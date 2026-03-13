Podatek zapłacisz telefonem. Google Pay i Apple Pay w mObywatelu
2026-03-13 00:10
mObywatel © fot. mat. prasowe
Z tego tekstu dowiesz się m.in.:
- Jak zapłacić podatek lub opłatę za śmieci w aplikacji mObywatel?
- Jakie zobowiązania wobec gminy można uregulować przez telefon?
- W ilu urzędach w Polsce dostępna jest usługa ePłatności?
W aplikacji mObywatel, z której korzysta już ponad 11 milionów użytkowników, działa usługa ePłatności, umożliwiająca wygodne opłacanie wybranych należności publicznych bez wychodzenia z domu.
fot. mat. prasowe
mObywatel
W usłudze ePłatności dostępnej w aplikacji mObywatel można już płacić używając Google Pay (dla systemu Android) oraz Apple Pay (dla iOS). To kolejne udogodnienie dla mieszkańców, którzy chcą załatwiać sprawy urzędowe szybko, wygodnie i bezgotówkowo.
Cyfrowe usługi publiczne powinny działać tak intuicyjnie jak codzienne aplikacje, z których korzystamy. Dlatego już blisko od 3 lat rozwijamy ePłatności w mObywatelu, aby załatwianie spraw urzędowych było równie proste jak płatność telefonem w sklepie - szybko, bezpiecznie i bez zbędnych formalności - mówi, Karolina Matysiak, Dyrektor Departamentu Platform Cyfrowych w Centralnym Ośrodku Informatyki.
Płacisz tak, jak lubisz
Jeśli Twoja gmina udostępnia ePłatności, możesz uregulować m.in. takie zobowiązania jak:
- podatek od nieruchomości,
- podatek rolny,
- podatek leśny,
- gospodarowanie odpadami komunalnymi,
- opłaty cywilno-prawne.
Teraz nie musisz ograniczać się do wyboru BLIKA czy karty płatniczej. Możesz użyć portfeli cyfrowych: Google Pay lub Apple Pay.
Wystarczy:
- wybrać zobowiązanie w aplikacji mObywatel,
- wskazać metodę płatności,
- potwierdzić operację biometrycznie lub jednym kliknięciem.
Co ważne - bez wpisywania danych karty. Bez przechodzenia do bankowości elektronicznej. Bez wizyt w urzędzie i kolejek.
Bezpiecznie i pod kontrolą
Google Pay i Apple Pay to rozwiązania wykorzystywane podczas codziennych zakupów online - szybkie i bezpieczne. Dane karty nie zostaną udostępnione ani urzędowi, ani aplikacji mObywatel.
Każda płatność ma widoczny status, a szczegóły transakcji trafiają do historii w mObywatelu. Nowe metody działają także w przypadku zobowiązań ratalnych - jeśli dana gmina udostępnia taką możliwość.
ePłatności rosną w całej Polsce
Usługa dynamicznie rozwija się od 2023 roku. Obecnie ePłatności są dostępne już w 199 urzędach, co oznacza dostęp do rozwiązania dla ok. 10 mln mieszkańców Polski. Wraz ze wzrostem liczby samorządów rośnie też liczba dostępnych metod płatności oraz funkcjonalności tak, aby mieszkańcy mogli wybierać te, z których korzystają na co dzień.
Lista urzędów uczestniczących w programie jest dostępna na stronie:
oprac. : Aleksandra Baranowska-Skimina / eGospodarka.pl
