Zwrot towaru kupionego online w innym kraju UE - kto płaci za przesyłkę?

Zakupy w sklepach internetowych z innych krajów Unii Europejskiej są coraz popularniejsze, ale warto pamiętać o zasadach zwrotów. Konsument ma 14 dni na odstąpienie od umowy bez podania przyczyny, ale kto pokrywa koszt odesłania przesyłki? Europejskie Centrum Konsumenckie wyjaśnia, na co zwrócić uwagę, aby uniknąć niespodzianek i korzystać z zakupów transgranicznych bez obaw.

Z tego artykułu dowiesz się:

Ile dni masz na odstąpienie od umowy przy zakupach online w UE i od kiedy liczy się ten termin.

W jakich sytuacjach nie przysługuje prawo do zwrotu towaru bez podania przyczyny.

Kto ponosi koszt odesłania towaru – konsument czy sprzedawca, i od czego to zależy.

Jakie są wyjątki od prawa do zwrotu towaru w UE.

W jakim terminie sprzedawca musi zwrócić Ci pieniądze po odstąpieniu od umowy.

Gdzie szukać pomocy, jeśli masz problem ze zwrotem towaru kupionego w innym kraju UE.

14 dni na odstąpienie – to Twoje prawo

o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który przed rozpoczęciem świadczenia został poinformowany o tym, że po jego spełnieniu utraci prawo do odstąpienia od umowy i przyjął to do wiadomości – np. korepetycje udzielane przez internet, w których cena lub wynagrodzenie zależą od wahań na rynku finansowym, niezależnych od przedsiębiorcy i mogących wystąpić przed upływem terminu na odstąpienie od umowy – np. sprzedaż walut obcych, w których przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb – np. zamówienie w e-sklepie koszulki z zaprojektowanym przez siebie nadrukiem, w których towar szybko ulega zepsuciu lub ma krótki termin przydatności do użycia – np. artykuły spożywcze: owoce, warzywa, nabiał, w których przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub higienę, jeżeli opakowanie to zostało otwarte po dostarczeniu, np. soczewki kontaktowe, w których przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami – np. paliwo wlane do samochodu, w których przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, jeśli ich cena została uzgodniona podczas zawarcia umowy sprzedaży, dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni, a wartość zależy od wahań na rynku, pozostających poza kontrolą przedsiębiorcy – np. wysokogatunkowe wina kolekcjonerskie lub whisky, w których konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca przyjechał do niego w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji – np. dostrojenie odbiornika telewizyjnego. W przypadku wszystkich pozostałych napraw innych niż „pilne” konsumentom przysługuje prawo do odstąpienia od umowy, w których przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli zostało ono otwarte po dostarczeniu – np. zdjęto folię ochronną z fabrycznie nowej gry komputerowej, o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę, zawartych w drodze aukcji publicznej – np. zakup rzeźby w domu aukcyjnym, o świadczenie usług hotelarskich, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi – np. zakup biletu na koncert, o dostarczanie treści cyfrowych niedostarczanych na nośniku materialnym, za które konsument jest zobowiązany do zapłaty ceny, jeżeli przedsiębiorca rozpoczął świadczenie za wyraźną i uprzednią zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy i przyjął to do wiadomości, a przedsiębiorca przekazał konsumentowi dokument potwierdzający zawarcie umowy – np. dostępu do serwisu VOD, o świadczenie usług, za które konsument jest zobowiązany do zapłaty ceny, w przypadku których konsument wyraźnie zażądał od przedsiębiorcy, aby przyjechał do niego w celu dokonania naprawy, a usługa została już w pełni wykonana za wyraźną i uprzednią zgodą konsumenta – np. konsument zamówił naprawę uszkodzonych żaluzji i udzielił przedsiębiorcy wyraźnej zgody na rozpoczęcie spełniania świadczenia.

Kto płaci za odesłanie produktu?

Zakupy w e-sklepach z innych krajów Unii Europejskiej są dziś tak samo bezpieczne jak zakupy krajowe. Kupujący w całej UE korzystają z jednolitych praw. Konsumenci mogą być jednak zaskoczeni wysoką ceną przesyłki zwrotnej za granicę.



Dlatego przed zakupem warto sprawdzić regulamin sklepu oraz politykę zwrotów. W przypadku towarów wielkogabarytowych lub wysyłanych z magazynów poza Polską koszt odesłania może być znaczny.



Sprzedawca ma obowiązek poinformować o tym z góry np. podając konkretną kwotę lub sposób jej obliczenia – mówi Wojciech Szczerba, koordynator Europejskie Centrum Konsumenckiego.

Kiedy sprzedawca musi zapłacić za zwrot?

nie poinformował wcześniej o tym, że konsument ma pokryć koszt zwrotu,

zgodził się go ponieść (np. oferując darmowe zwroty),

towar jest niezgodny z umową (reklamacja).

Zwrot pieniędzy – w jakim terminie?

otrzymania towaru z powrotem

lub otrzymania potwierdzenia jego odesłania.

Masz problem ze zwrotem? Skorzystaj z bezpłatnej pomocy

Kupując online w kraju Unii Europejskiej, konsument ma co do zasady. Termin ten liczy się od momentu otrzymania towaru. Sprzedawca musi zwrócić wszystkie otrzymane płatności, w tym koszt najtańszej oferowanej formy dostawy do klienta.Istnieją jednak, kiedy odstąpienie bez podania przyczyny nie przysługuje. Wynikają one z dyrektywy konsumenckiej i są takie same w całej UE. Dotyczą one umów:W większości przypadków– ale tylko wtedy, gdy sprzedawca poinformował o tym przed zakupem. Jeśli taka informacja, obowiązek pokrycia kosztów zwrotu przechodzi na przedsiębiorcę.Przedsiębiorca ponosi koszt odesłania towaru, gdy:Sprzedawca ma, ale może wstrzymać się z przelewem do momentu:Konsumenci, którzy mają problemy z odstąpieniem od umowy lub inne trudności w związku z realizacją umowy z europejskim sprzedawcą, mogą skorzystać z bezpłatnego wsparcia Europejskie Centrum Konsumenckie Polska. Centrum pomaga w polubownym rozwiązywaniu sporów z przedsiębiorcami z krajów UE, Norwegii i Islandii.