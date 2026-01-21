W samolocie Lufthansy bez powerbanku. Kolejne linie lotnicze pójdą jej śladem?

Ładowanie telefonu z powerbanka w samolocie jeszcze niedawno było normą. Od 15 stycznia 2026 roku pasażerowie lecący liniami Grupy Lufthansy muszą jednak zmienić swoje nawyki. Nowe przepisy wprowadzają całkowity zakaz korzystania z powerbanków podczas lotu – niezależnie od dostępnych gniazdek USB czy kontaktów. Regulacje obejmują m.in. Lufthansę, Swiss i Austrian Airlines i są odpowiedzią na realne zagrożenia związane z bateriami litowo-jonowymi.

Przeczytaj także: Powerbank w samolocie. Nowe przepisy jeszcze bardziej rygorystyczne



Z tego tekstu dowiesz się m.in.:

Czy i na jakich warunkach można zabrać powerbank na pokład samolotu?

Jakimi przesłankami kierują się linie lotnicze wprowadzające zakaz używania powerbanków?

Jakie prawa ma pasażer i co zmiany oznaczają w praktyce?



Od kiedy obowiązują ograniczenia

Lufthansa

Swiss

Austrian Airlines

Brussels Airlines

Eurowings

Discover Airlines

Edelweiss

Air Dolomiti

Najważniejsze zmiany dotyczące powerbanków

Dlaczego linie wprowadzają ograniczenia

Bezpieczeństwo przede wszystkim – pasażerowie muszą być jasno informowani

Linie lotnicze mają prawo wprowadzać ograniczenia dotyczące przedmiotów potencjalnie niebezpiecznych, jeśli wynika to z bezpieczeństwa lotu. Najważniejsze jest jednak, aby pasażer był jasno poinformowany o zmianach przed podróżą – podkreśla ekspert AirCashBack. Brak możliwości ładowania telefonu w trakcie lotu nie daje podstaw do roszczeń, ale nieprzekazanie informacji lub sprzeczne komunikaty mogą działać na niekorzyść przewoźnika – dodaje.



Co dokładnie zmienia się dla pasażerów

Zakaz używania powerbanków podczas lotu

Zakaz ładowania powerbanków z gniazdek samolotu

Powerbanki muszą być widoczne i łatwo dostępne

Nie wolno umieszczać ich w schowkach nad głowami pasażerów ani w bagażu rejestrowanym

Maksymalnie dwa powerbanki na pasażera

Mogą być przechowywane w kieszeni fotela lub pod siedzeniem w bagażu podręcznym

Czy to koniec powerbanków w samolotach

Od tego dnia nie można używać ani ładować żadnego powerbanka podczas lotu, nawet jeśli samolot wyposażony jest w gniazdka USB lub AC.Nowe przepisy wobowiązują odi dotyczą wszystkich lotów realizowanych przez następujące linie:Podobne ograniczenia wcześniej wprowadziły także m.in., a w najbliższych miesiącach można spodziewać się, żeNajistotniejszą nowością jest. Oznacza to, że pasażerowie nie będą mogli ładować telefonów, tabletów, laptopów ani innych urządzeń elektronicznych przy użyciu powerbanków. Ładowanie samych powerbanków z pokładowych gniazd USB lub instalacji elektrycznej samolotu również jest zabronione.Nowe przepisy, ale ich przewóz będzie ściśle regulowany. Każdy pasażer może posiadać maksymalnie dwa powerbanki, które muszą być przewożone wyłącznie w kabinie. UrządzeniaDozwolone jest przechowywanie powerbanków w kieszeni fotela lub w bagażu podręcznym pod fotelem przed pasażerem, co umożliwia szybką reakcję załogi w przypadku przegrzania lub zadymienia i zwiększa bezpieczeństwo na pokładzie.Powód jest jasny: bezpieczeństwo pasażerów. Powerbanki zawierają baterie litowo-jonowe, które w przypadku przegrzania lub uszkodzenia mogą wywołać pożar.W styczniu 2025 roku incydent z powerbankiem na pokładzie samolotu Air Busan w Korei Południowej wymusił natychmiastową ewakuację. Kilkadziesiąt osób zostało rannych, choć maszyna stała jeszcze na płycie lotniska.Europejska Agencja Bezpieczeństwa Lotniczego (EASA) od dawna odradza używanie powerbanków w kabinie pasażerskiej ze względu na ryzyko pożaru w zamkniętej przestrzeni.Nowe regulacje budzą wątpliwości, szczególnie wśród pasażerów lecących na długich trasach. O komentarz poprosiliśmy eksperta ds. praw pasażerów z AirCashBack.Nie –. Pasażerowie muszą lepiej planować podróż, naładować urządzenia przed wejściem na pokład lub korzystać z pokładowych systemów rozrywki.