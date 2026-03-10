eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrawoPrawo gospodarczeSENT obejmie odzież i obuwie. Nowe obowiązki dla branży retail i e-commerce

SENT obejmie odzież i obuwie. Nowe obowiązki dla branży retail i e-commerce

2026-03-10 00:30

SENT obejmie odzież i obuwie. Nowe obowiązki dla branży retail i e-commerce

Sklep odzieżowy © pexels

PRZEJDŹ DO GALERII ZDJĘĆ (2)

Branża odzieżowa i obuwnicza stoją przed ważną zmianą regulacyjną. Już 17 marca 2026 r. system SENT, który dotychczas obejmował m.in. paliwa czy alkohol, zacznie monitorować także przewóz wybranych kategorii odzieży i obuwia. Nowe obowiązki dotkną firmy retail, e-commerce oraz sektor transportowo-logistyczny. Eksperci ostrzegają, że brak odpowiedniego przygotowania może oznaczać nie tylko problemy operacyjne, ale również dotkliwe kary finansowe.

Przeczytaj także: Zmiany w systemie SENT: kontrole obejmą zagranicznych przewoźników


Z tego tekstu dowiesz się m.in.:


  • Jakie zmiany w systemie SENT będą obowiązywać od 17 marca 2026 roku?
  • Które firmy z branży retail, e-commerce i transportu obejmą nowe obowiązki?
  • Kto odpowiada za zgłoszenie transportu w systemie SENT w różnych typach przewozów?
  • Jakie kary grożą za brak zgłoszenia lub błędy w raportowaniu przewozu towarów?


Nowa kategoria towarów w systemie SENT


System SENT, funkcjonujący od 2017 r. i służący do monitorowania drogowego i kolejowego przewozu określonych towarów, których obrót z perspektywy ustawodawcy wiąże się podwyższonym ryzykiem nadużyć podatkowych, zostaje rozszerzony o kolejną grupę towarów. Od 17 marca 2026 r. obowiązkiem zgłoszeniowym objęte zostaną wybrane kategorie odzieży i obuwia.
Podmioty objęte systemem SENT w sektorze odzieży i obuwia
Kliknij, aby powiekszyć

fot. mat. prasowe

Podmioty objęte systemem SENT w sektorze odzieży i obuwia

Rozszerzenie katalogu towarów oznacza objęcie nadzorem szerokiego segmentu rynku tekstylnego i obuwniczego

Kliknij, aby przejść do galerii (2)


Dotychczas system obejmował przede wszystkim paliwa, alkohol, wybrane odpady oraz określone produkty rolne. Rozszerzenie katalogu towarów oznacza objęcie nadzorem szerokiego segmentu rynku tekstylnego i obuwniczego. W praktyce znaczna część standardowych dostaw magazynowych (zarówno krajowych, jak i importowych) w realiach branży retail i e-commerce może podlegać obowiązkowi zgłoszenia. Celem zmian jest ograniczenie nadużyć w zakresie podatku VAT oraz zwiększenie transparentności łańcuchów dostaw.
Choć formalnie przepisy wchodzą w życie 17 marca 2026 r., w praktyce przedsiębiorcy powinni być gotowi operacyjnie z odpowiednim wyprzedzeniem. Proces analizy, wdrożenia i przeszkolenia zespołów wymaga czasu. Odkładanie działań na ostatni moment przed wejściem w życie przepisów znacząco zwiększa ryzyko błędów, które w przypadku SENT mogą być bardzo kosztowne.

Wdrożenie SENT w organizacji nie ogranicza się do technicznej rejestracji w systemie PUESC – w praktyce oznacza kompleksowy przegląd łańcuchów dostaw, identyfikację transportów podlegających zgłoszeniu oraz weryfikację klasyfikacji CN towarów i zakresu odpowiedzialności za raportowanie – mówi Tomasz Bełdyga, Partner w Zespole ds. Podatków Pośrednich, Szef Zespołu ds. cła i handlu międzynarodowego w KPMG w Polsce.

Jak dodaje ekspert, niezbędne jest również opracowanie procedur aktualizacji i kontroli poprawności danych – w tym w zakresie masy, ilości i miejsca dostawy – przygotowanie scenariuszy awaryjnych na wypadek niedostępności systemu oraz przeszkolenie zespołów logistyki, księgowości i podatków

Obowiązki nie tylko dla przewoźników


Nowe regulacje nie dotyczą wyłącznie firm transportowych. Zakres odpowiedzialności zależy od rodzaju przemieszczenia – w przypadku przewozu rozpoczynającego się w Polsce (obowiązek ciąży na podmiocie wysyłającym), w przypadku przewozu z innego państwa UE lub państwa trzeciego do Polski (obowiązek spoczywa na podmiocie odbierającym), w przypadku tranzytu przez Polskę (zgłoszenia dokonuje przewoźnik).
W systemie SENT przypisanie podstawowego obowiązku zgłoszeniowego jednemu z uczestników transakcji nie zwalnia pozostałych podmiotów z realizacji ich własnych, niezależnych obowiązków. Jednocześnie obowiązek zgłoszenia powstaje wyłącznie wtedy, gdy transport pozostaje w bezpośrednim związku z czynnością podlegającą opodatkowaniu VAT, co w praktyce oznacza konieczność prawidłowej identyfikacji transakcji gospodarczej powiązanej z danym przewozem – mówi Maciej Przybył, Menedżer w Zespole ds. Podatków Pośrednich w KPMG w Polsce.

Surowe sankcje i ryzyko operacyjne


Ustawa o SENT przewiduje karę pieniężną w wysokości 46% wartości brutto towaru, nie mniej niż 20 000 zł, za brak zgłoszenia lub podanie nieprawidłowych danych. Dodatkowo przedsiębiorcy muszą liczyć się z ryzykiem operacyjnym tzn. zatrzymaniem środka transportu, wstrzymaniem dostawy, opóźnieniami w realizacji kontraktów czy konsekwencjami reputacyjnymi.

W branży odzieżowej, gdzie sezonowość i terminowość dostaw mają kluczowe znaczenie, co oznacza, że skutki operacyjne mogą być bardziej dotkliwe niż sama kara administracyjna. Rozporządzenie SENT przewiduje również określone wyłączenia i wyjątki np. dla operatorów pocztowych w zakresie przesyłek spełniających definicję paczki pocztowej, natomiast w praktyce większość podmiotów z branży retail nie spełnia przesłanek, aby skorzystać z wyłączeń – mówi Maciej Przybył, Menedżer w Zespole ds. Podatków Pośrednich w KPMG w Polsce.

Dodatkowe obciążenia dla branży TSL


Firmy transportowe powinny szczególnie zwrócić uwagę na konieczność weryfikacji numeru referencyjnego przed rozpoczęciem przewozu. Numer ten jest ważny przez 10 dni, a jego brak może skutkować natychmiastowym wstrzymaniem transportu.

W praktyce będzie wymagało to integracji procesów z klientami, aktualizacji instrukcji dla kierowców, a także wprowadzenia systemów kontroli formalnej dokumentacji przewozowej. Brak odpowiednich procedur będzie mógł prowadzić do sporów pomiędzy przewoźnikiem a zleceniodawcą transportu w zakresie odpowiedzialności za sankcje.

Przeczytaj także: Elektroniczna kontrola zezwoleń dla przewoźników zagranicznych poprawi sytuację branży TSL? Elektroniczna kontrola zezwoleń dla przewoźników zagranicznych poprawi sytuację branży TSL?

oprac. : Aleksandra Baranowska-Skimina / eGospodarka.pl eGospodarka.pl

Więcej na ten temat: SENT, branża transportowa, przewoźnicy, monitorowanie przewozu towarów, przewóz towarów, transport drogowy, transport towarów, branża modowa

Przeczytaj także

SENT: na czym polega państwowy monitoring pojazdów?

SENT: na czym polega państwowy monitoring pojazdów?

Jak uniknąć kary za SENT?

Jak uniknąć kary za SENT?

SENT, czyli inwigilacja transportu w słusznej sprawie

SENT, czyli inwigilacja transportu w słusznej sprawie

Siła wyższa w polskim prawie przewozowym

Siła wyższa w polskim prawie przewozowym

Transport drogowy towarów ma ponad 2 mld zł długów

Transport drogowy towarów ma ponad 2 mld zł długów

Stagnacja w europejskim transporcie drogowym. Poprawa możliwa w 2024 roku

Stagnacja w europejskim transporcie drogowym. Poprawa możliwa w 2024 roku

Jak firmy transportowe mogą uniknąć kar podczas kontroli granicznej?

Jak firmy transportowe mogą uniknąć kar podczas kontroli granicznej?

Rozwój elektromobilności szansą polskiego automotive

Rozwój elektromobilności szansą polskiego automotive

Przeładowanie pojazdu w transporcie drogowym a zaniżona waga w CMR - kto za to zapłaci?

Przeładowanie pojazdu w transporcie drogowym a zaniżona waga w CMR - kto za to zapłaci?

Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (0)

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

Najnowsze w dziale Prawo

Polecamy

Reklama natywna - 5 najważniejszych zalet

Reklama natywna - 5 najważniejszych zalet

Ranking lokat i kont oszczędnościowych. Przegląd możliwości dostępnych w grudniu 2025

Ranking lokat i kont oszczędnościowych. Przegląd możliwości dostępnych w grudniu 2025

Skuteczny mailing. Jaka lista mailingowa i targetowanie będą najlepsze?

Skuteczny mailing. Jaka lista mailingowa i targetowanie będą najlepsze?

Artykuły promowane

Prawo drogowe - jakie zmiany w 2025 roku?

Prawo drogowe - jakie zmiany w 2025 roku?

Ryczałt ewidencjonowany i składka zdrowotna 2026. Znamy nowe stawki

Renta wdowia - wnioski już od 1 stycznia 2025

newsletter rss rss Prawo

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Najnowsze w serwisie

Czy mężczyźni naprawdę rzadziej chorują na depresję? Eksperci mają wątpliwości

Czy mężczyźni naprawdę rzadziej chorują na depresję? Eksperci mają wątpliwości

11,3 mld euro na rynku nieruchomości CEE. Polska wśród kluczowych rynków

11,3 mld euro na rynku nieruchomości CEE. Polska wśród kluczowych rynków

Epidemia krótkowzroczności. Dlaczego Europa traci miliardy i jak temu zapobiec?

Epidemia krótkowzroczności. Dlaczego Europa traci miliardy i jak temu zapobiec?

Czy samozatrudniony może wziąć urlop? Praktyczny poradnik dla prowadzących JDG

Czy samozatrudniony może wziąć urlop? Praktyczny poradnik dla prowadzących JDG

FinTech Trends Poland wraca do Krakowa. Spotkanie branży FinTech już 25 marca

FinTech Trends Poland wraca do Krakowa. Spotkanie branży FinTech już 25 marca

Ropa najdroższa od 2022 roku

Ropa najdroższa od 2022 roku

Niedocenianie pracowników zabija zaangażowanie w pracę

Niedocenianie pracowników zabija zaangażowanie w pracę

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: