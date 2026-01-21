W samolocie Lufthansy bez powerbanku. Kolejne linie lotnicze pójdą jej śladem?
2026-01-21 00:30
Lufthansa wprowadza zakazy dotyczące powerbanków © pexels
Przeczytaj także: Powerbank w samolocie. Nowe przepisy jeszcze bardziej rygorystyczne
Z tego tekstu dowiesz się m.in.:
- Czy i na jakich warunkach można zabrać powerbank na pokład samolotu?
- Jakimi przesłankami kierują się linie lotnicze wprowadzające zakaz używania powerbanków?
- Jakie prawa ma pasażer i co zmiany oznaczają w praktyce?
Od tego dnia nie można używać ani ładować żadnego powerbanka podczas lotu, nawet jeśli samolot wyposażony jest w gniazdka USB lub AC.
Od kiedy obowiązują ograniczenia
Nowe przepisy w Grupie Lufthansy obowiązują od 15 stycznia 2026 roku i dotyczą wszystkich lotów realizowanych przez następujące linie:
- Lufthansa
- Swiss
- Austrian Airlines
- Brussels Airlines
- Eurowings
- Discover Airlines
- Edelweiss
- Air Dolomiti
Podobne ograniczenia wcześniej wprowadziły także m.in. Emirates, Singapore Airlines, Scoot, China Airlines, Southwest Airlines czy Wizz Air, a w najbliższych miesiącach można spodziewać się, że inne linie pójdą tą samą drogą.
Najważniejsze zmiany dotyczące powerbanków
Najistotniejszą nowością jest całkowity zakaz korzystania z powerbanków podczas lotu. Oznacza to, że pasażerowie nie będą mogli ładować telefonów, tabletów, laptopów ani innych urządzeń elektronicznych przy użyciu powerbanków. Ładowanie samych powerbanków z pokładowych gniazd USB lub instalacji elektrycznej samolotu również jest zabronione.
Nowe przepisy nie oznaczają całkowitego zakazu zabierania powerbanków na pokład, ale ich przewóz będzie ściśle regulowany. Każdy pasażer może posiadać maksymalnie dwa powerbanki, które muszą być przewożone wyłącznie w kabinie. Urządzenia nie mogą znajdować się w bagażu rejestrowanym ani w schowkach bagażowych nad głowami pasażerów.
Dozwolone jest przechowywanie powerbanków w kieszeni fotela lub w bagażu podręcznym pod fotelem przed pasażerem, co umożliwia szybką reakcję załogi w przypadku przegrzania lub zadymienia i zwiększa bezpieczeństwo na pokładzie.
Dlaczego linie wprowadzają ograniczenia
Powód jest jasny: bezpieczeństwo pasażerów. Powerbanki zawierają baterie litowo-jonowe, które w przypadku przegrzania lub uszkodzenia mogą wywołać pożar.
W styczniu 2025 roku incydent z powerbankiem na pokładzie samolotu Air Busan w Korei Południowej wymusił natychmiastową ewakuację. Kilkadziesiąt osób zostało rannych, choć maszyna stała jeszcze na płycie lotniska.
Europejska Agencja Bezpieczeństwa Lotniczego (EASA) od dawna odradza używanie powerbanków w kabinie pasażerskiej ze względu na ryzyko pożaru w zamkniętej przestrzeni.
Bezpieczeństwo przede wszystkim – pasażerowie muszą być jasno informowani
Nowe regulacje budzą wątpliwości, szczególnie wśród pasażerów lecących na długich trasach. O komentarz poprosiliśmy eksperta ds. praw pasażerów z AirCashBack.
Linie lotnicze mają prawo wprowadzać ograniczenia dotyczące przedmiotów potencjalnie niebezpiecznych, jeśli wynika to z bezpieczeństwa lotu. Najważniejsze jest jednak, aby pasażer był jasno poinformowany o zmianach przed podróżą – podkreśla ekspert AirCashBack. Brak możliwości ładowania telefonu w trakcie lotu nie daje podstaw do roszczeń, ale nieprzekazanie informacji lub sprzeczne komunikaty mogą działać na niekorzyść przewoźnika – dodaje.
Co dokładnie zmienia się dla pasażerów
- Zakaz używania powerbanków podczas lotu
- Zakaz ładowania powerbanków z gniazdek samolotu
- Powerbanki muszą być widoczne i łatwo dostępne
- Nie wolno umieszczać ich w schowkach nad głowami pasażerów ani w bagażu rejestrowanym
- Maksymalnie dwa powerbanki na pasażera
- Mogą być przechowywane w kieszeni fotela lub pod siedzeniem w bagażu podręcznym
Czy to koniec powerbanków w samolotach
Nie – powerbanki nadal można przewozić, ale nie można z nich korzystać ani ładować ich podczas lotu. Pasażerowie muszą lepiej planować podróż, naładować urządzenia przed wejściem na pokład lub korzystać z pokładowych systemów rozrywki.
oprac. : Aleksandra Baranowska-Skimina / eGospodarka.pl
Przeczytaj także
Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ
Komentarze (0)
Najnowsze w dziale Prawo
-
W samolocie Lufthansy bez powerbanku. Kolejne linie lotnicze pójdą jej śladem?
-
Od Data Act do AI Act. Jak Europa buduje cyfrową niezależność i co to oznacza dla biznesu?
-
Czy księgowa lub influencer mogą doradzać podatkowo? Uważaj, komu powierzasz tajemnice swojej firmy
-
Kupujesz bilet przez portal? Po odwołaniu lotu odzyskasz nie tylko cenę biletu, ale też opłatę serwisową