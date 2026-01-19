eGospodarka.pl
Kupujesz bilet przez portal? Po odwołaniu lotu odzyskasz nie tylko cenę biletu, ale też opłatę serwisową

2026-01-19

Kupujesz bilet przez portal? Po odwołaniu lotu odzyskasz nie tylko cenę biletu, ale też opłatę serwisową

Dobra wiadomość dla podróżnych. Trybunał Sprawiedliwości UE orzekł, że w przypadku odwołania lotu linie lotnicze muszą zwracać nie tylko cenę biletu, ale także prowizję pobraną przez pośrednika - dodatkową opłatę pobieraną przez portale rezerwacyjne lub biura podróży. Do tej pory pasażerowie często tracili kilkadziesiąt euro, ponieważ przewoźnicy zwracali jedynie podstawową cenę biletu. Teraz mogą liczyć na pełny zwrot, co w praktyce zwiększa ochronę ich praw.

Z tego artykułu dowiesz się:


  • Jakie są konsekwencje wyroku TSUE dla pasażerów i linii lotniczych w kontekście zwrotu prowizji pośrednika.
  • Dlaczego linie lotnicze muszą zwracać pełną kwotę, w tym prowizję pośrednika, przy odwołanych lotach.
  • Jakie prawa mają pasażerowie w przypadku odwołania lotu i jak mogą odzyskać pełną kwotę.
  • Jakie znaczenie ma ten wyrok dla transparentności i ochrony konsumentów w branży lotniczej.
  • Jakie kroki mogą podjąć podróżni, aby zapewnić sobie pełny zwrot kosztów biletu.

Sprawa dotyczyła odwołanych lotów


Chodziło o pasażerów, którzy kupili bilety KLM z Wiednia do Limy przez portal rezerwacyjny. Portale działają jak pośrednicy – sprzedają bilety w imieniu linii lotniczych i pobierają prowizję, która staje się częścią całkowitej ceny biletu.

Po odwołaniu lotów linia zwróciła tylko cenę samego biletu, potrącając około 95 euro prowizji. Pasażerowie nie zgodzili się z takim rozliczeniem i zwrócili się o pomoc do stowarzyszenia ochrony konsumentów, które zakwestionowało praktykę KLM.

Linie lotnicze broniły się niewiedzą


KLM tłumaczyły, że nie są zobowiązane do zwrotu prowizji, bo nie wiedziały ani o jej pobraniu, ani o jej wysokości. Austriacki Sąd Najwyższy skierował sprawę do TSUE, z pytaniem, czy przewoźnik odpowiada za opłatę pobraną przez pośrednika.

Wyrok TSUE – co to zmienia dla pasażerów


Trybunał uznał, że linia, akceptując sprzedaż biletów przez pośrednika działającego w jej imieniu, musi być świadoma pobierania prowizji. Opłata ta stanowi część ceny biletu i powinna być traktowana jako zatwierdzona przez przewoźnika.

Brak obowiązku zwrotu prowizji osłabiałby prawa pasażerów i sprawiałby, że korzystanie z portali rezerwacyjnych było mniej korzystne. Od teraz linie lotnicze muszą zwracać pełną kwotę, w tym prowizję pobraną przez pośrednika.

Co to oznacza dla podróżnych


– To naprawdę przełomowa wiadomość dla pasażerów. Wielu podróżnych nie zdaje sobie sprawy, że prowizja pośrednika wlicza się w całkowity koszt biletu. Wcześniejsze zwroty nie obejmowały tej opłaty, co oznaczało realne straty. Teraz pasażerowie odzyskają pełną kwotę, co zwiększa ich bezpieczeństwo finansowe. To także wzmocnienie transparentności – każdy klient korzystający z portali rezerwacyjnych może być pewny, że nie straci dodatkowych pieniędzy – mówi ekspert ds. praw pasażerów z AirCashBack.

– Wyrok ma też wymiar edukacyjny. Linie i pośrednicy muszą jasno informować o wszystkich opłatach, a pasażerowie mogą wymagać pełnego zwrotu kosztów w razie odwołania lotu. To krok w stronę większej ochrony pasażera i sprawiedliwego traktowania podróżnych – podsumowuje ekspert do prawa pasażerów z AirCashBack.

Skutki dla branży lotniczej


Decyzja TSUE wysyła jasny sygnał do linii lotniczych i firm turystycznych – pasażerowie mają pełniejsze prawa, a podróżowanie przez portale rezerwacyjne staje się bardziej przejrzyste i bezpieczne. Dzięki temu podróżni mogą mieć pewność, że w razie odwołania lotu odzyskają wszystkie poniesione koszty, w tym prowizję pośrednika.

eGospodarka.pl

Więcej na ten temat: odwołany lot, prawa konsumentów, prawa pasażera linii lotniczych, prawa pasażera, bilet lotniczy, bilety lotnicze, ceny biletów lotniczych, rezerwacja biletów lotniczych, rezerwacja lotu

