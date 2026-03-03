Zamknięta przestrzeń powietrzna i odwołane loty z Bliskiego Wschodu. Jakie prawa ma pasażer?

Odwołane loty z Bliskiego Wschodu – jakie prawa ma pasażer? © pexels

Odwołany lot, brak informacji i niepewność co do powrotu do kraju - z taką sytuacją mierzą się dziś pasażerowie lecący z Bliskiego Wschodu do Europy. Linie zawieszają połączenia w reakcji na decyzje o zamknięciu przestrzeni powietrznej, a podróżni szukają alternatywnych tras. Jak podkreśla AirCashBack, nawet w nadzwyczajnych okolicznościach przewoźnik musi zapewnić opiekę, a udokumentowane koszty dodatkowe mogą podlegać zwrotowi.

Linie lotnicze mają problemy i obowiązki

zwrotem pełnej ceny biletu,

zmianą rezerwacji na najbliższy możliwy lot do miejsca docelowego,

zmianą terminu podróży na późniejszy, dogodny dla siebie.

Problem zaczyna się, gdy loty są zawieszone na kilka dni

Skontaktować się bezpośrednio z przewoźnikiem (telefonicznie lub przez czat). Sprawdzić możliwość przebukowania na inny lot – nawet z innego lotniska w regionie. Nie kupować na własną rękę nowego biletu bez wcześniejszej konsultacji, jeśli chce dochodzić zwrotu kosztów.

A co, jeśli linia nie pomaga

udzielić informacji o bezpiecznych trasach wyjazdu,

pomóc w kontakcie z rodziną,

wskazać lokalne możliwości transportu.

Lot z Bliskiego Wschodu do Polski – znaczenie ma przewoźnik

Czy można odzyskać pieniądze za dodatkowe koszty

W praktyce traktuje się takie zdarzenia jako nadzwyczajne okoliczności, co ogranicza prawo do odszkodowania. Nadal jednak pasażer ma pełne prawo do opieki i do zwrotu udokumentowanych kosztów, które powstały z powodu braku zapewnienia transportu lub noclegu przez linię.

Co robić teraz

regularnie sprawdzać status rezerwacji,

monitorować komunikaty przewoźnika,

śledzić ostrzeżenia MSZ,

rozważyć alternatywne trasy powrotu przez inne państwa.