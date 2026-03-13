eGospodarka.pl
Podatek zapłacisz telefonem. Google Pay i Apple Pay w mObywatelu

2026-03-13 00:10

Podatek zapłacisz telefonem. Google Pay i Apple Pay w mObywatelu

mObywatel © fot. mat. prasowe

Podatek od nieruchomości czy opłatę za śmieci można dziś uregulować tak łatwo jak płatność za zakupy online - wystarczy jedno kliknięcie w telefonie. W aplikacji mObywatel usługa ePłatności została rozszerzona o obsługę cyfrowych portfeli Google Pay i Apple Pay. Dzięki temu mieszkańcy gmin, które wdrożyły system, mogą szybko i bezgotówkowo regulować wybrane zobowiązania publiczne bez wpisywania danych karty, logowania do banku czy wizyty w urzędzie.

Z tego tekstu dowiesz się m.in.:


  • Jak zapłacić podatek lub opłatę za śmieci w aplikacji mObywatel?
  • Jakie zobowiązania wobec gminy można uregulować przez telefon?
  • W ilu urzędach w Polsce dostępna jest usługa ePłatności?
Masz do uregulowania podatek od nieruchomości, opłatę za śmieci albo inne zobowiązanie wobec gminy? Teraz zrobisz to tak, jak płacisz na co dzień - jednym kliknięciem w telefonie.

W aplikacji mObywatel, z której korzysta już ponad 11 milionów użytkowników, działa usługa ePłatności, umożliwiająca wygodne opłacanie wybranych należności publicznych bez wychodzenia z domu.
mObywatel
mObywatel

W usłudze ePłatności dostępnej w aplikacji mObywatel można już płacić używając Google Pay (dla systemu Android) oraz Apple Pay


W usłudze ePłatności dostępnej w aplikacji mObywatel można już płacić używając Google Pay (dla systemu Android) oraz Apple Pay (dla iOS). To kolejne udogodnienie dla mieszkańców, którzy chcą załatwiać sprawy urzędowe szybko, wygodnie i bezgotówkowo.
Cyfrowe usługi publiczne powinny działać tak intuicyjnie jak codzienne aplikacje, z których korzystamy. Dlatego już blisko od 3 lat rozwijamy ePłatności w mObywatelu, aby załatwianie spraw urzędowych było równie proste jak płatność telefonem w sklepie - szybko, bezpiecznie i bez zbędnych formalności - mówi, Karolina Matysiak, Dyrektor Departamentu Platform Cyfrowych w Centralnym Ośrodku Informatyki.

Płacisz tak, jak lubisz


Jeśli Twoja gmina udostępnia ePłatności, możesz uregulować m.in. takie zobowiązania jak:
  • podatek od nieruchomości,
  • podatek rolny,
  • podatek leśny,
  • gospodarowanie odpadami komunalnymi,
  • opłaty cywilno-prawne.

Teraz nie musisz ograniczać się do wyboru BLIKA czy karty płatniczej. Możesz użyć portfeli cyfrowych: Google Pay lub Apple Pay.
Wystarczy:
  • wybrać zobowiązanie w aplikacji mObywatel,
  • wskazać metodę płatności,
  • potwierdzić operację biometrycznie lub jednym kliknięciem.

Co ważne - bez wpisywania danych karty. Bez przechodzenia do bankowości elektronicznej. Bez wizyt w urzędzie i kolejek.

Bezpiecznie i pod kontrolą


Google Pay i Apple Pay to rozwiązania wykorzystywane podczas codziennych zakupów online - szybkie i bezpieczne. Dane karty nie zostaną udostępnione ani urzędowi, ani aplikacji mObywatel.

Każda płatność ma widoczny status, a szczegóły transakcji trafiają do historii w mObywatelu. Nowe metody działają także w przypadku zobowiązań ratalnych - jeśli dana gmina udostępnia taką możliwość.

ePłatności rosną w całej Polsce


Usługa dynamicznie rozwija się od 2023 roku. Obecnie ePłatności są dostępne już w 199 urzędach, co oznacza dostęp do rozwiązania dla ok. 10 mln mieszkańców Polski. Wraz ze wzrostem liczby samorządów rośnie też liczba dostępnych metod płatności oraz funkcjonalności tak, aby mieszkańcy mogli wybierać te, z których korzystają na co dzień.

Lista urzędów uczestniczących w programie jest dostępna na stronie:

Płatności kartą w mObywatelu są już dostępne

oprac. : Aleksandra Baranowska-Skimina / eGospodarka.pl eGospodarka.pl

Więcej na ten temat: mObywatel, ePłatności, informatyzacja administracji publicznej, opłaty urzędowe, Google Pay, Apple Pay, podatki, podatek od nieruchomości

Prawo

