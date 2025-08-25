Co nowa ustawa o danych pasażerów lotów zmieni w bezpieczeństwie i prawach podróżnych?
2025-08-25 13:41
Co nowa ustawa o danych pasażerów lotów zmieni w bezpieczeństwie i prawach podróżnych? © JUNO KWON z Pixabay
Z tego artykułu dowiesz się:
- Jakie zmiany wprowadza nowa ustawa o danych pasażerów lotniczych.
- Jak długo będą przechowywane dane pasażerów lotów wewnątrzunijnych i pozaunijnych.
- Kto odpowiada za weryfikację i przetwarzanie informacji o pasażerach.
- Jakie korzyści dla bezpieczeństwa i praw podróżnych niesie nowa regulacja.
Prezydent Karol Nawrocki podpisał ustawę dotyczącą przetwarzania danych pasażerów lotów, która wprowadza zmiany w sposobie gromadzenia, przechowywania i weryfikacji informacji o osobach podróżujących samolotami. Dla pasażerów oznacza to większą ochronę danych osobowych, lepsze bezpieczeństwo w podróży oraz usprawnioną kontrolę graniczną i procedury związane z lotami. Nowe przepisy mają na celu nie tylko podniesienie poziomu bezpieczeństwa, ale też zapewnienie pasażerom większej przejrzystości i jasnych zasad dotyczących ich praw i danych.
Co zmienia ustawa
Nowe regulacje określają, w jaki sposób linie lotnicze i służby graniczne mogą gromadzić i przetwarzać informacje o pasażerach. Dane będą wykorzystywane m.in. do szybszej identyfikacji zagrożeń, sprawniejszej kontroli granicznej oraz zapewnienia bezpieczeństwa w podróży.
Ustawa wprowadza zmiany w ustawie z 9 maja 2018 r. o przetwarzaniu danych pasażerów. Rozróżnia loty – osobne zasady obowiązują dla lotów wewnątrzunijnych i pozaunijnych. Wprowadzono też odrębne zasady przetwarzania i przechowywania danych w zależności od rodzaju lotu oraz różny okres przechowywania – 3 lata dla lotów wewnątrz UE i 5 lat dla lotów poza UE.
Okres przechowywania danych pasażerów
Zgodnie z nowymi przepisami, dane pasażerów lotów wewnątrzunijnych będą przechowywane przez 3 lata, a dane pasażerów lotów pozaunijnych przez 5 lat od dnia ich zgromadzenia. Dzięki temu system gromadzenia i przechowywania danych staje się bardziej przejrzysty, a przetwarzanie informacji bezpieczniejsze.
Obowiązkowa weryfikacja danych pasażerów
Ustawa nakłada obowiązek weryfikacji danych pasażerów przez Krajową Jednostkę do spraw Informacji o Pasażerach. Dotyczy to m.in. danych osobowych przetwarzanych w ramach rezerwacji i realizacji lotu (tzw. danych PNR).
Weryfikacja będzie odbywać się według rocznego planu lub na polecenie Komendanta Głównego Straży Granicznej. Celem jest zapewnienie, że informacje przekazywane przez przewoźników są aktualne i poprawne, co zwiększa bezpieczeństwo podróży i ułatwia pracę służb kontrolnych.
Kto zbiera dane pasażerów i co się zmienia
Do tej pory dane pasażerów były gromadzone głównie przez linie lotnicze i przekazywane do służb granicznych w celu kontroli bezpieczeństwa oraz realizacji przepisów unijnych. Nowa ustawa precyzuje, że odpowiedzialność za weryfikację i przetwarzanie danych pasażerów spoczywa na Krajowej Jednostce do spraw Informacji o Pasażerach.
Dane są zbierane już na etapie rezerwacji i zakupu biletu, a także przy odprawie przed lotem. Obejmują m.in. imię i nazwisko, datę urodzenia, numer dokumentu tożsamości lub paszportu, dane kontaktowe, informacje o locie, a także szczegóły dotyczące bagażu czy specjalnych potrzeb pasażera.
Przewoźnicy nadal przekazują te informacje, ale teraz dokładniej określono zasady ich przechowywania i kontroli. Wprowadzono także różne okresy przechowywania danych w zależności od rodzaju lotu – trzy lata dla lotów wewnątrzunijnych i pięć lat dla lotów pozaunijnych, co zwiększa przejrzystość i bezpieczeństwo gromadzonych danych.
Ulgi dla linii lotniczych i zmiany w karach
Ustawa rozszerza katalog przypadków, w których przewoźnicy mogą otrzymać obniżoną karę administracyjną za opóźnione przekazanie danych pasażerów. Jednocześnie wprowadzono nowe zasady ustalania wysokości tych kar, co ułatwia liniom lotniczym dostosowanie się do przepisów.
Przepisy wejdą w życie 14 dni po ogłoszeniu ustawy, co daje przewoźnikom czas na przygotowanie systemów do nowych wymagań.
Dlaczego ustawa jest ważna
Nowe przepisy zwiększają bezpieczeństwo pasażerów i usprawniają pracę służb kontrolnych. Loty mają być bezpieczniejsze, kontrola graniczna sprawniejsza, a pasażerowie mogą mieć pewność, że ich dane są chronione zgodnie z prawem.
Komentarz eksperta z AirCashBack
Ekspert ds. praw pasażerów z firmy AirCashBack zwraca uwagę, że nowe przepisy o przetwarzaniu danych pasażerów znacząco podnoszą bezpieczeństwo podróży i kontrolę graniczną. Ustawa wprowadza jasne zasady dotyczące gromadzenia, przechowywania i weryfikacji danych pasażerów, co zwiększa ochronę informacji osobowych i przejrzystość procedur. Pasażerowie powinni być świadomi, że już na etapie rezerwacji i odprawy ich dane są przetwarzane, a nowa ustawa określa, jak długo i w jakim celu mogą być przechowywane. To krok w stronę większego bezpieczeństwa, ale też lepszego informowania podróżnych o ich prawach – podkreśla ekspert.
oprac. : eGospodarka.pl
