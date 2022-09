Reklamacja wakacji. Jak ją napisać? Ile mamy czasu?

Wakacje 2022 już za nami. Pozostaną nam wspomnienia, niestety nie zawsze miłe. Jeśli doświadczyliśmy problemów takich jak zagubiony bagaż czy odwołany lot, możemy złożyć reklamację. Jak to zrobić? Ile mamy czasu na wysłanie reklamacji? Do kogo zwrócić się pomoc? - podpowiadają eksperci z Europejskiego Centrum Konsumenckiego.

sektora lotniczego – 762 zgłoszenia,

wynajmu noclegów – 96 zgłoszeń,

wypożyczalni aut – 19 zgłoszeń,

usług turystycznych (biur podróży) – 8 zgłoszeń.

Ile mamy czasu na złożenie reklamacji? Jeśli bagaż został opóźniony lub zgubiony mamy 21 dni od otrzymania bagażu na złożenie reklamacji – najlepiej jednak zrobić to bezzwłocznie.

Jak napisać reklamację?

Czy moje roszczenie jest zasadne?

Co mi przysługuje w konkretnej sytuacji?

Ile mam czasu na wysłanie reklamacji?

Opóźniony/odwołany lot: Przepisy nie wskazują terminu. Roszczenia przedawniają się po roku (zgodnie z polskim prawem). W innym kraju ten termin może się różnić.

Uszkodzony bagaż: 7 dni.

Opóźniony lub zgubiony bagaż – 21 dni od otrzymania bagażu – najlepiej jednak bezzwłocznie.

Jeżeli opóźniony bagaż dotrze do nas uszkodzony, na zgłoszenie tego mamy 7 dni od odbioru bagażu!

Opóźniony/ odwołany przejazd pociągiem – rok od zdarzenia. Jeżeli przewoźnik nie odpowie w ciągu 30 dni - reklamację uznaje się za rozpatrzoną na korzyść pasażera.

Opóźniony/odwołany przejazd autokarem – 3 miesiące.

Opóźniony/odwołany rejs statkiem – 2 miesiące.

Reklamacja usługi wynajmu auta – brak terminu, najlepiej bezzwłocznie.

Reklamacja usługi turystycznej – przepisy nie wskazują terminu. Natomiast o niezgodności imprezy z umową należy poinformować organizatora niezwłocznie (w trakcie realizacji usługi). Zgodnie z polskim prawem roszczenia przedawniają się po 3 latach.

Reklamacja noclegu: przepisy nie wskazują terminu. W celach dowodowych najlepiej poinformować hotel o niezgodności oferty z usługą od razu (w trakcji pobytu).

Gdzie mogę się zwrócić po pomoc?



Kontakt do ECK Polska: strona internetowa https://konsument.gov.pl/

tel.: (22) 55 60 600 – od poniedziałku do piątku w godz. 10-14.

mail: ECCNET-PL@ec.europa.eu

Problem z polskim przedsiębiorcą: 801 440 220 lub 22 290 89 16 – infolinia konsumencka

E-mail: porady@dlakonsumentow.pl

Rzecznicy konsumentów – w twoim mieście lub powiecie

Wojewódzkie Inspektoraty Inspekcji Handlowej

ECK co roku podsumowuje skargi na wakacyjne usługi. W 2021 roku od połowy czerwca do końca września wpłynęły 632 zgłoszenia. W tym roku, od połowy czerwca do końca sierpnia już jest ich więcej – 863.Większość zgłaszanych problemów w okresie od połowy czerwca do końca sierpnia dotyczyła:Często problemy nie kończą się na samym opóźnieniu bagażu, czy lotu. Okazuje się bowiem, że opóźniony bagaż dotarł uszkodzony, przez odwołany lot utraciliśmy również zarezerwowany nocleg, a w wyniku problemów z hotelem - spędziliśmy na infolinii parę godzin – płacąc za to krocie!W ramach kampanii w mediach społecznościowych „Akcja #WakacyjnaReklamacja” – Europejskie Centrum Konsumenckie, działające przy UOKiK pragnie zachęcić podróżnych, którym zmarnowano urlop - do wysłania reklamacji Przykładowe wzory znajdziesz tutaj: https://konsument.gov.pl/wzory-reklamacji/Zadzwoń do nas i się upewnij! Infolinia ECK działa od poniedziałku do piątku w godzinach 10:00-14:00 pod numerem: 22 55 60 600 (koszt zgodnie z taryfą operatora).Sprawdź to na stronie ECK w części „Twoje prawa”: https://konsument.gov.pl/Nie udało Ci się rozwiązać sporu za pomocą reklamacji? W przypadku problemów z przedsiębiorcą z innego kraju UE, Norwegii, Islandii lub Wielkiej Brytanii, po bezpłatną pomoc możesz zwrócić się do Europejskiego Centrum Konsumenckiego w kraju, w którym mieszkasz.