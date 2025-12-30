Bezpłatny bagaż dziecka w Ryanair - sprawdzamy szczegóły

eGospodarka.pl
2025-12-30 00:30

Ryanair bardziej przyjazny rodzinom z dziećmi © pexels

Podróż z małym dzieckiem samolotem często oznaczała stres, niejasne zasady i dodatkowe opłaty. Ryanair zapowiada jednak zmianę, która może realnie ułatwić życie rodzicom. Linia umożliwia teraz bezpłatny przewóz dwóch sztuk sprzętu dziecięcego na wszystkich swoich trasach. Ujednolicone zasady, możliwość korzystania z wózka aż do wejścia na pokład oraz doprecyzowanie przepisów dotyczących fotelików pokazują, że przewoźnik coraz mocniej walczy o uwagę rodzin planujących podróże.

Przeczytaj także: UOKiK kontroluje problemy z bagażem podręcznym w Ryanair i Wizzair


Z tego tekstu dowiesz się m.in.:


  • Jakie elementy sprzętu dziecięcego Ryanair przewozi bezpłatnie
  • Jak wygląda procedura nadania i odbioru wózka na lotnisku
  • Kiedy fotelik samochodowy może być używany na pokładzie samolotu?
  • Jakie prawa przysługują rodzicom w razie opóźnienia lotu lub uszkodzenia sprzętu?


Podróżowanie z małym dzieckiem od lat wiązało się z dodatkowymi kosztami oraz niepewnością na lotniskach.

Powołując się na oficjalny komunikat Ryanaira, przewoźnik zdecydował się na uproszczenie zasad. Zmiana obowiązuje na wszystkich trasach obsługiwanych przez linię.

Co można zabrać bez opłat?


Pasażerowie podróżujący z dziećmi mają prawo do bezpłatnego przewozu dwóch sztuk akcesoriów w luku bagażowym. Rodzice mogą wybrać potrzebny im sprzęt z poniższej listy:
  • wózek dziecięcy lub spacerówka,
  • fotelik samochodowy,
  • siedzisko podwyższające (tzw. booster),
  • łóżeczko turystyczne.

Sprzęt musi zostać oznaczony specjalną zawieszką podczas odprawy przy stanowisku check-in lub bezpośrednio przy bramce (gate) przed wejściem na pokład.

Logistyka na lotnisku: Wózek pod same schody


Ważnym ułatwieniem jest fakt, że rodzice nie muszą rozstawać się z wózkiem już na etapie odprawy bagażowej. Zgodnie z nowymi wytycznymi, spacerówką można posługiwać się aż do samych schodów prowadzących do samolotu.

Sposób odbioru sprzętu po wylądowaniu zależy od procedur danego lotniska. Ryanair zaznacza, że wózek może zostać zwrócony pasażerom bezpośrednio przy wyjściu z maszyny lub trafić na taśmę w hali przylotów wraz z bagażem rejestrowanym. Przewoźnik zaleca, aby zaraz po opuszczeniu samolotu dopytać obsługę naziemną o miejsce odbioru przedmiotów.

Fotelik na pokładzie – kiedy trzeba zapłacić?


Linia doprecyzowała również zasady korzystania z fotelików samochodowych wewnątrz kabiny. Jeśli rodzice chcą, aby dziecko poniżej 2. roku życia zajmowało własny fotel w swoim foteliku, muszą:
  • Wykupić osobne miejsce siedzące dla niemowlęcia.
  • Upewnić się, że fotelik posiada certyfikat do użytku w lotnictwie.
  • Spełnić wymogi techniczne: dopuszczalne są wyłącznie foteliki montowane przodem do kierunku lotu, o szerokości nieprzekraczającej 17 cali (43 cm), wyposażone w pięciopunktowe pasy bezpieczeństwa.

Wszelkie dodatkowe sprzęty (powyżej dwóch darmowych sztuk) mogą zostać nadane odpłatnie, pod warunkiem, że ich waga nie przekracza 20 kg.

Co na to prawo pasażera?


Poprosiliśmy o opinię eksperta z firmy AirCashBack, zajmującej się egzekwowaniem praw pasażerów linii lotniczych.

Decyzja Ryanaira o ujednoliceniu zasad przewozu sprzętu dziecięcego to pozytywny sygnał, jednak pasażerowie muszą pamiętać o swoich prawach w sytuacjach kryzysowych. Sprzęt dziecięcy, taki jak wózki czy foteliki, traktowany jest jako bagaż rejestrowany. W przypadku jego uszkodzenia lub zagubienia przez linię lotniczą, pasażerom przysługuje odszkodowanie na mocy Konwencji Montrealskiej – mówi ekspert z AirCashBack.

Warto również pamiętać, że jeśli lot z dzieckiem zostanie odwołany lub znacznie opóźniony z winy przewoźnika, rodzice mogą ubiegać się o zryczałtowane odszkodowanie w wysokości od 250 do 600 euro na każdą osobę, w tym również na niemowlę, o ile za jego bilet została uiszczona jakakolwiek opłata.

Rywalizacja o rodziny


Nowa polityka Ryanaira stawia go w bezpośredniej konkurencji z takimi liniami jak Jet2, easyJet czy TUI, które od lat promują się jako przewoźnicy przyjaźni rodzinom. W obliczu rosnących cen biletów, darmowy transport dwóch sztuk bagażu dziecięcego może stać się kluczowym argumentem przy wyborze przewoźnika na wakacje.

Przeczytaj także: Bagaż podręczny o pół centymetra za duży? Ryanair pobrał prawie 300 zł opłaty Bagaż podręczny o pół centymetra za duży? Ryanair pobrał prawie 300 zł opłaty

oprac. : Aleksandra Baranowska-Skimina / eGospodarka.pl eGospodarka.pl

