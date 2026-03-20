eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrawoPrawo pracyZwolnienie z pracy podczas L4. Kiedy rozwiązanie umowy bez wypowiedzenia jest zgodne z prawem?

Zwolnienie z pracy podczas L4. Kiedy rozwiązanie umowy bez wypowiedzenia jest zgodne z prawem?

2026-03-20 13:02

Zwolnienie z pracy podczas L4. Kiedy rozwiązanie umowy bez wypowiedzenia jest zgodne z prawem?

Zwolnienie z pracy podczas L4. Kiedy rozwiązanie umowy bez wypowiedzenia jest zgodne z prawem? © wygenerowane przez AI

Zwolnienie lekarskie (L4) dla wielu pracowników oznacza poczucie bezpieczeństwa i ochronę przed zwolnieniem z pracy. Okazuje się jednak, że przepisy Kodeksu pracy dopuszczają sytuacje, w których umowa może zostać rozwiązana mimo trwającej niezdolności do pracy. Wszystko zależy od długości choroby, stażu pracy oraz konkretnych okoliczności. Kiedy pracodawca może zwolnić pracownika podczas L4 i jakie są wyjątki od reguły?

Z tego artykułu dowiesz się:


  • Czy zwolnienie lekarskie (L4) chroni pracownika przed zwolnieniem z pracy i jakie są wyjątki.
  • W jakich przypadkach pracodawca może rozwiązać umowę bez wypowiedzenia mimo trwającej choroby.
  • Jak długo trwa ochrona przed zwolnieniem na L4 w zależności od stażu pracy.
  • Jakie są konsekwencje przerwania zwolnienia lekarskiego i powrotu do pracy.
  • Czy pracodawca może zwolnić pracownika na L4 z przyczyn organizacyjnych, takich jak likwidacja stanowiska.
  • Jakie są możliwości polubownego rozwiązania umowy podczas choroby.

Zwolnienie lekarskie wielu pracownikom kojarzy się z pełną ochroną przed zwolnieniem z pracy. Tymczasem przepisy dopuszczają sytuacje, w których umowa o pracę może zostać rozwiązana mimo trwającej choroby - kluczowe znaczenie mają długość absencji, staż zatrudnienia oraz konkretne regulacje Kodeksu pracy. — Zwolnienie lekarskie zapewnia silną ochronę przed wypowiedzeniem, ale nie jest ona absolutna — podkreśla Beata Tęgowska, specjalistka ds. księgowości i płac w Systim.pl.

Zwolnienie lekarskie (L4) jest jedną z najczęstszych usprawiedliwionych nieobecności pracownika, jednak nie stanowi całkowitej ochrony przed rozwiązaniem umowy o pracę. Jak wyjaśnia Beata Tęgowska, wszystko zależy od długości choroby, stażu pracy oraz podstawy prawnej zakończenia zatrudnienia. — Prawo pracy przewiduje sytuacje, w których pracodawca może zakończyć stosunek pracy mimo trwającej niezdolności do pracy — podkreśla ekspertka.

Zgodnie z art. 41 Kodeksu pracy pracodawca nie może wypowiedzieć umowy o pracę w czasie usprawiedliwionej nieobecności pracownika, w tym podczas choroby, o ile nie upłynął jeszcze okres uprawniający do rozwiązania umowy bez wypowiedzenia. W praktyce oznacza to, że w początkowym okresie zwolnienia lekarskiego pracownik objęty jest szczególną ochroną. Najczęściej omawianą sytuacją, w której umowa może zostać rozwiązana mimo choroby, jest długotrwała niezdolność do pracy.

Zgodnie z art. 53 § 1 Kodeksu pracy pracodawca może rozwiązać umowę bez wypowiedzenia, jeżeli choroba trwa:
  • dłużej niż 3 miesiące — gdy pracownik był zatrudniony krócej niż 6 miesięcy,
  • dłużej niż łączny okres pobierania z tego tytułu wynagrodzenia i zasiłku (182 dni) oraz pobierania świadczenia rehabilitacyjnego przez pierwsze 3 miesiące – gdy pracownik był zatrudniony u danego pracodawcy co najmniej 6 miesięcy lub jeżeli niezdolność do pracy została spowodowana wypadkiem przy pracy albo chorobą zawodową

— Po przekroczeniu tych okresów pracodawca zyskuje możliwość rozwiązania umowy bez wypowiedzenia, o ile pracownik nadal pozostaje niezdolny do pracy i nie przedstawi zaświadczenia o gotowości jej podjęcia — wyjaśnia Beata Tęgowska.

Ekspertka zwraca uwagę, że ochrona nie trwa bez ograniczeń i może zostać przerwana, jeżeli pracownik choćby na krótko wróci do pracy. — W praktyce szczególnie problematyczne są sytuacje, gdy pracownik przerywa zwolnienie i wraca do pracy na kilka dni, a następnie ponownie przechodzi na L4. Może to wpływać na sposób liczenia okresów ochronnych — dodaje.

Możliwe jest również wypowiedzenie umowy z przyczyn niezwiązanych bezpośrednio ze stanem zdrowia pracownika, takich jak likwidacja stanowiska, restrukturyzacja przedsiębiorstwa czy redukcja zatrudnienia. W takich przypadkach zastosowanie mają ogólne przepisy o wypowiadaniu umów o pracę.

— Samo przebywanie na zwolnieniu lekarskim nie blokuje wypowiedzenia, jeśli jego przyczyną są rzeczywiste zmiany organizacyjne w firmie, a nie choroba pracownika — podkreśla specjalistka. Niezależnie od tego umowa o pracę może zostać rozwiązana w każdym czasie na mocy porozumienia stron, również podczas choroby pracownika. — Porozumienie stron jest często wybieranym rozwiązaniem, gdy obie strony chcą zakończyć współpracę w sposób polubowny i na uzgodnionych warunkach — zaznacza ekspertka Systim.pl.
oprac. : eGospodarka.pl eGospodarka.pl

Więcej na ten temat: zwolnienie lekarskie, L4, rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia, zwolnienie pracownika, zwolnienie z pracy, choroba pracownika, niezdolność do pracy, długotrwała choroba, rozwiązanie umowy o pracę

Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (0)

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

Najnowsze w dziale Prawo

Polecamy

Ranking lokat i kont oszczędnościowych. Przegląd możliwości dostępnych w październiku 2025

Ranking lokat i kont oszczędnościowych. Przegląd możliwości dostępnych w październiku 2025

Jak najkorzystniej wysyłać i odbierać przelewy walutowe w EURO

Jak najkorzystniej wysyłać i odbierać przelewy walutowe w EURO

Ranking lokat i kont oszczędnościowych

Ranking lokat i kont oszczędnościowych

Artykuły promowane

Od 2025 r. zmiany m.in. w składkach ZUS, składce zdrowotnej, podatku VAT i podatku od nieruchomości. Co warto wiedzieć już teraz?

Od 2025 r. zmiany m.in. w składkach ZUS, składce zdrowotnej, podatku VAT i podatku od nieruchomości. Co warto wiedzieć już teraz?

Koniec rękojmi w sprzedaży konsumenckiej

Ulga B+R 2024/2025. Kto może skorzystać?

newsletter rss rss Prawo

Eksperci egospodarka.pl

Najnowsze w serwisie

Samochody bez kierowcy to już rzeczywistość. Jak zmieni się transport w Polsce i na świecie?

Samochody bez kierowcy to już rzeczywistość. Jak zmieni się transport w Polsce i na świecie?

Gdzie firmy mają największe zaległości? Najnowsza mapa długów przedsiębiorstw

Gdzie firmy mają największe zaległości? Najnowsza mapa długów przedsiębiorstw

Czy warto kupić smartfon Infinix NOTE Edge? Cena i możliwości urządzenia

Czy warto kupić smartfon Infinix NOTE Edge? Cena i możliwości urządzenia

100-metrowy dom za 900 tys. zł? Realne koszty budowy w 2026 roku

100-metrowy dom za 900 tys. zł? Realne koszty budowy w 2026 roku

Instagram wyłącza szyfrowanie prywatnych wiadomości. Co to oznacza dla użytkowników?

Instagram wyłącza szyfrowanie prywatnych wiadomości. Co to oznacza dla użytkowników?

Kupujesz używane auto? Te błędy mogą Cię kosztować dziesiątki tysięcy złotych.

Kupujesz używane auto? Te błędy mogą Cię kosztować dziesiątki tysięcy złotych.

Ostrożny BOJ i jastrzębi FED - USDJPY blisko 160

Ostrożny BOJ i jastrzębi FED - USDJPY blisko 160

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: