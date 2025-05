Ewakuacja lotniska. Jak wygląda i co się dzieje z pasażerami?

Pozostawiony bez opieki bagaż, fałszywy alarm, a czasem realne zagrożenie mogą prowadzić do konieczności ewakuacji lotniska. Jak przebiega ewakuacja? Co się wówczas dzieje z pasażerami? Czy mogą liczyć na odszkodowanie, jeśli z powodu ewakuacji ich lot został opóźniony lub nawet odwołany? Co grozi osobie, która doprowadziła do ewakuacji lotniska? Na te pytania odpowiadają eksperci z AirCashBack.

Przeczytaj także: Porzucony bagaż, fałszywy alarm na lotnisku. Jakie grożą konsekwencje prawne?

Z tego tekstu dowiesz się m.in.:

Jak przebiega ewakuacja lotniska?

Co dzieje się z pasażerami podczas ewakuacji?

Jakie prawa maja pasażerowie w związku z ewakuacją lotniska?

Jakie konsekwencje grożą osobie, która spowodowała ewakuację?



Alarm i ewakuacja w Modlinie: co się wydarzyło

Co dzieje się z pasażerami w takich sytuacjach

Z prawnego punktu widzenia ewakuacja lotniska – niezależnie od jej przyczyny – to zawsze nadzwyczajna okoliczność. Przewoźnik jest zwolniony z obowiązku wypłaty odszkodowania, jeśli wykaże, że zrobił wszystko, co możliwe, aby zminimalizować skutki zakłóceń – tłumaczy ekspert z AirCashBack.

Kliknij, aby powiekszyć fot. Freepik Co się dzieje z pasażerami w czasie ewakuacji lotniska? Kiedy dochodzi do ewakuacji terminala, dostęp do lotniska zostaje wstrzymany. Pasażerowie nie mogą się odprawić, przejść kontroli bezpieczeństwa ani wejść na pokład samolotu. W praktyce oznacza to opóźnienia, a czasem nawet odwołania lotów.

Jakie konsekwencje grożą osobie, która spowodowała ewakuację

Mandat karny do 500 zł – najczęściej w przypadku wykroczenia,

Grzywna administracyjna – do 5 000 zł za naruszenie przepisów porządkowych,

Odpowiedzialność cywilna – port lotniczy lub linie mogą dochodzić zwrotu kosztów związanych z ewakuacją i opóźnieniem operacji,

Odpowiedzialność karna – jeśli działania zostaną zakwalifikowane jako wywołanie fałszywego alarmu (art. 224a Kodeksu karnego), sprawcy grozi kara nawet do 8 lat pozbawienia wolności.

Kliknij, aby powiekszyć fot. Freepik Co się dzieje z pasażerami w czasie ewakuacji lotniska? Kiedy dochodzi do ewakuacji terminala, dostęp do lotniska zostaje wstrzymany. Pasażerowie nie mogą się odprawić, przejść kontroli bezpieczeństwa ani wejść na pokład samolotu. W praktyce oznacza to opóźnienia, a czasem nawet odwołania lotów.

Jakie są najczęstsze przyczyny ewakuacji lotnisk

pozostawiony bez opieki bagaż,

zgłoszenia o podejrzanym pakunku,

fałszywe alarmy bombowe,

wykrycie niebezpiecznych przedmiotów przy kontroli bagażu,

pożary lub awarie systemów przeciwpożarowych,

awarie techniczne infrastruktury lotniskowej.

Jak wygląda procedura ewakuacji

Zgłoszenie podejrzenia i wstępna analiza zagrożenia przez służby lotniskowe. Ewakuacja terminala – pasażerowie i personel są proszeni o opuszczenie budynku. Zabezpieczenie terenu – dostęp do obiektu jest blokowany, a teren zabezpiecza policja, Straż Graniczna, pirotechnicy i straż pożarna. Sprawdzenie obiektu – podejrzane bagaże lub miejsca są badane pod kątem zagrożenia. Powrót do normalnego funkcjonowania – tylko po wykluczeniu ryzyka lotnisko wznawia operacje.

Pasażer też ma prawa – nawet w nadzwyczajnych sytuacjach

Linie lotnicze mają obowiązek wykazać, że nie tylko nie mogły zapobiec sytuacji, ale też podjęły wszystkie rozsądne środki, by zminimalizować skutki. Pasażerowi w takiej sytuacji zawsze przysługuje prawo do opieki, a w określonych przypadkach – także zwrot kosztów biletu lub alternatywny transport.

Przeczytaj także: 20 lat ochrony praw pasażerów lotniczych

Przykładem może być zdarzenie z wtorku, 13 maja 2025 roku, kiedy to ewakuowano Mazowiecki Port Lotniczy Warszawa–Modlin. W godzinach porannych służby portu lotniczego ogłosiły alarm i zarządziły natychmiastową ewakuację terminala. Powodem była torba pozostawiona bez opieki na antresoli w ogólnodostępnej części hali terminala.Na miejsce przybyły wszystkie właściwe służby: straż pożarna, policja, Straż Graniczna oraz Grupa Interwencji Specjalnych z placówki w Modlinie. Ewakuowano około 200 osób, a drogi dojazdowe do lotniska zostały tymczasowo zamknięte. Po zbadaniu pakunku przez grupę pirotechniczną okazało się, że nie zawiera on materiałów niebezpiecznych.Właściciel bagażu został szybko zidentyfikowany na podstawie nagrań z monitoringu. Obecnie wobec tej osoby funkcjonariusze Straży Granicznej prowadzą czynności wyjaśniające.Kiedy dochodzi do ewakuacji terminala, dostęp do lotniska zostaje wstrzymany. Pasażerowie nie mogą się odprawić, przejść kontroli bezpieczeństwa ani wejść na pokład samolotu. W praktyce oznacza to opóźnienia, a czasem nawet odwołania lotów.Sytuację wyjaśnia adwokat David Janoszka, ekspert ds. praw pasażerów z AirCashBack:Teoretycznie, odwołanie lotu wymaga wykazania, że nie można było go wykonać nawet z opóźnieniem po ustaniu nadzwyczajnych okoliczności. Ale w praktyce sam fakt ogłoszenia alarmu na lotnisku i ewakuacji terminala zazwyczaj wystarcza, by sąd uznał odwołanie za uzasadnione i zgodne z przepisami.Warto jednak pamiętać, że linie lotnicze nadal mają obowiązek zapewnić pasażerom opiekę: dostęp do informacji, napoje, posiłki, a w razie długiego oczekiwania – również nocleg. Pasażerowie mogą także ubiegać się o zwrot kosztów biletu lub zmianę terminu podróży, jeśli lot został znacznie opóźniony lub odwołany. Zostawienie bagażu bez opieki w terminalu lotniska, nawet na kilka minut, nie jest traktowane jako zwykłe niedopatrzenie. To naruszenie obowiązujących przepisów bezpieczeństwa, które może zostać potraktowane jako wykroczenie, a w skrajnych przypadkach nawet przestępstwo.Możliwe sankcje dla sprawcy:Dodatkowo osoba taka może zostać wpisana do rejestru karnego, co znacząco utrudnia późniejsze podróżowanie, a nawet samo przejście kontroli bezpieczeństwa na lotniskach w UE.Chociaż ewakuacje portów lotniczych nie zdarzają się codziennie, to jednak występują częściej niż mogłoby się wydawać. Ich najczęstsze przyczyny to:Każde lotnisko ma precyzyjne procedury działania na wypadek zagrożenia. Proces wygląda zazwyczaj następująco:Choć ewakuacja terminala zazwyczaj stanowi tzw. nadzwyczajną okoliczność wykluczającą odszkodowanie za opóźniony czy odwołany lot, pasażerowie nie są całkowicie pozbawieni ochrony. Jak podkreśla adwokat David Janoszka z AirCashBack:Wydarzenie w Modlinie pokazuje, jak pozornie drobne niedopatrzenie może wywołać poważne konsekwencje – dla właściciela bagażu i dla setek pasażerów. Dlatego warto pamiętać, że na lotnisku nie ma miejsca na przypadkowe działania. Każdy bagaż musi być pilnowany, a każde nieregularne zdarzenie jest traktowane z pełną powagą.Jeśli Twój lot zostanie opóźniony lub odwołany z powodu alarmu czy ewakuacji – wciąż masz prawa.