Kupujesz bilet przez portal? Po odwołaniu lotu odzyskasz nie tylko cenę biletu, ale też opłatę serwisową
2026-01-19 13:56
Z tego artykułu dowiesz się:
- Jakie są konsekwencje wyroku TSUE dla pasażerów i linii lotniczych w kontekście zwrotu prowizji pośrednika.
- Dlaczego linie lotnicze muszą zwracać pełną kwotę, w tym prowizję pośrednika, przy odwołanych lotach.
- Jakie prawa mają pasażerowie w przypadku odwołania lotu i jak mogą odzyskać pełną kwotę.
- Jakie znaczenie ma ten wyrok dla transparentności i ochrony konsumentów w branży lotniczej.
- Jakie kroki mogą podjąć podróżni, aby zapewnić sobie pełny zwrot kosztów biletu.
Sprawa dotyczyła odwołanych lotów
Chodziło o pasażerów, którzy kupili bilety KLM z Wiednia do Limy przez portal rezerwacyjny. Portale działają jak pośrednicy – sprzedają bilety w imieniu linii lotniczych i pobierają prowizję, która staje się częścią całkowitej ceny biletu.
Po odwołaniu lotów linia zwróciła tylko cenę samego biletu, potrącając około 95 euro prowizji. Pasażerowie nie zgodzili się z takim rozliczeniem i zwrócili się o pomoc do stowarzyszenia ochrony konsumentów, które zakwestionowało praktykę KLM.
Linie lotnicze broniły się niewiedzą
KLM tłumaczyły, że nie są zobowiązane do zwrotu prowizji, bo nie wiedziały ani o jej pobraniu, ani o jej wysokości. Austriacki Sąd Najwyższy skierował sprawę do TSUE, z pytaniem, czy przewoźnik odpowiada za opłatę pobraną przez pośrednika.
Wyrok TSUE – co to zmienia dla pasażerów
Trybunał uznał, że linia, akceptując sprzedaż biletów przez pośrednika działającego w jej imieniu, musi być świadoma pobierania prowizji. Opłata ta stanowi część ceny biletu i powinna być traktowana jako zatwierdzona przez przewoźnika.
Brak obowiązku zwrotu prowizji osłabiałby prawa pasażerów i sprawiałby, że korzystanie z portali rezerwacyjnych było mniej korzystne. Od teraz linie lotnicze muszą zwracać pełną kwotę, w tym prowizję pobraną przez pośrednika.
Co to oznacza dla podróżnych
– To naprawdę przełomowa wiadomość dla pasażerów. Wielu podróżnych nie zdaje sobie sprawy, że prowizja pośrednika wlicza się w całkowity koszt biletu. Wcześniejsze zwroty nie obejmowały tej opłaty, co oznaczało realne straty. Teraz pasażerowie odzyskają pełną kwotę, co zwiększa ich bezpieczeństwo finansowe. To także wzmocnienie transparentności – każdy klient korzystający z portali rezerwacyjnych może być pewny, że nie straci dodatkowych pieniędzy – mówi ekspert ds. praw pasażerów z AirCashBack.
– Wyrok ma też wymiar edukacyjny. Linie i pośrednicy muszą jasno informować o wszystkich opłatach, a pasażerowie mogą wymagać pełnego zwrotu kosztów w razie odwołania lotu. To krok w stronę większej ochrony pasażera i sprawiedliwego traktowania podróżnych – podsumowuje ekspert do prawa pasażerów z AirCashBack.
Skutki dla branży lotniczej
Decyzja TSUE wysyła jasny sygnał do linii lotniczych i firm turystycznych – pasażerowie mają pełniejsze prawa, a podróżowanie przez portale rezerwacyjne staje się bardziej przejrzyste i bezpieczne. Dzięki temu podróżni mogą mieć pewność, że w razie odwołania lotu odzyskają wszystkie poniesione koszty, w tym prowizję pośrednika.
oprac. : eGospodarka.pl
