Ceny na parkingach i w myjniach pod lupą Inspekcji Handlowej

Inspekcja Handlowa skontrolowała 84 parkingi i 125 myjni samochodowych w całej Polsce. Sprawdzano, czy przedsiębiorcy w prawidłowy sposób informują klientów o cenach usług. Okazało się, że 23 proc. z nich nie robi tego właściwie.

Podstawowym prawem konsumenta jest prawo do informacji. Przedsiębiorca nie może utrudniać dostępu do cennika usług. Musi być on widoczny, niebudzący wątpliwości, jednoznaczny i umożliwiający porównanie cen. Konsument powinien mieć możliwość ustalenia, ile w rzeczywistości zapłaci za pozostawienie swojego samochodu na parkingu czy jego umycie, a także wybrania najkorzystniejszej dla siebie oferty – mówi Prezes UOKiK Tomasz Chróstny.

Brak cennika, „od 19 do 59 zł”

Kliknij, aby powiekszyć fot. Freepik Jak prezentowane są ceny na parkingach i w myjniach? Brak cenników, niejednoznaczne lub nieczytelne ceny dla nadjeżdżających kierowców - to główne nieprawidłowości.

UOKiK dla kierowców

Konsumencie, masz swoje prawa

Wjeżdżając na parking, powinieneś wiedzieć, ile zapłacisz– cena powinna być widoczna, przedstawiona w sposób jednoznaczny i niebudzący wątpliwości.

Masz prawo wiedzieć dokładnie, ile zapłacisz za pozostawienie samochodu na parkingu czy też jego umycie – sprawdzaj cenę za minutę, godzinę.

Jeśli przedsiębiorca ogłasza promocję, masz prawo znać najniższą cenę z 30 dni przed obniżką.

Nie znalazłeś cennika usług? Poinformuj o tym Inspekcję Handlową w Twoim województwie.

Według danych zgromadzonych przez Inspekcję Handlową blisko 23 proc. sprawdzonych przedsiębiorców nie dba o prawidłowe informowanie konsumentów o cenach świadczonych przez siebie usług.Nieprawidłowości dotyczące uwidaczniania cen stwierdziliśmy w przypadku 26 parkingów i 22 myjni – łącznie u 48 przedsiębiorców. Głównym problemem na parkingach jest umieszczanie cen usług w taki sposób, że są one nieczytelne dla wjeżdżających kierowców. Zarówno w myjniach, jak i na parkingach stwierdziliśmy brak cenników lub nieuwzględnienie cen wszystkich usług. Zdarza się również, że przedsiębiorcy prezentują ceny w sposób budzący wątpliwości, np. w formie „od…” lub „od… do…”. Tymczasem cena musi być jednoznaczna dla konsumenta - ma prawo wiedzieć, ile dane usługi kosztują, aby móc świadomie wybrać te, z których chce skorzystać.Za brak należytego informowania konsumentów o cenach świadczonych usług przedsiębiorcy grozi kara do 20 tys. zł. W efekcie kontroli ponad połowa przedsiębiorców, u których stwierdziliśmy nieprawidłowości podjęła dobrowolne działania naprawcze. Na 32 przedsiębiorców nałożyliśmy kary pieniężne na łączną kwotę ok. 40 tys. zł. W 6 przypadkach odstąpiliśmy od nałożenia kary ze względu na znikomą wagę naruszeń oraz fakt, że przedsiębiorcy zaprzestali stosowania zakwestionowanych praktyk.Kontrole Inspekcji Handlowej w myjniach i na parkingach to nie jedyne działania Urzędu chroniące kierowców – od lat bada jakość paliw, a informacje o wynikach regularnie publikuje na uokik.gov.pl.Prezes UOKiK kwestionuje także nieuczciwe praktyki zarządców parkingów, np. ograniczanie sposobu składania reklamacji czy naliczanie dodatkowych kosztów za niezapłacone opłaty parkingowe – to nawet kilka postępowań rocznie.