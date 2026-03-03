Zamknięta przestrzeń powietrzna i odwołane loty z Bliskiego Wschodu. Jakie prawa ma pasażer?

eGospodarka.pl
2026-03-03 00:30

Odwołany lot, brak informacji i niepewność co do powrotu do kraju - z taką sytuacją mierzą się dziś pasażerowie lecący z Bliskiego Wschodu do Europy. Linie zawieszają połączenia w reakcji na decyzje o zamknięciu przestrzeni powietrznej, a podróżni szukają alternatywnych tras. Jak podkreśla AirCashBack, nawet w nadzwyczajnych okolicznościach przewoźnik musi zapewnić opiekę, a udokumentowane koszty dodatkowe mogą podlegać zwrotowi.

Przeczytaj także: Opóźniony lub odwołany lot - jakie prawa pasażerów?

  • Jakie prawa przysługują pasażerowi przy odwołanym locie z lub do UE?
  • Kiedy linia lotnicza musi zapewnić nocleg, wyżywienie i transport alternatywny?
  • Czy w przypadku zamknięcia przestrzeni powietrznej przysługuje odszkodowanie?
  • Jaką rolę w sytuacji kryzysowej odgrywa konsulat i Ministerstwo Spraw Zagranicznych?
Problem jest tym poważniejszy, że większość lotów z regionu obsługują linie spoza UE, a w takich przypadkach przepisy unijne traktują sytuację jako nadzwyczajną – czyli ograniczają prawo pasażera do odszkodowania, choć obowiązek zapewnienia opieki pozostaje.
Nawet jeśli przyczyną odwołania są względy bezpieczeństwa, czyli tzw. nadzwyczajne okoliczności, linia nadal musi zapewnić pasażerom opiekę


Linie lotnicze mają problemy i obowiązki


Jeżeli lot został odwołany, pasażer ma prawo wyboru między:
  • zwrotem pełnej ceny biletu,
  • zmianą rezerwacji na najbliższy możliwy lot do miejsca docelowego,
  • zmianą terminu podróży na późniejszy, dogodny dla siebie.

W przypadku lotów rozpoczynających się w UE zastosowanie ma Rozporządzenie (WE) nr 261/2004. Przepisy te zobowiązują przewoźnika do zapewnienia opieki – czyli m.in. noclegu, wyżywienia oraz transportu między lotniskiem a hotelem, jeśli powrót nie jest możliwy tego samego dnia.

Ważne: nawet jeśli przyczyną odwołania są względy bezpieczeństwa, czyli tzw. nadzwyczajne okoliczności, linia nadal musi zapewnić pasażerom opiekę. Odszkodowanie może nie przysługiwać, ale podstawowa pomoc – tak.

Problem zaczyna się, gdy loty są zawieszone na kilka dni


Jeśli połączenia do danego kraju zostały całkowicie wstrzymane, linie często proponują alternatywne trasy – np. przez inne europejskie huby lub sąsiednie państwa. To może oznaczać podróż z przesiadkami i wydłużenie powrotu nawet o kilkanaście godzin.

W praktyce pasażer powinien:
  1. Skontaktować się bezpośrednio z przewoźnikiem (telefonicznie lub przez czat).
  2. Sprawdzić możliwość przebukowania na inny lot – nawet z innego lotniska w regionie.
  3. Nie kupować na własną rękę nowego biletu bez wcześniejszej konsultacji, jeśli chce dochodzić zwrotu kosztów.

A co, jeśli linia nie pomaga


W sytuacjach kryzysowych znaczenie ma również rola państwa. Obywatele przebywający w regionach objętych napięciami powinni śledzić komunikaty Ministerstwa Spraw Zagranicznych oraz kontaktować się z najbliższą placówką konsularną.

Konsulat nie kupuje biletów lotniczych, ale może:
  • udzielić informacji o bezpiecznych trasach wyjazdu,
  • pomóc w kontakcie z rodziną,
  • wskazać lokalne możliwości transportu.

W skrajnych przypadkach, gdy zagrożenie jest poważne, państwo może zorganizować ewakuację – to jednak rozwiązanie nadzwyczajne, stosowane tylko w wyjątkowych sytuacjach.

Lot z Bliskiego Wschodu do Polski – znaczenie ma przewoźnik


W przypadku rejsów do Europy istotne jest, jaką linią lecimy. Jeśli lot do Polski obsługuje przewoźnik unijny, np. LOT Polish Airlines, pasażer korzysta z ochrony unijnych przepisów.

W przypadku linii spoza UE, takich jak Emirates, sytuacja traktowana jest przez prawo unijne jako nadzwyczajna. Oznacza to, że prawo do odszkodowania może nie przysługiwać, ale linia nadal musi zapewnić opiekę w postaci posiłków, noclegu i transportu alternatywnego.

Czy można odzyskać pieniądze za dodatkowe koszty


Jeżeli pasażer musiał na własny koszt opłacić hotel lub transport, powinien zachować wszystkie rachunki. Zwrot jest możliwy, jeśli wydatki były uzasadnione i wynikały z braku zapewnienia opieki przez linię.

Ekspert ds. praw pasażerów z AirCashBack podkreśla, że w sytuacji lotów spoza UE, które zostały odwołane z powodu zamknięcia przestrzeni powietrznej lub zagrożenia bezpieczeństwa, pasażerowie często mylnie zakładają, że przepisy unijne chronią ich w pełni.
W praktyce traktuje się takie zdarzenia jako nadzwyczajne okoliczności, co ogranicza prawo do odszkodowania. Nadal jednak pasażer ma pełne prawo do opieki i do zwrotu udokumentowanych kosztów, które powstały z powodu braku zapewnienia transportu lub noclegu przez linię.

Ekspert dodaje, że w obecnych warunkach najważniejsze jest spokojne działanie i kontakt wyłącznie przez oficjalne kanały przewoźnika lub konsulatu.

Co robić teraz


Osoby przebywające w regionie objętym odwołaniami lotów powinny:
  • regularnie sprawdzać status rezerwacji,
  • monitorować komunikaty przewoźnika,
  • śledzić ostrzeżenia MSZ,
  • rozważyć alternatywne trasy powrotu przez inne państwa.

Najważniejsze jest bezpieczeństwo. Masowe odwołania lotów nie oznaczają, że powrót do kraju jest niemożliwy – oznaczają jednak, że może potrwać dłużej i wymagać większej elastyczności.

Przeczytaj także: Opóźniony lub odwołany lot czarterowy. Jakie prawa pasażera i kto ponosi odpowiedzialność - linia lotnicza czy biuro podróży Opóźniony lub odwołany lot czarterowy. Jakie prawa pasażera i kto ponosi odpowiedzialność - linia lotnicza czy biuro podróży

oprac. : Aleksandra Baranowska-Skimina / eGospodarka.pl eGospodarka.pl

Więcej na ten temat: opóźniony lot, odwołany lot, odszkodowanie za odwołany lot, odszkodowanie za opóźniony lot, prawa pasażera, prawa pasażera linii lotniczych, prawa konsumenta, linie lotnicze

