Co nowa ustawa o danych pasażerów lotów zmieni w bezpieczeństwie i prawach podróżnych?

2025-08-25 13:41

Co nowa ustawa o danych pasażerów lotów zmieni w bezpieczeństwie i prawach podróżnych?

Co nowa ustawa o danych pasażerów lotów zmieni w bezpieczeństwie i prawach podróżnych?

Prezydent Karol Nawrocki podpisał nową ustawę regulującą przetwarzanie danych pasażerów lotów, wprowadzającą istotne zmiany w zakresie bezpieczeństwa, ochrony danych osobowych oraz procedur kontroli granicznej. Nowe przepisy precyzują zasady gromadzenia, przechowywania i weryfikacji informacji o podróżnych, z rozróżnieniem na loty wewnątrzunijne i pozaunijne oraz określonymi okresami przechowywania danych. Ustawa zwiększa ochronę praw pasażerów oraz usprawnia pracę służb kontrolnych, co przekłada się na wyższy poziom bezpieczeństwa w podróży.

Przeczytaj także: Alarm bombowy na pokładzie samolotu - jakie procedury i prawa pasażerów?

Z tego artykułu dowiesz się:


  • Jakie zmiany wprowadza nowa ustawa o danych pasażerów lotniczych.
  • Jak długo będą przechowywane dane pasażerów lotów wewnątrzunijnych i pozaunijnych.
  • Kto odpowiada za weryfikację i przetwarzanie informacji o pasażerach.
  • Jakie korzyści dla bezpieczeństwa i praw podróżnych niesie nowa regulacja.

Prezydent Karol Nawrocki podpisał ustawę dotyczącą przetwarzania danych pasażerów lotów, która wprowadza zmiany w sposobie gromadzenia, przechowywania i weryfikacji informacji o osobach podróżujących samolotami. Dla pasażerów oznacza to większą ochronę danych osobowych, lepsze bezpieczeństwo w podróży oraz usprawnioną kontrolę graniczną i procedury związane z lotami. Nowe przepisy mają na celu nie tylko podniesienie poziomu bezpieczeństwa, ale też zapewnienie pasażerom większej przejrzystości i jasnych zasad dotyczących ich praw i danych.

Co zmienia ustawa


Nowe regulacje określają, w jaki sposób linie lotnicze i służby graniczne mogą gromadzić i przetwarzać informacje o pasażerach. Dane będą wykorzystywane m.in. do szybszej identyfikacji zagrożeń, sprawniejszej kontroli granicznej oraz zapewnienia bezpieczeństwa w podróży.

Ustawa wprowadza zmiany w ustawie z 9 maja 2018 r. o przetwarzaniu danych pasażerów. Rozróżnia loty – osobne zasady obowiązują dla lotów wewnątrzunijnych i pozaunijnych. Wprowadzono też odrębne zasady przetwarzania i przechowywania danych w zależności od rodzaju lotu oraz różny okres przechowywania – 3 lata dla lotów wewnątrz UE i 5 lat dla lotów poza UE.

Okres przechowywania danych pasażerów


Zgodnie z nowymi przepisami, dane pasażerów lotów wewnątrzunijnych będą przechowywane przez 3 lata, a dane pasażerów lotów pozaunijnych przez 5 lat od dnia ich zgromadzenia. Dzięki temu system gromadzenia i przechowywania danych staje się bardziej przejrzysty, a przetwarzanie informacji bezpieczniejsze.

Obowiązkowa weryfikacja danych pasażerów


Ustawa nakłada obowiązek weryfikacji danych pasażerów przez Krajową Jednostkę do spraw Informacji o Pasażerach. Dotyczy to m.in. danych osobowych przetwarzanych w ramach rezerwacji i realizacji lotu (tzw. danych PNR).

Weryfikacja będzie odbywać się według rocznego planu lub na polecenie Komendanta Głównego Straży Granicznej. Celem jest zapewnienie, że informacje przekazywane przez przewoźników są aktualne i poprawne, co zwiększa bezpieczeństwo podróży i ułatwia pracę służb kontrolnych.

Kto zbiera dane pasażerów i co się zmienia


Do tej pory dane pasażerów były gromadzone głównie przez linie lotnicze i przekazywane do służb granicznych w celu kontroli bezpieczeństwa oraz realizacji przepisów unijnych. Nowa ustawa precyzuje, że odpowiedzialność za weryfikację i przetwarzanie danych pasażerów spoczywa na Krajowej Jednostce do spraw Informacji o Pasażerach.

Dane są zbierane już na etapie rezerwacji i zakupu biletu, a także przy odprawie przed lotem. Obejmują m.in. imię i nazwisko, datę urodzenia, numer dokumentu tożsamości lub paszportu, dane kontaktowe, informacje o locie, a także szczegóły dotyczące bagażu czy specjalnych potrzeb pasażera.

Przewoźnicy nadal przekazują te informacje, ale teraz dokładniej określono zasady ich przechowywania i kontroli. Wprowadzono także różne okresy przechowywania danych w zależności od rodzaju lotu – trzy lata dla lotów wewnątrzunijnych i pięć lat dla lotów pozaunijnych, co zwiększa przejrzystość i bezpieczeństwo gromadzonych danych.

Ulgi dla linii lotniczych i zmiany w karach


Ustawa rozszerza katalog przypadków, w których przewoźnicy mogą otrzymać obniżoną karę administracyjną za opóźnione przekazanie danych pasażerów. Jednocześnie wprowadzono nowe zasady ustalania wysokości tych kar, co ułatwia liniom lotniczym dostosowanie się do przepisów.

Przepisy wejdą w życie 14 dni po ogłoszeniu ustawy, co daje przewoźnikom czas na przygotowanie systemów do nowych wymagań.

Dlaczego ustawa jest ważna


Nowe przepisy zwiększają bezpieczeństwo pasażerów i usprawniają pracę służb kontrolnych. Loty mają być bezpieczniejsze, kontrola graniczna sprawniejsza, a pasażerowie mogą mieć pewność, że ich dane są chronione zgodnie z prawem.

Komentarz eksperta z AirCashBack


Ekspert ds. praw pasażerów z firmy AirCashBack zwraca uwagę, że nowe przepisy o przetwarzaniu danych pasażerów znacząco podnoszą bezpieczeństwo podróży i kontrolę graniczną. Ustawa wprowadza jasne zasady dotyczące gromadzenia, przechowywania i weryfikacji danych pasażerów, co zwiększa ochronę informacji osobowych i przejrzystość procedur. Pasażerowie powinni być świadomi, że już na etapie rezerwacji i odprawy ich dane są przetwarzane, a nowa ustawa określa, jak długo i w jakim celu mogą być przechowywane. To krok w stronę większego bezpieczeństwa, ale też lepszego informowania podróżnych o ich prawach – podkreśla ekspert.

Przeczytaj także: Ewakuacja lotniska. Jak wygląda i co się dzieje z pasażerami?

oprac. : eGospodarka.pl

Więcej na ten temat: prawa pasażera linii lotniczych, prawa pasażera, podróże lotnicze, dane pasażera, dane osobowe, bezpieczeństwo na lotniskach, prawo lotnicze

