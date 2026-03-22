Zwrot towaru kupionego online w innym kraju UE - kto płaci za przesyłkę?
2026-03-22 00:04
Z tego artykułu dowiesz się:
- Ile dni masz na odstąpienie od umowy przy zakupach online w UE i od kiedy liczy się ten termin.
- W jakich sytuacjach nie przysługuje prawo do zwrotu towaru bez podania przyczyny.
- Kto ponosi koszt odesłania towaru – konsument czy sprzedawca, i od czego to zależy.
- Jakie są wyjątki od prawa do zwrotu towaru w UE.
- W jakim terminie sprzedawca musi zwrócić Ci pieniądze po odstąpieniu od umowy.
- Gdzie szukać pomocy, jeśli masz problem ze zwrotem towaru kupionego w innym kraju UE.
14 dni na odstąpienie – to Twoje prawo
Kupując online w kraju Unii Europejskiej, konsument ma co do zasady 14 dni na odstąpienie od umowy bez podawania przyczyny. Termin ten liczy się od momentu otrzymania towaru. Sprzedawca musi zwrócić wszystkie otrzymane płatności, w tym koszt najtańszej oferowanej formy dostawy do klienta.
Istnieją jednak wyjątki, kiedy odstąpienie bez podania przyczyny nie przysługuje. Wynikają one z dyrektywy konsumenckiej i są takie same w całej UE. Dotyczą one umów:
- o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który przed rozpoczęciem świadczenia został poinformowany o tym, że po jego spełnieniu utraci prawo do odstąpienia od umowy i przyjął to do wiadomości – np. korepetycje udzielane przez internet,
- w których cena lub wynagrodzenie zależą od wahań na rynku finansowym, niezależnych od przedsiębiorcy i mogących wystąpić przed upływem terminu na odstąpienie od umowy – np. sprzedaż walut obcych,
- w których przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb – np. zamówienie w e-sklepie koszulki z zaprojektowanym przez siebie nadrukiem,
- w których towar szybko ulega zepsuciu lub ma krótki termin przydatności do użycia – np. artykuły spożywcze: owoce, warzywa, nabiał,
- w których przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub higienę, jeżeli opakowanie to zostało otwarte po dostarczeniu, np. soczewki kontaktowe,
- w których przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami – np. paliwo wlane do samochodu,
- w których przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, jeśli ich cena została uzgodniona podczas zawarcia umowy sprzedaży, dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni, a wartość zależy od wahań na rynku, pozostających poza kontrolą przedsiębiorcy – np. wysokogatunkowe wina kolekcjonerskie lub whisky,
- w których konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca przyjechał do niego w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji – np. dostrojenie odbiornika telewizyjnego. W przypadku wszystkich pozostałych napraw innych niż „pilne” konsumentom przysługuje prawo do odstąpienia od umowy,
- w których przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli zostało ono otwarte po dostarczeniu – np. zdjęto folię ochronną z fabrycznie nowej gry komputerowej,
- o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę,
- zawartych w drodze aukcji publicznej – np. zakup rzeźby w domu aukcyjnym,
- o świadczenie usług hotelarskich, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi – np. zakup biletu na koncert,
- o dostarczanie treści cyfrowych niedostarczanych na nośniku materialnym, za które konsument jest zobowiązany do zapłaty ceny, jeżeli przedsiębiorca rozpoczął świadczenie za wyraźną i uprzednią zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy i przyjął to do wiadomości, a przedsiębiorca przekazał konsumentowi dokument potwierdzający zawarcie umowy – np. dostępu do serwisu VOD,
- o świadczenie usług, za które konsument jest zobowiązany do zapłaty ceny, w przypadku których konsument wyraźnie zażądał od przedsiębiorcy, aby przyjechał do niego w celu dokonania naprawy, a usługa została już w pełni wykonana za wyraźną i uprzednią zgodą konsumenta – np. konsument zamówił naprawę uszkodzonych żaluzji i udzielił przedsiębiorcy wyraźnej zgody na rozpoczęcie spełniania świadczenia.
Kto płaci za odesłanie produktu?
W większości przypadków koszt odesłania towaru ponosi konsument – ale tylko wtedy, gdy sprzedawca poinformował o tym przed zakupem. Jeśli taka informacja nie została przekazana w sposób jasny i zrozumiały, obowiązek pokrycia kosztów zwrotu przechodzi na przedsiębiorcę.
Zakupy w e-sklepach z innych krajów Unii Europejskiej są dziś tak samo bezpieczne jak zakupy krajowe. Kupujący w całej UE korzystają z jednolitych praw. Konsumenci mogą być jednak zaskoczeni wysoką ceną przesyłki zwrotnej za granicę.
Dlatego przed zakupem warto sprawdzić regulamin sklepu oraz politykę zwrotów. W przypadku towarów wielkogabarytowych lub wysyłanych z magazynów poza Polską koszt odesłania może być znaczny.
Sprzedawca ma obowiązek poinformować o tym z góry np. podając konkretną kwotę lub sposób jej obliczenia – mówi Wojciech Szczerba, koordynator Europejskie Centrum Konsumenckiego.
Kiedy sprzedawca musi zapłacić za zwrot?
Przedsiębiorca ponosi koszt odesłania towaru, gdy:
- nie poinformował wcześniej o tym, że konsument ma pokryć koszt zwrotu,
- zgodził się go ponieść (np. oferując darmowe zwroty),
- towar jest niezgodny z umową (reklamacja).
Zwrot pieniędzy – w jakim terminie?
Sprzedawca ma 14 dni na zwrot płatności, ale może wstrzymać się z przelewem do momentu:
- otrzymania towaru z powrotem
- lub otrzymania potwierdzenia jego odesłania.
Masz problem ze zwrotem? Skorzystaj z bezpłatnej pomocy
Konsumenci, którzy mają problemy z odstąpieniem od umowy lub inne trudności w związku z realizacją umowy z europejskim sprzedawcą, mogą skorzystać z bezpłatnego wsparcia Europejskie Centrum Konsumenckie Polska. Centrum pomaga w polubownym rozwiązywaniu sporów z przedsiębiorcami z krajów UE, Norwegii i Islandii.
oprac. : eGospodarka.pl

