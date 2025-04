Powerbank w samolocie. Nowe przepisy jeszcze bardziej rygorystyczne

Od początku kwietnia bieżącego roku obowiązują nowe przepisy regulujące przewóz powerbanków na pokładzie samolotów. Dla wielu z nas podróż bez tego akcesorium jest niemal niewyobrażalna. I to właśnie ta grupa podróżnych powinna w szczególności mieć świadomość, że obowiązujące obecnie regulacje są bardziej restrykcyjne od swoich poprzedniczek.

Z tego tekstu dowiesz się m.in.:

Co zmieniły nowe przepisy o przewozie powerbanków w samolocie?

Kto i dlaczego zdecydował się na zmianę przepisów?

Jak sprawdzić, czy powerbank spełnia wymogi przewozu?

Nowe zasady przewozu powerbanków na pokładzie samolotu

Powerbanki o pojemności powyżej 100 Wh są całkowicie zakazane na pokładzie samolotu, zarówno w bagażu podręcznym, jak i rejestrowanym .

. Powerbanki o pojemności od 20 do 100 Wh można przewozić tylko w bagażu podręcznym, a dodatkowo muszą być zgłoszone przy odprawie . Można zabrać maksymalnie dwa takie urządzenia na osobę.

. Można zabrać maksymalnie dwa takie urządzenia na osobę. Powerbanki o pojemności poniżej 20 Wh nie wymagają zgłoszenia, ale również mogą być przewożone tylko w bagażu podręcznym .

. Na pokładzie obowiązuje całkowity zakaz używania powerbanków – nie wolno ich podłączać do urządzeń ani ładować.

– nie wolno ich podłączać do urządzeń ani ładować. Wszystkie powerbanki muszą mieć oznaczoną pojemność oraz odpowiednie certyfikaty bezpieczeństwa, np. CE lub UL.

Dlaczego wprowadzono nowe przepisy

Kto wprowadził te zmiany

Zdarzenia związane z zapalaniem się lub przegrzewaniem powerbanków

Jak sprawdzić, czy powerbank spełnia wymogi przewozu

Pojemność powerbanku: Zwykle podawana jest w wattogodzinach (Wh) lub miliamperogodzinach (mAh). Jeśli nie widzisz jej na urządzeniu, sprawdź w specyfikacji lub instrukcji. Oznaczenie pojemności: Pojemność często znajduje się na obudowie lub w dokumentacji. Jeśli jej tam nie ma, poszukaj jej na stronie producenta. Certyfikaty bezpieczeństwa: Upewnij się, że twój powerbank posiada certyfikaty bezpieczeństwa, takie jak CE lub UL. To potwierdza, że spełnia normy bezpieczeństwa. Zgłoszenie przy odprawie: Powerbanki o pojemności powyżej 20 Wh, ale poniżej 100 Wh muszą być zgłoszone przy odprawie i mogą być przewożone tylko w bagażu podręcznym. Kontakt z przewoźnikiem: Jeśli masz jakiekolwiek wątpliwości, skontaktuj się z linią lotniczą, by upewnić się, że twój powerbank spełnia wszystkie wymogi.

Co to oznacza dla pasażerów

Zgodnie z nowymi przepisami:Zmiany w przepisach to odpowiedź na rosnącą liczbę incydentów związanych z przegrzewaniem się lub samozapłonem powerbanków, zwłaszcza tych o większej pojemności lub wątpliwym pochodzeniu. W ciągu ostatnich lat miały miejsce przypadki, gdy urządzenia tego typu powodowały pożary lub ewakuację samolotów. Nowe zasady mają na celu zminimalizowanie ryzyka takich zdarzeń, poprzez ograniczenie liczby oraz rodzaju przewożonych powerbanków oraz całkowity zakaz ich używania w trakcie lotu.Zmiany w przepisach dotyczących przewozu powerbanków zostały wprowadzone przez Międzynarodową Organizację Lotnictwa Cywilnego (ICAO), działającą pod egidą Organizacji Narodów Zjednoczonych (ONZ).Organizacja ta współpracowała z międzynarodowymi liniami lotniczymi oraz innymi ciałami regulacyjnymi, aby opracować bardziej restrykcyjne przepisy mające na celu poprawę bezpieczeństwa podróży lotniczych. Zmiany te zostały przyjęte przez państwa członkowskie ICAO i obowiązują na poziomie międzynarodowym, obejmując zarówno loty krajowe, jak i międzynarodowe.Incydenty związane z powerbankami, które przegrzały się lub zapaliły na pokładzie samolotu, stały się coraz bardziej powszechne. Najczęściej dotyczyły one urządzeń o większej pojemności, które nie spełniały norm bezpieczeństwa. Do najbardziej głośnych przypadków należy np. zdarzenie z 2018 roku, kiedy to w samolocie jednej z linii lotniczych doszło do ewakuacji z powodu pożaru spowodowanego powerbankiem, który przegrzał się w trakcie lotu. Podobne przypadki miały miejsce także w 2019 roku, kiedy pasażerowie musieli opuścić pokład samolotu z powodu dymu wydobywającego się z uszkodzonego urządzenia.W wyniku takich incydentów, linie lotnicze i władze lotnicze zaczęły poważniej podchodzić do kwestii transportu powerbanków. Ewakuacje pasażerów, opóźnienia lotów oraz konieczność przeprowadzania dokładniejszych kontroli bezpieczeństwa stały się kosztowne i kłopotliwe dla wszystkich uczestników lotu.Jeśli chcesz mieć pewność, że twój powerbank spełnia nowe przepisy, sprawdź:Jak dodaje ekspert do praw pasażerów z AirCashBack zmiany dotyczące powerbanków to krok w stronę większego bezpieczeństwa, ale mogą budzić niepokój wśród pasażerów. Powerbanki stały się nieodłącznym elementem bagażu każdego podróżującego, szczególnie na długich trasach, gdzie dostęp do gniazdek jest ograniczony. Niestety, nie wszystkie urządzenia spełniają normy bezpieczeństwa, co stwarza ryzyko pożarów. Jeśli twój powerbank mieści się w limicie 100 Wh, pamiętaj, by odpowiednio go spakować i zgłosić przy odprawie. Warto również zapoznać się z polityką przewoźnika, aby uniknąć nieprzyjemnych niespodzianek.Pasażerowie muszą liczyć się z dokładniejszymi kontrolami bezpieczeństwa i możliwością konfiskaty powerbanków, które nie spełniają nowych wymagań. Linie lotnicze zachęcają do wcześniejszego sprawdzania specyfikacji technicznych urządzeń i zapoznania się z polityką przewoźnika. Warto pamiętać, że te zasady obowiązują na całym świecie, zarówno na lotach krajowych, jak i międzynarodowych.Zmiany mają na celu zwiększenie bezpieczeństwa na pokładzie samolotów, ale to także przypomnienie o tym, jak ważna jest nasza odpowiedzialność jako pasażerów. Jeśli planujesz podróż po 1 kwietnia 2025 roku, upewnij się, że twój powerbank jest zgodny z nowymi przepisami, żeby uniknąć nieprzyjemnych niespodzianek na lotnisku.