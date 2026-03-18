eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

2026-03-18 14:12

Zmiany w postępowaniach przed KIO. Dlaczego pierwsze pisma procesowe mogą zdecydować o wyniku sporu?

Od 13 marca 2026 roku zmienił się sposób prowadzenia sporów w zamówieniach publicznych. Nowelizacja przepisów dotyczących postępowania przed Krajową Izbą Odwoławczą (KIO) wprowadza nie tylko zdalne rozprawy, ale przede wszystkim nowy model postępowania. Kluczowe dla wyniku sprawy stają się pierwsze pisma procesowe, a błędy popełnione na początku mogą być trudne lub niemożliwe do naprawienia na dalszych etapach. Eksperci podkreślają, że zmiany wymagają od uczestników rynku zamówień publicznych jeszcze większej precyzji i przygotowania.

Przeczytaj także: Zamówienia publiczne 2026: 5 kluczowych zmian, które czekają zamawiających

Z tego artykułu dowiesz się:


  • Jakie zmiany weszły w życie 13 marca 2026 roku w postępowaniu przed Krajową Izbą Odwoławczą (KIO).
  • Dlaczego pierwsze pisma procesowe stały się kluczowe dla wyniku sporu w zamówieniach publicznych.
  • Jakie są nowe zasady dowodowe i jak wpływają na przebieg postępowania.
  • Jakie wyzwania niosą ze sobą zdalne rozprawy i jak przygotować się do udziału w nich.
  • Dlaczego termin na przystąpienie do postępowania (3 dni) zyskał na znaczeniu i jak go wykorzystać.
  • Jakie są praktyczne konsekwencje nowelizacji dla wykonawców i zamawiających.

Spór rozstrzyga się wcześniej niż dotychczas


Nowelizacja wzmacnia obowiązek przedstawiania argumentów i dowodów już na wczesnym etapie postępowania, zbliżając procedurę przed KIO do zasad znanych z postępowania cywilnego w sprawach gospodarczych. Oznacza to ograniczenie możliwości uzupełniania stanowiska w trakcie rozprawy.

– W praktyce ciężar sporu przesuwa się na etap pierwszych pism. To tam trzeba przedstawić pełną argumentację i dowody, bo później przestrzeń do ich uzupełniania będzie znacznie ograniczona niż obecnie – wskazuje mec. Michał Liżewski, partner w kancelarii LEGALLY.SMART, specjalista ds. zamówień publicznych. – W wielu przypadkach o wyniku sprawy może decydować to, jak przygotowane jest odwołanie lub przystąpienie – dodaje ekspert.

Zdalne rozprawy zmieniają dynamikę postępowania


Nowe przepisy dopuszczają prowadzenie rozpraw i posiedzeń w formule zdalnej. Z jednej strony oznacza to uproszczenie organizacyjne i ograniczenie kosztów udziału stron, z drugiej – zmianę sposobu prowadzenia sporu.

3 dni, które mogą przesądzić o wyniku sprawy


Szczególnie istotna zmiana dotyczy wykonawców przystępujących do postępowania. Termin na przystąpienie nadal wynosi 3 dni, jednak jego znaczenie wyraźnie rośnie - już na tym etapie konieczne jest przedstawienie pełnego stanowiska wraz z dowodami.

– Przystąpienie przestaje być formalnością. W praktyce to jedno z kluczowych pism w całym postępowaniu. W ciągu kilku dni trzeba przygotować kompletną argumentację, bo późniejsze uzupełnienia mogą okazać się niemożliwe – wskazuje ekspert ds. zamówień publicznych.

Nowe zasady dowodowe – mniej miejsca na korekty


Nowelizacja wprowadza zasadę koncentracji materiału dowodowego, co oznacza ograniczenie możliwości przedstawiania nowych dowodów na dalszych etapach postępowania. Kluczowe staje się nie tylko ich zgromadzenie, ale również precyzyjne wskazanie, jakie fakty mają potwierdzać.

– To zmiana jakościowa. Nie wystarczy mieć rację – trzeba ją od początku dobrze udokumentować i jasno przedstawić. Niedopatrzenia na starcie mogą przesądzić o wyniku sprawy – zaznacza mec. Liżewski.

Szybciej, ale z większą odpowiedzialnością


Zmiany mają przyspieszyć postępowania i zwiększyć ich przewidywalność, ale jednocześnie podnoszą wymagania wobec uczestników rynku zamówień publicznych. Każda sprawa wymaga teraz jeszcze dokładniejszego przygotowania już na etapie inicjowania sporu.

Dodatkowym wyzwaniem pozostają przepisy przejściowe, bowiem nie wszystkie sprawy rozpoznawane po 13 marca podlegają nowym zasadom, co w praktyce oznacza konieczność każdorazowej analizy trybu postępowania.
Przeczytaj także: Zamówienia publiczne: odwołanie do KIO - kiedy i jak można je wnieść? Zamówienia publiczne: odwołanie do KIO - kiedy i jak można je wnieść?

oprac. : eGospodarka.pl eGospodarka.pl

Więcej na ten temat: KIO, odwołanie do KIO, przetargi, przetarg, Prawo Zamówień Publicznych, zamówienia publiczne, przetargi publiczne, procedury zamówień publicznych

Przeczytaj także

Rażąco niska cena w przetargach coraz częściej pod lupą

Rażąco niska cena w przetargach coraz częściej pod lupą

Odwołanie do KIO w przypadku wyboru drugiej najkorzystniejszej oferty?

Odwołanie do KIO w przypadku wyboru drugiej najkorzystniejszej oferty?

Błędy w dokumentacji przetargowej kosztują miliony. Jak skutecznie przygotować inwestycję publiczną?

Błędy w dokumentacji przetargowej kosztują miliony. Jak skutecznie przygotować inwestycję publiczną?

Jak udowodnić Zamawiającemu, że cena oferty w przetargu nie jest rażąco niska?

Jak udowodnić Zamawiającemu, że cena oferty w przetargu nie jest rażąco niska?

Poręczenia kontraktowe dla firm startujących w przetargach publicznych. Jak działają i kiedy są przydatne?

Poręczenia kontraktowe dla firm startujących w przetargach publicznych. Jak działają i kiedy są przydatne?

PZP: Wadliwe pełnomocnictwo do wniesienia odwołania do KIO można uzupełnić

PZP: Wadliwe pełnomocnictwo do wniesienia odwołania do KIO można uzupełnić

Zamówienia publiczne: termin odwołania upływa w sobotę

Zamówienia publiczne: termin odwołania upływa w sobotę

Zamówienia publiczne: kiedy upływa termin na wniesienie odwołania?

Zamówienia publiczne: kiedy upływa termin na wniesienie odwołania?

Przetargi w 2016 r. od niższych kwot

Przetargi w 2016 r. od niższych kwot

Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (0)

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

Najnowsze w dziale Prawo

Polecamy

Jak zwiększyć otwieralność mailingu? 6 sposobów na wysoki Open Rate

Jak zwiększyć otwieralność mailingu? 6 sposobów na wysoki Open Rate

Jak pisać i publikować artykuły sponsorowane. 6 najczęściej popełnianych błędów

Jak pisać i publikować artykuły sponsorowane. 6 najczęściej popełnianych błędów

Najtańsze pożyczki pozabankowe - ranking

Najtańsze pożyczki pozabankowe - ranking

Artykuły promowane

Renta wdowia - wnioski już od 1 stycznia 2025

Renta wdowia - wnioski już od 1 stycznia 2025

Jaki podatek od nieruchomości zapłacą w 2026 r. mieszkańcy największych miast?

Ulga B+R 2024/2025. Kto może skorzystać?

newsletter rss rss Prawo

Eksperci egospodarka.pl

Najnowsze w serwisie

Podatek od zysków kapitałowych w PIT-38 za 2025 r. Jak rozliczyć zyski i straty z inwestycji? Praktyczny przewodnik

Podatek od zysków kapitałowych w PIT-38 za 2025 r. Jak rozliczyć zyski i straty z inwestycji? Praktyczny przewodnik

Szyfrowany pendrive Kingston IronKey Locker+ 50 G2. Co oferuje?

Szyfrowany pendrive Kingston IronKey Locker+ 50 G2. Co oferuje?

To już 4. fabryka Baumit w Polsce. Szczegóły nowej inwestycji, zdjęcia i wizualizacja

To już 4. fabryka Baumit w Polsce. Szczegóły nowej inwestycji, zdjęcia i wizualizacja

Reklama w internecie, telewizji i w radio w II 2026

Reklama w internecie, telewizji i w radio w II 2026

Metale ziem rzadkich: jak Europa i Polska mogą zwiększyć niezależność od Chin?

Metale ziem rzadkich: jak Europa i Polska mogą zwiększyć niezależność od Chin?

Prawo do naprawy i ESPR. Jak nowe unijne regulacje wpływają na rynek elektroniki i AGD?

Prawo do naprawy i ESPR. Jak nowe unijne regulacje wpływają na rynek elektroniki i AGD?

Siła wyższa i nieobecność w pracy. Co z pracą i pensją, gdy nie można wrócić z urlopu?

Siła wyższa i nieobecność w pracy. Co z pracą i pensją, gdy nie można wrócić z urlopu?

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: