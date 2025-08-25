Co nowa ustawa o danych pasażerów lotów zmieni w bezpieczeństwie i prawach podróżnych? © JUNO KWON z Pixabay

Prezydent Karol Nawrocki podpisał nową ustawę regulującą przetwarzanie danych pasażerów lotów, wprowadzającą istotne zmiany w zakresie bezpieczeństwa, ochrony danych osobowych oraz procedur kontroli granicznej. Nowe przepisy precyzują zasady gromadzenia, przechowywania i weryfikacji informacji o podróżnych, z rozróżnieniem na loty wewnątrzunijne i pozaunijne oraz określonymi okresami przechowywania danych. Ustawa zwiększa ochronę praw pasażerów oraz usprawnia pracę służb kontrolnych, co przekłada się na wyższy poziom bezpieczeństwa w podróży.

Z tego artykułu dowiesz się:

Jakie zmiany wprowadza nowa ustawa o danych pasażerów lotniczych.

Jak długo będą przechowywane dane pasażerów lotów wewnątrzunijnych i pozaunijnych.

Kto odpowiada za weryfikację i przetwarzanie informacji o pasażerach.

Jakie korzyści dla bezpieczeństwa i praw podróżnych niesie nowa regulacja.

Co zmienia ustawa

Okres przechowywania danych pasażerów

Obowiązkowa weryfikacja danych pasażerów

Kto zbiera dane pasażerów i co się zmienia

Ulgi dla linii lotniczych i zmiany w karach

Dlaczego ustawa jest ważna

Komentarz eksperta z AirCashBack