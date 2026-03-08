Czy można zamienić się miejscami w samolocie? Sprawdź, co warto wiedzieć
2026-03-08 00:02
Czy można zamienić się miejscami w samolocie? Sprawdź, co warto wiedzieć © wygenerowane przez AI
Przeczytaj także: Bezpłatny bagaż dziecka w Ryanair - sprawdzamy szczegóły
Z tego artykułu dowiesz się:
- Jakie są zasady zamiany miejsc w samolocie i kiedy jest to dozwolone, a kiedy zabronione.
- Ile kosztuje rezerwacja miejsca u różnych linii lotniczych, takich jak Wizz Air, Ryanair i LOT.
- Dlaczego przypisanie miejsc jest ważne dla bezpieczeństwa i komfortu podróży.
- Czy dziecko musi siedzieć obok rodzica i jakie są zasady dotyczące podróży z dziećmi.
- Jak rozstrzygać spory związane z zamianą miejsc i kiedy warto zwrócić się o pomoc do załogi pokładowej.
Podczas zakupu biletu lotniczego mamy zwykle dwie opcje: od razu wybrać konkretne miejsce – często za dodatkową opłatą – lub skorzystać z tańszej, budżetowej opcji, w której miejsce przydzielane jest losowo podczas odprawy. W praktyce wielu pasażerów decyduje się później na zamianę miejsc, aby siedzieć obok osoby towarzyszącej w podróży. Czy jest to możliwe i jakie zasady obowiązują w takim przypadku?
Jak wybrać najlepsze miejsce w samolocie
Wydawałoby się, że wybór miejsca to błaha sprawa, ale ma ogromne znaczenie dla komfortu pasażera, bezpieczeństwa i sprawnej obsługi. Dlatego warto zapoznać się z regulaminem przewoźnika – zarówno w kwestii odprawy, wyboru miejsca, jak i specjalnych potrzeb podróżnych. Dzięki temu unikniemy stresu i będziemy mogli w pełni cieszyć się lotem.
Ile kosztuje wybór miejsca w samolocie? Cennik Wizz Air, Ryanair i LOT
Koszt rezerwacji zależy od linii lotniczej i typu miejsca:
- Wizz Air – standardowe miejsce: około 30–95 zł, miejsca z większą przestrzenią na nogi: do około 100 zł.
- Ryanair – standardowe miejsce: średnio 20–65 zł, miejsca z większą przestrzenią na nogi lub w pierwszych rzędach: 50–120 zł.
- LOT – standardowe miejsce: około 20–50 zł, miejsca premium lub w strefach lepszych: około 70–130 zł.
Jeżeli nie zależy Ci na konkretnym miejscu, możesz skorzystać z bezpłatnego przydziału miejsca podczas odprawy. Wtedy linia lotnicza automatycznie przydzieli Ci miejsce, choć nie zawsze obok osoby towarzyszącej.
Dlaczego każdy pasażer ma przypisane miejsce
Przypisanie miejsc to nie tylko kwestia organizacji, ale też bezpieczeństwa i sprawnej obsługi:
- Równowaga samolotu – odpowiednie rozmieszczenie pasażerów wpływa na stabilność maszyny, szczególnie w mniejszych samolotach.
- Sprawna ewakuacja – każdy pasażer powinien znać swoją lokalizację i wiedzieć, gdzie znajduje się najbliższe wyjście awaryjne. Samowolna zamiana miejsc może prowadzić do chaosu w sytuacji awaryjnej.
- Procedury bezpieczeństwa – miejsca przy wyjściach awaryjnych przeznaczone są dla osób, które w razie potrzeby mogą pomóc w ewakuacji.
- Optymalizacja obsługi pasażerów – zajmowanie wyznaczonego miejsca pomaga uniknąć zamieszania z bagażem podręcznym i przestrzenią na pokładzie.
Dlatego zamiana miejsc bez zgody załogi nie zawsze jest możliwa, zwłaszcza przy wyjściach awaryjnych, w klasie premium czy w rzędach dla rodzin z dziećmi.
Czy dziecko musi siedzieć obok rodzica
Rodzice często zastanawiają się, czy linie lotnicze mają obowiązek umieszczania dzieci obok opiekunów. W większości przypadków przewoźnicy starają się zapewnić, aby dzieci poniżej 12. roku życia siedziały obok przynajmniej jednego rodzica.
- Tanie linie (Ryanair, Wizz Air) – mogą wymagać wykupienia miejsc, aby zagwarantować wspólne siedzenie.
- LOT i tradycyjni przewoźnicy – zwykle przydzielają dzieci do miejsc obok opiekunów bez dodatkowych opłat.
Głośny incydent w samolocie
W grudniu 2024 r. Brazylijka Jeniffer Castro, 29-letnia pracownica banku z Belo Horizonte, odmówiła ustąpienia miejsca przy oknie płaczącemu dziecku. Nagranie z incydentu stało się viralem, wywołując falę komentarzy w sieci. Kobieta zdecydowała się pozwać linie lotnicze i pasażera, który ją nagrał. Incydent wpłynął zarówno na jej życie prywatne, jak i zawodowe – dzięki popularności w mediach społecznościowych nawiązała współprace jako influencerka, zyskując 2 mln obserwujących na Instagramie.
Czy warto zamieniać się miejscami w samolocie? Komentarz eksperta
Ekspert ds. praw pasażerów z AirCashBack wyjaśnia, że formalnie linie lotnicze nie mają obowiązku zgody na zamianę miejsc między pasażerami, ale w większości przypadków podchodzą do tego elastycznie. Jeśli pasażer wyrazi zgodę, zmiana jest możliwa.
Wyjątki dotyczą miejsc przy wyjściach awaryjnych, w klasie premium czy w rzędach rodzinnych.
Zamiana miejsc może być gestem uprzejmości, ale pasażer nie ma obowiązku ustępowania miejsca, zwłaszcza jeśli wcześniej zapłacił za wybrane miejsce – podkreśla ekspert. W sytuacjach spornych najlepiej zachować spokój i poprosić załogę pokładową o rozwiązanie problemu.
Podróż samolotem może być komfortowa i bezstresowa, jeśli znamy swoje prawa pasażera i zasady obowiązujące na pokładzie. Warto pamiętać, że komfort, bezpieczeństwo i uprzejmość idą w parze – a decyzja o zamianie miejsca, choć pozornie drobna, może znacząco wpłynąć na całą podróż.
oprac. : eGospodarka.pl
Przeczytaj także
Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ
Komentarze (0)
Najnowsze w dziale Prawo
-
Czy można zamienić się miejscami w samolocie? Sprawdź, co warto wiedzieć
-
Ustawa o KSC podpisana. Firmy mają tylko miesiąc na przygotowanie do NIS2
-
Klątwa trzeciego pokolenia. Jak fundacja rodzinna chroni firmę przed rozdrobnieniem własności i konfliktami?
-
Tylko 20% Polaków zastrzegło PESEL. Dlaczego reszta ryzykuje kradzież tożsamości?