Lotnisko Chopina stawia na self-boarding

Od kwietnia pasażerowie wylatujący z Lotniska Chopina w Warszawie mogą korzystać z bramek do samodzielnego boardingu. Na terenie strefy Schengen zainstalowano 10 podwójnych bramek self-boarding, dostępnych w gate’ach 27–32, 36–37 i 38–41. Self-boarding wprowadzi wkrótce także lotnisko Kraków-Balice - informuje AirCashBack

Jak działają bramki self boarding

Skanowanie karty pokładowej

Pasażer zbliża swoją kartę pokładową (w formie papierowej, elektronicznej w aplikacji mobilnej lub jako kod QR) do czytnika znajdującego się przy bramce. W zależności od lotniska, system może także umożliwiać skanowanie dokumentu tożsamości lub rozpoznawanie twarzy. Weryfikacja danych

System analizuje zeskanowane dane i porównuje je z informacjami zawartymi w bazie danych. Weryfikowane są takie informacje jak numer lotu, data i godzina, a także tożsamość pasażera. Otwarcie bramki

Po pozytywnej weryfikacji system automatycznie otwiera bramkę, pozwalając pasażerowi przejść do strefy, gdzie będzie mógł udać się do samolotu.

Wprowadzenie bramek samoobsługowych to zdecydowany krok w stronę większej wygody dla pasażerów, ale też większej odpowiedzialności. Automatyzacja procesów nie powinna iść w parze z ograniczaniem praw podróżnych – dodaje ekspert ds. praw pasażerów lotniczych z AirCashBack.

Warszawa stawia na wygodę i przyszłość

Bramki samoobsługowe, czyli self boarding działają na zasadzie automatycznego skanowania karty pokładowej i weryfikacji tożsamości pasażera.Self-boarding pomoże lotnisku skrócić kolejki dzięki usprawnieniu przepływu pasażerów. Średni czas wchodzenia na pokład zostanie skrócony o 50 procent, co będzie mieć wpływ na punktualny start samolotu. To już kolejne udogodnienie wprowadzone w celu przyspieszenia ruchu, po m.in. darmowych fast trackach dla seniorów.Pasażerowie, którzy chcą skorzystać z bramek, muszą wykonać następujące kroki:Nawet jeśli boarding odbywa się szybciej i bez udziału personelu, pasażer nadal ma prawo do informacji, pomocy w razie opóźnień, a także do odszkodowania, jeśli dojdzie do odwołania lotu czy odmowy wejścia na pokład. Nowe technologie nie zwalniają przewoźników i lotnisk z obowiązków – one jedynie zmieniają formę obsługi. Dlatego warto, by pasażerowie znali swoje prawa, także w tych bardziej „cyfrowych” warunkach – dodaje ekspert z AirCashBack Lotnisko Chopina stawia na komfort i wygodę podróży, inwestując w technologie, które sprawiają, że podróże stają się prostsze i bardziej komfortowe. Nowe rozwiązania sprawiają, że zarówno turyści, jak i osoby podróżujące służbowo mogą cieszyć się sprawniejszym i szybszym procesem odprawy.