airlines, British Airways, Lufthansa, Swiss, Air India, KLM, Aegean Airlines, Condor Airlines, Air France oraz ITA Airways, również zawieszały swoje loty do Izraela i Libanu z powodu rosnących zagrożeń bezpieczeństwa. Decyzje te wpłynęły na plany podróży wielu pasażerów, którzy musieli szukać alternatywnych połączeń lub zmieniać swoje plany wakacyjne. Linie lotnicze monitorują sytuację i podejmują decyzje na bieżąco, w zależności od rozwoju wydarzeń.W obliczu eskalacji napięć w Izraelu i Libanie, wielu turystów znalazło się w trudnej sytuacji, próbując wrócić do swoich krajów. Zawieszenie lotów przez wielu przewoźników oraz niepewna sytuacja na lotniskach, takich jak Ben Gurion w Tel Awiwie, powodują, że powroty mogą być skomplikowane. Największy problem mieli Ci, którzy w pierwszych dniach sierpnia chcieli powrócić do swoich krajów z rejonów Izreala i Libanu.Decyzje o odwołaniu lotów są bezpośrednio związane z eskalacją konfliktów zbrojnych oraz zwiększonym ryzykiem dla lotnictwa cywilnego w rejonie Bliskiego Wschodu. Linie lotnicze na całym świecie reagują na bieżąco na sytuację geopolityczną, a wszelkie decyzje są podejmowane z myślą o bezpieczeństwie. Trzeba się liczyć z tym, że z godziny na godzinę loty mogą zostać wstrzymane.Pasażerowie, którzy mieli zaplanowane loty do Izraela lub Libanu, są zobowiązani do kontaktu z liniami lotniczymi w celu uzyskania informacji na temat możliwości zwrotu kosztów lub przebukowania biletów. Przewoźnicy zazwyczaj oferują różne opcje rekompensaty, w tym zwrot pełnej kwoty za bilety lub możliwość zmiany rezerwacji na inny termin.Turyści przebywający w Izraelu i Libanie powinni zachować szczególną ostrożność i na bieżąco monitorować sytuację. Kluczowe jest utrzymywanie kontaktu z ambasadami, unikanie ryzykownych miejsc, planowanie ewentualnej ewakuacji oraz korzystanie z dostępnych źródeł informacji, aby zapewnić sobie bezpieczeństwo w tym niepewnym czasie.Jeśli bezpośrednie loty do Polski zostaną odwołane, warto rozważyć powrót przez inne, bezpieczniejsze kraje. Przykładowo, można spróbować dostać się do kraju o stabilniejszej sytuacji, skąd możliwe będzie zorganizowanie lotu do Polski. Należy jednak pamiętać o konieczności sprawdzenia,czy przejazd przez te kraje jest bezpieczny i możliwy.