Zwolnienie z pracy podczas L4. Kiedy rozwiązanie umowy bez wypowiedzenia jest zgodne z prawem?

Zwolnienie lekarskie (L4) dla wielu pracowników oznacza poczucie bezpieczeństwa i ochronę przed zwolnieniem z pracy. Okazuje się jednak, że przepisy Kodeksu pracy dopuszczają sytuacje, w których umowa może zostać rozwiązana mimo trwającej niezdolności do pracy. Wszystko zależy od długości choroby, stażu pracy oraz konkretnych okoliczności. Kiedy pracodawca może zwolnić pracownika podczas L4 i jakie są wyjątki od reguły?

Z tego artykułu dowiesz się:

Czy zwolnienie lekarskie (L4) chroni pracownika przed zwolnieniem z pracy i jakie są wyjątki.

W jakich przypadkach pracodawca może rozwiązać umowę bez wypowiedzenia mimo trwającej choroby.

Jak długo trwa ochrona przed zwolnieniem na L4 w zależności od stażu pracy.

Jakie są konsekwencje przerwania zwolnienia lekarskiego i powrotu do pracy.

Czy pracodawca może zwolnić pracownika na L4 z przyczyn organizacyjnych, takich jak likwidacja stanowiska.

Jakie są możliwości polubownego rozwiązania umowy podczas choroby.

dłużej niż 3 miesiące — gdy pracownik był zatrudniony krócej niż 6 miesięcy,

dłużej niż łączny okres pobierania z tego tytułu wynagrodzenia i zasiłku (182 dni) oraz pobierania świadczenia rehabilitacyjnego przez pierwsze 3 miesiące – gdy pracownik był zatrudniony u danego pracodawcy co najmniej 6 miesięcy lub jeżeli niezdolność do pracy została spowodowana wypadkiem przy pracy albo chorobą zawodową

Zwolnienie lekarskie wielu pracownikom kojarzy się z pełną ochroną przed zwolnieniem z pracy. Tymczasem przepisy dopuszczają sytuacje, w których umowa o pracę może zostać rozwiązana mimo trwającej choroby - kluczowe znaczenie mają długość absencji, staż zatrudnienia oraz konkretne regulacje Kodeksu pracy. — Zwolnienie lekarskie zapewnia silną ochronę przed wypowiedzeniem, ale nie jest ona absolutna — podkreśla Beata Tęgowska, specjalistka ds. księgowości i płac w Systim.pl.Zwolnienie lekarskie (L4) jest jedną z najczęstszych usprawiedliwionych nieobecności pracownika, jednak nie stanowi całkowitej ochrony przed rozwiązaniem umowy o pracę. Jak wyjaśnia Beata Tęgowska,. — Prawo pracy przewiduje sytuacje, w których pracodawca może zakończyć stosunek pracy mimo trwającej niezdolności do pracy — podkreśla ekspertka.Zgodnie z art. 41 Kodeksu pracy pracodawca nie może wypowiedzieć umowy o pracę w czasie usprawiedliwionej nieobecności pracownika, w tym podczas choroby, o ile nie upłynął jeszcze okres uprawniający do rozwiązania umowy bez wypowiedzenia. W praktyce oznacza to, że w początkowym okresie zwolnienia lekarskiego pracownik objęty jest szczególną ochroną. Najczęściej omawianą sytuacją, w której umowa może zostać rozwiązana mimo choroby, jest— Po przekroczeniu tych okresów pracodawca zyskuje, o ile pracownik nadal pozostaje niezdolny do pracy i nie przedstawi zaświadczenia o gotowości jej podjęcia — wyjaśnia Beata Tęgowska.Ekspertka zwraca uwagę, że ochrona nie trwa bez ograniczeń i może zostać przerwana, jeżeli pracownik choćby na krótko wróci do pracy. — W praktyce szczególnie problematyczne są sytuacje, gdy pracownik przerywa zwolnienie i wraca do pracy na kilka dni, a następnie ponownie przechodzi na L4. Może to wpływać na sposób liczenia okresów ochronnych — dodaje.Możliwe jest również, takich jak likwidacja stanowiska, restrukturyzacja przedsiębiorstwa czy redukcja zatrudnienia. W takich przypadkach zastosowanie mają ogólne przepisy o wypowiadaniu umów o pracę.— Samo przebywanie na zwolnieniu lekarskim nie blokuje wypowiedzenia, jeśli jego przyczyną są rzeczywiste zmiany organizacyjne w firmie, a nie choroba pracownika — podkreśla specjalistka. Niezależnie od tego umowa o pracę może zostać rozwiązana w każdym czasie. — Porozumienie stron jest często wybieranym rozwiązaniem, gdy obie strony chcą zakończyć współpracę w sposób polubowny i na uzgodnionych warunkach — zaznacza ekspertka Systim.pl.