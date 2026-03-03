Zamknięta przestrzeń powietrzna i odwołane loty z Bliskiego Wschodu. Jakie prawa ma pasażer?
2026-03-03 00:30
Odwołane loty z Bliskiego Wschodu – jakie prawa ma pasażer? © pexels
Z tego tekstu dowiesz się m.in.:
- Jakie prawa przysługują pasażerowi przy odwołanym locie z lub do UE?
- Kiedy linia lotnicza musi zapewnić nocleg, wyżywienie i transport alternatywny?
- Czy w przypadku zamknięcia przestrzeni powietrznej przysługuje odszkodowanie?
- Jaką rolę w sytuacji kryzysowej odgrywa konsulat i Ministerstwo Spraw Zagranicznych?
fot. pexels
Odwołane loty z Bliskiego Wschodu – jakie prawa ma pasażer?
Linie lotnicze mają problemy i obowiązki
Jeżeli lot został odwołany, pasażer ma prawo wyboru między:
- zwrotem pełnej ceny biletu,
- zmianą rezerwacji na najbliższy możliwy lot do miejsca docelowego,
- zmianą terminu podróży na późniejszy, dogodny dla siebie.
W przypadku lotów rozpoczynających się w UE zastosowanie ma Rozporządzenie (WE) nr 261/2004. Przepisy te zobowiązują przewoźnika do zapewnienia opieki – czyli m.in. noclegu, wyżywienia oraz transportu między lotniskiem a hotelem, jeśli powrót nie jest możliwy tego samego dnia.
Ważne: nawet jeśli przyczyną odwołania są względy bezpieczeństwa, czyli tzw. nadzwyczajne okoliczności, linia nadal musi zapewnić pasażerom opiekę. Odszkodowanie może nie przysługiwać, ale podstawowa pomoc – tak.
Problem zaczyna się, gdy loty są zawieszone na kilka dni
Jeśli połączenia do danego kraju zostały całkowicie wstrzymane, linie często proponują alternatywne trasy – np. przez inne europejskie huby lub sąsiednie państwa. To może oznaczać podróż z przesiadkami i wydłużenie powrotu nawet o kilkanaście godzin.
W praktyce pasażer powinien:
- Skontaktować się bezpośrednio z przewoźnikiem (telefonicznie lub przez czat).
- Sprawdzić możliwość przebukowania na inny lot – nawet z innego lotniska w regionie.
- Nie kupować na własną rękę nowego biletu bez wcześniejszej konsultacji, jeśli chce dochodzić zwrotu kosztów.
A co, jeśli linia nie pomaga
W sytuacjach kryzysowych znaczenie ma również rola państwa. Obywatele przebywający w regionach objętych napięciami powinni śledzić komunikaty Ministerstwa Spraw Zagranicznych oraz kontaktować się z najbliższą placówką konsularną.
Konsulat nie kupuje biletów lotniczych, ale może:
- udzielić informacji o bezpiecznych trasach wyjazdu,
- pomóc w kontakcie z rodziną,
- wskazać lokalne możliwości transportu.
W skrajnych przypadkach, gdy zagrożenie jest poważne, państwo może zorganizować ewakuację – to jednak rozwiązanie nadzwyczajne, stosowane tylko w wyjątkowych sytuacjach.
Lot z Bliskiego Wschodu do Polski – znaczenie ma przewoźnik
W przypadku rejsów do Europy istotne jest, jaką linią lecimy. Jeśli lot do Polski obsługuje przewoźnik unijny, np. LOT Polish Airlines, pasażer korzysta z ochrony unijnych przepisów.
W przypadku linii spoza UE, takich jak Emirates, sytuacja traktowana jest przez prawo unijne jako nadzwyczajna. Oznacza to, że prawo do odszkodowania może nie przysługiwać, ale linia nadal musi zapewnić opiekę w postaci posiłków, noclegu i transportu alternatywnego.
Czy można odzyskać pieniądze za dodatkowe koszty
Jeżeli pasażer musiał na własny koszt opłacić hotel lub transport, powinien zachować wszystkie rachunki. Zwrot jest możliwy, jeśli wydatki były uzasadnione i wynikały z braku zapewnienia opieki przez linię.
Ekspert ds. praw pasażerów z AirCashBack podkreśla, że w sytuacji lotów spoza UE, które zostały odwołane z powodu zamknięcia przestrzeni powietrznej lub zagrożenia bezpieczeństwa, pasażerowie często mylnie zakładają, że przepisy unijne chronią ich w pełni.
W praktyce traktuje się takie zdarzenia jako nadzwyczajne okoliczności, co ogranicza prawo do odszkodowania. Nadal jednak pasażer ma pełne prawo do opieki i do zwrotu udokumentowanych kosztów, które powstały z powodu braku zapewnienia transportu lub noclegu przez linię.
Ekspert dodaje, że w obecnych warunkach najważniejsze jest spokojne działanie i kontakt wyłącznie przez oficjalne kanały przewoźnika lub konsulatu.
Co robić teraz
Osoby przebywające w regionie objętym odwołaniami lotów powinny:
- regularnie sprawdzać status rezerwacji,
- monitorować komunikaty przewoźnika,
- śledzić ostrzeżenia MSZ,
- rozważyć alternatywne trasy powrotu przez inne państwa.
Najważniejsze jest bezpieczeństwo. Masowe odwołania lotów nie oznaczają, że powrót do kraju jest niemożliwy – oznaczają jednak, że może potrwać dłużej i wymagać większej elastyczności.
oprac. : Aleksandra Baranowska-Skimina / eGospodarka.pl
