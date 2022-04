Rezerwacja lotu - na co uważać?

Święta wielkanocne, majówka, wakacje za granicą? Czemu nie. Bilet lotniczy warto jednak zarezerwować wcześniej. Na co powinniśmy uważać, żeby uniknąć kosztownych niespodzianek? Oto porady Europejskiego Centrum Konsumenckiego.

Rezerwacja lotu - wskazówki

Porównaj oferty. Bilet, który jest na pierwszy rzut oka najtańszy, może się okazać droższy po dodaniu usług dodatkowych (np. miejsca obok towarzysza podróży, czy bagażu rejestrowanego).

Upewnij się, że wybrałeś właściwy termin lotu.

Sprawdź, czy imiona i nazwiska pasażerów zostały wpisane poprawnie? Każda późniejsza modyfikacja rezerwacji jest najczęściej płatna. Wpisując imię i nazwisko – unikaj polskich znaków.

Czy bagaż nadawany jest wliczony w cenę biletu? W ramach niskich cen linie lotnicze często oferują bagaż rejestrowany za dodatkową opłatą.

Jeśli planujesz zarezerwować kilka lotów osobno, daj sobie wystarczająco dużo czasu na przesiadkę. Pamiętaj! Jeżeli przeloty nie były kupione w ramach jednego biletu, w przypadku zmiany planu któregoś odcinka lotu, nie będzie Ci przysługiwać prawo do bezpłatnej zmiany pozostałych lotów.

Poznaj swoje prawa! W przypadku odwołania/opóźnienia lotu lub niewpuszczenia na pokład może Ci przysługiwać odszkodowanie.

Kliknij, aby powiekszyć fot. pixabay.com Na co uważać rezerwując lot? Kupując bilet lotniczy na stronie serwisu pośredniczącego, cena może zawierać opłatę za pośrednictwo w zakupie biletu (service fee).

Uważaj na ukryte koszty biletów lotniczych

Ubezpieczenie od rezygnacji z podróży

Opłata za bagaż

Drukowanie kart pokładowych

Wybór miejsca

Opłaty pośredników

Zakaz pobierania opłat od środków płatniczych

Rezygnacja z lotu

Problem

Przed potwierdzeniem rezerwacji, upewnij się, że nie ma w niej błędu. Pamiętaj, że kupując bilet lotniczy nie przysługuje Ci prawo do odstąpienia od umowy w ciągu 14 dni.Więcej o Twoich prawach: https://konsument.gov.pl/opozniony-odwolany-lot/Zasadniczo linie lotnicze, biura podróży, czy pośrednicy, którzy sprzedają bilety lotnicze w Unii Europejskiej, muszą wskazywać na początku procesu rezerwacji ostateczną cenę (z uwzględnieniem wszystkich podatków).W praktyce jednak jest kilka ukrytych kosztów, które mogą podnieść cenę biletu lotniczego. Poniżej ich przykłady.Sprawdź, czy nie jest automatycznie zaznaczone w Twojej rezerwacji. Jeśli tego nie usuniesz, zostanie naliczona opłata w wysokości około kilkunastu euro, za którą trudno później uzyskać zwrot pieniędzy.Każda firma ma swoje własne zasady przewozu bagażu.Jeśli chodzi o bagaż podręczny, jest on bezpłatny w większości linii lotniczych. Warto jednak mieć na uwadze, że wymiary bezpłatnego bagażu mogą się różnić w zależności od przewoźnika. Sprawdź rozmiar i dozwoloną wagę w Ogólnych Warunkach Przewozu danej linii.Za bagaż rejestrowany, czy duży bagaż podręczny niektóre linie pobierają opłatę. Jej wysokość może również uzależniona od sezonu, czy wybranej trasy.Wiele firm oferuje odprawę online. Wówczas musisz samodzielnie wydrukować kartę pokładową lub zapisać ją w smartfonie. W przeciwnym razie linia lotnicza może pobrać opłatę za wydrukowanie karty pokładowej na lotnisku (nawet około 40 EUR).Miejsca w samolocie stały się płatne w wielu liniach lotniczych. Jeśli podróżujesz z kilkoma osobami i chcecie usiąść obok siebie, być może będziecie musieli za to dodatkowo zapłacić.Kupując bilet lotniczy na stronie serwisu pośredniczącego, cena może zawierać opłatę za pośrednictwo w zakupie biletu (service fee).Ponadto, część pośredników w przypadku konieczności późniejszego kontaktu z linia lotniczą, pobierają dodatkowe opłaty. Niektórzy oferują zapłacenie określonej kwoty z góry, w celu uniknięcia naliczenia tego typu opłat manipulacyjnych później. Upewnij się, co obejmuje cena biletu lotniczego oraz dodatkowo płatnych usług.Dodatkowe opłaty za płatność kartą kredytową, przelewem bankowym lub poleceniem zapłaty są zabronione w całej Unii Europejskiej (Dyrektywa o usługach płatniczych 2).Jeżeli nie jesteś pewny terminu podróży i chcesz się zabezpieczyć na wypadek rezygnacji z lotu – możesz kupić bilet w taryfie umożliwiającej zmiany. Taki bilet będzie jednak droższy! Przed zakupem, zapoznaj się z warunkami danej taryfy lub usługi umożliwiającej zmiany. Istnieje również możliwość wykupienia ubezpieczenia na wypadek rezygnacji. Sprawdź dokładnie jego warunki.W przypadku problemów z przedsiębiorcą (linią lotniczą, pośrednikiem, biurem podróży), zarejestrowanym w innym kraju UE, Norwegii, Islandii lub Wielkiej Brytanii, skontaktuj się z Europejskim Centrum Konsumenckim, działającym przy UOKIK: https://konsument.gov.pl/skarga-do-eck/.