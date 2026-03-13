Podatek zapłacisz telefonem. Google Pay i Apple Pay w mObywatelu

Podatek od nieruchomości czy opłatę za śmieci można dziś uregulować tak łatwo jak płatność za zakupy online - wystarczy jedno kliknięcie w telefonie. W aplikacji mObywatel usługa ePłatności została rozszerzona o obsługę cyfrowych portfeli Google Pay i Apple Pay. Dzięki temu mieszkańcy gmin, które wdrożyły system, mogą szybko i bezgotówkowo regulować wybrane zobowiązania publiczne bez wpisywania danych karty, logowania do banku czy wizyty w urzędzie.

Przeczytaj także: ePłatności w mObywatelu - nowe funkcjonalności

Z tego tekstu dowiesz się m.in.:

Jak zapłacić podatek lub opłatę za śmieci w aplikacji mObywatel?

Jakie zobowiązania wobec gminy można uregulować przez telefon?

W ilu urzędach w Polsce dostępna jest usługa ePłatności?

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe mObywatel W usłudze ePłatności dostępnej w aplikacji mObywatel można już płacić używając Google Pay (dla systemu Android) oraz Apple Pay

Cyfrowe usługi publiczne powinny działać tak intuicyjnie jak codzienne aplikacje, z których korzystamy. Dlatego już blisko od 3 lat rozwijamy ePłatności w mObywatelu, aby załatwianie spraw urzędowych było równie proste jak płatność telefonem w sklepie - szybko, bezpiecznie i bez zbędnych formalności - mówi, Karolina Matysiak, Dyrektor Departamentu Platform Cyfrowych w Centralnym Ośrodku Informatyki.

Płacisz tak, jak lubisz

podatek od nieruchomości,

podatek rolny,

podatek leśny,

gospodarowanie odpadami komunalnymi,

opłaty cywilno-prawne.

wybrać zobowiązanie w aplikacji mObywatel,

wskazać metodę płatności,

potwierdzić operację biometrycznie lub jednym kliknięciem.

Bezpiecznie i pod kontrolą

ePłatności rosną w całej Polsce

Przeczytaj także: Płatności kartą w mObywatelu są już dostępne