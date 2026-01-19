Kupujesz bilet przez portal? Po odwołaniu lotu odzyskasz nie tylko cenę biletu, ale też opłatę serwisową

Dobra wiadomość dla podróżnych. Trybunał Sprawiedliwości UE orzekł, że w przypadku odwołania lotu linie lotnicze muszą zwracać nie tylko cenę biletu, ale także prowizję pobraną przez pośrednika - dodatkową opłatę pobieraną przez portale rezerwacyjne lub biura podróży. Do tej pory pasażerowie często tracili kilkadziesiąt euro, ponieważ przewoźnicy zwracali jedynie podstawową cenę biletu. Teraz mogą liczyć na pełny zwrot, co w praktyce zwiększa ochronę ich praw.

Chodziło o pasażerów, którzy kupili bilety KLM z Wiednia do Limy przez portal rezerwacyjny. Portale działają jak pośrednicy – sprzedają bilety w imieniu linii lotniczych i pobierają prowizję, która staje się częścią całkowitej ceny biletu.Po odwołaniu lotów linia zwróciła tylko cenę samego biletu, potrącając około 95 euro prowizji. Pasażerowie nie zgodzili się z takim rozliczeniem i zwrócili się o pomoc do stowarzyszenia ochrony konsumentów, które zakwestionowało praktykę KLM.KLM tłumaczyły, że nie są zobowiązane do zwrotu prowizji, bo nie wiedziały ani o jej pobraniu, ani o jej wysokości. Austriacki Sąd Najwyższy skierował sprawę do TSUE, z pytaniem, czy przewoźnik odpowiada za opłatę pobraną przez pośrednika.Trybunał uznał, że linia, akceptując sprzedaż biletów przez pośrednika działającego w jej imieniu, musi być świadoma pobierania prowizji.i powinna być traktowana jako zatwierdzona przez przewoźnika.Brak obowiązku zwrotu prowizji osłabiałby prawa pasażerów i sprawiałby, że korzystanie zbyło mniej korzystne. Od teraz linie lotnicze muszą zwracać pełną kwotę, w tym prowizję pobraną przez pośrednika.– To naprawdę przełomowa wiadomość dla pasażerów. Wielu podróżnych nie zdaje sobie sprawy, że. Wcześniejsze zwroty nie obejmowały tej opłaty, co oznaczało realne straty. Teraz pasażerowie odzyskają pełną kwotę, co zwiększa ich bezpieczeństwo finansowe. To także wzmocnienie transparentności – każdy klient korzystający zmoże być pewny, że nie straci dodatkowych pieniędzy – mówi ekspert ds. praw pasażerów z AirCashBack.– Wyrok ma też wymiar edukacyjny. Linie i pośrednicy muszą jasno informować o wszystkich opłatach, a pasażerowie mogą wymagać pełnego zwrotu kosztów w razie odwołania lotu. To krok w stronę większej ochrony pasażera i sprawiedliwego traktowania podróżnych – podsumowuje ekspert do prawa pasażerów z AirCashBack.Decyzja TSUE wysyła jasny sygnał do linii lotniczych i firm turystycznych – pasażerowie mają pełniejsze prawa, a podróżowanie przez portale rezerwacyjne staje się bardziej przejrzyste i bezpieczne. Dzięki temu podróżni mogą mieć pewność, że w razie odwołania lotu odzyskają wszystkie poniesione koszty, w tym prowizję pośrednika.