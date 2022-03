Prawa konsumenta są takie same dla wszystkich podróżujących po UE

Tegoroczny Światowy Dzień Konsumenta jest obchodzony pod hasłem: "Wszyscy jesteśmy konsumentami". Europejskie Centrum Konsumenckie wspólnie z UOKiK, Rzecznikiem Finansowy, KNF, UTK, UKE i UODO przypominają, że prawa dotyczą również obywateli Ukrainy, mieszkających (nawet od niedawna) na terenie UE. Oto garść informacji, które ułatwią podróżowanie i korzystanie z różnych usług.

Podróż lotnicza



Zakup biletu lotniczego

Kliknij, aby powiekszyć fot. pixabay.com

Odwołany lot

Przysługują Ci 3 opcje: zwrot pieniędzy, zmiana planu podróży. Linia lotnicza może Ci też zaoferować zwrot w formie kredytu, który możesz wykorzystać na zakup przyszłych biletów – nie musisz się godzić na taką formę rekompensaty.

Jeżeli zdecydujesz się przebukować lot na najbliższy możliwy termin – linia lotnicza musi zapewnić Ci również opiekę w czasie oczekiwania (posiłki i napoje, 2 rozmowy telefoniczne, a w razie oczekiwania w nocy – zakwaterowanie).

Opóźniony lot

Już po 2 godzinach może Ci przysługiwać ci prawo do opieki (posiłki i napoje, 2 rozmowy telefoniczne).

Po 5 godzinach od opóźnienia możesz zrezygnować z lotu i poprosić o zwrot kosztów biletu.

Jeżeli okaże się, że lot odleci następnego dnia i będziesz musiał czekać na niego w nocy, linia lotnicza powinna zapewnić Ci zakwaterowanie oraz transport z lotniska do hotelu i z powrotem.

Odszkodowanie – opóźniony lub odwołany lot

Bagaż lotniczy

Upewnij się, czy w bagażu rejestrowanym nie zostawiłeś cennych rzeczy (biżuteria, pieniądze, elektronika). W przypadku ich zaginięcia linia lotnicza nie wypłaci odszkodowania. Cenne przedmioty przewoź w bagażu podręcznym.

Bagaż się opóźnił lub został uszkodzony w czasie podróży?

Zgłoś to przed opuszczeniem lotniska w biurze reklamacji bagażowych. Poproś tam o wystawienie raportu PIR. Następnie wyślij linii lotniczej pisemną reklamację. Masz na to 7 dni w przypadku uszkodzenia bagażu, a 21 dni w przypadku opóźnienia bagażu. Nie przekrocz terminu!

Reklamacja do linii lotniczej

Podróż pociągiem

Zwrot kosztu biletu bądź zaoferowanie innego połączenia z punktem docelowym.

Prawo do opieki (napoje i posiłki adekwatne do czasu oczekiwania).

W przypadku konieczności pobytu przez jedną lub więcej nocy prawo do zakwaterowania oraz transferu pomiędzy hotelem a stacją, o ile jest to fizycznie możliwe.

25% ceny w przypadku opóźnienia wynoszącego od 60 min do 119 min

50% ceny w przypadku opóźnienia wynoszącego powyżej 120 min.

WAŻNE! Prawo pasażera do odszkodowania przysługuje pasażerom, którzy nie skorzystali z prawa do zwrotu kosztów.

Odszkodowanie za opóźnienie pociągu jest wypłacane w sytuacji, gdy wysokość danego odszkodowania przekracza minimalny próg 4 EURO.

Wynajem noclegu/hotelu

Pomoc ECC-Net

Po przekroczeniu polskiej granicy, postanowiłeś zamieszkać w innym kraju UE, aby się tam dostać skorzystałeś z polskich linii lotniczych, które np. uszkodziły Twój bagaż.

Przed podróżą do innego kraju UE, Norwegii, Islandii lub Wielkiej Brytanii, w którym postanowiłeś zamieszkać, skorzystałeś z noclegu w polskim hotelu.

Podróżowałeś do innego kraju liniami lotniczymi zarejestrowanymi np. w Irlandii, a mieszkasz w Polsce.

Zarezerwowałeś lot wcześniej, jednak został odwołany w wyniku działań wojennych? Jeżeli masz problem z uzyskaniem zwrotu od linii lotniczej zarejestrowanej w UE, Norwegii, Islandii lub Wielkiej Brytanii – skontaktuj się z ECK.

Kontakt

telefonicznie: 22 55 60 600 (od poniedziałku do piątku w godz. 10.00-14.00). Za połączenie telefoniczne z tą infolinią zapłacisz jak za rozmowę z każdym innym numerem telefonicznym, zgodnie z cennikiem Twojego operatora.

e-mail: ECCNET-PL@ec.europa.eu

osobiście: Plac Powstańców Warszawy 1 w Warszawie (od poniedziałku do piątku w godz. 10.00-14.00).

pomagamukrainie.gov.pl – to ważny adres, jeśli szukasz noclegu, pomocy humanitarnej, transportu i szeroko rozumianego wsparcia;

Reklamacje, zwroty produktów, zasady i prawa obowiązujące w Polsce w kontaktach konsument-przedsiębiorca (sprzedawca, usługodawca) - wejdź na stronę Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów – https://www.uakonsument.uokik.gov.pl/

Przydatne porady jak korzystać z usług operatorów telekomunikacyjnych znajdziesz na stronie Urzędu Komunikacji Elektronicznej - to #PomagamUkrainie - Centrum Informacji Konsumenckiej (uke.gov.pl)

Informacje na temat ubezpieczycieli i banków - wyszukiwarka podmiotów - https://www.knf.gov.pl/en/CONSUMERS/Information_for_the_financial_market_consumers/Entities_search

Poznaj swoje prawa związane z korzystaniem z produktów finansowych i ubezpieczeniowych oraz zobacz jak może Ci pomóc Rzecznik Finansowy - https://rf.gov.pl/en/important-views/

Informacje na temat podróżowania koleją. Zobacz jakie masz prawa i możliwości na stronie Urzędu Transportu Kolejowego UTK – www.utk.gov.pl/ukraina oraz https://www.utk.gov.pl/en/passenger-rights

Jeśli planujesz wyjechać z Polski do innego kraju, zapoznaj się z podstawowymi informacjami w zakresie praw konsumenta podczas podróży po UE, Norwegii, Islandii i Wielkiej Brytanii - ECK w Europie - Europejskie Centrum Konsumenckie (konsument.gov.pl)

Osoby, które przebywają na terytorium Unii Europejskiej mogą korzystać z praw, jakie daje im RODO. Więcej na ten temat oraz wskazówki jak chronić dane osobowe i prywatność oraz jak bezpiecznie poruszać się w Internecie znajdziesz na stronie Urzędu Ochrony Danych Osobowych - https://uodo.gov.pl/p/forukraine

Europejskie Centrum Konsumenckie przygotowało podstawowe informacje dotyczące praw pasażera podczas podróży po UE, Norwegii, Islandii i Wielkiej Brytanii.Przed zakupem biletu lotniczego, upewnij się, jaką taryfę ma bilet (zwrotny, czy bezzwrotny) oraz czy w ramach posiadanych dokumentów możesz przekroczyć granicę w kraju docelowym. Jeżeli nie posiadasz paszportu, warto skontaktować się z ambasadą kraju, do którego lecisz.Jeżeli lot będzie opóźniony w miejscu docelowym o 3 godziny lub odwołany na co najmniej 14 dni przed lotem z winy linii lotniczej, możesz być uprawniony do odszkodowania od 250 do 600 euro (wysokość zależy od długości lotuEuropejskie Centrum Konsumenckie przygotowało zestawienie formularzy reklamacyjnych większości Europejskich Linii Lotniczych: https://konsument.gov.pl/misc/faq-support/formularz-reklamacji/Znajdź przewoźnika, którym leciałeś, link przekieruje Cię do formularza reklamacyjnego.Wzory skarg w języku polskim i angielskim znajdziesz tutaj: https://konsument.gov.pl/wzory-reklamacji-do-linii-lotniczych/.Niektórzy przewoźnicy kolejowi (również z innych krajów) oferują bezpłatny transport obywatelom Ukrainy. Sprawdź to przed zakupem biletu na oficjalnej stronie przewoźnika kolejowego.Podróżując pociągiem po UE, Norwegii, Islandii, masz określone prawa.Jeżeli pociąg jest odwołany lub opóźniony o minimum 60 minut, przysługują Ci następujące prawa:Jeżeli zapłaciłeś za bilet, w przypadku opóźnienia pociągu, możesz również liczyć na odszkodowanie.Jego wysokość uzależniona jest od długości opóźnienia i ceny biletu:Wzory skarg w języku polskim i angielskim znajdziesz tutaj: https://konsument.gov.pl/wzory-reklamacji-podroz-pociagiem/.Pamiętaj! Usługa, którą kupujesz powinna być zgodna z ofertą! Jeżeli zarezerwowałeś pobyt w pokoju z 3 łóżkami, a po przyjeździe okazało się, że było ich mniej – możesz to zareklamować. Zgłoś od razu obsłudze hotelowej i poproś o zmianę pokoju. Jeżeli po zgłoszeniu hotel nie zareaguje, zadbaj o dowody. Zrób zdjęcia i wyślij reklamację.Wzory skarg w języku polskim i angielskim znajdziesz tutaj: https://konsument.gov.pl/wzory-reklamacji-zakwaterowanie/.Jeżeli mieszkasz w kraju UE (nawet od niedawna) i korzystasz z usług realizowanych przez przedsiębiorców w innych krajów UE, Norwegii, Islandii lub Wielkiej Brytanii – możesz się zwrócić po pomoc do Sieci Europejskich Centrów Konsumenckich (ECC-Net).Przykłady sytuacji, w jakich możesz się zwrócić po pomoc do Europejskich Centrów Konsumenckich:Jeżeli doszło do naruszenia Twoich praw konsumenta w sytuacjach transgranicznych - skontaktuj się wówczas z Europejskim Centrum Konsumenckim w kraju, w którym mieszkasz: https://konsument.gov.pl/eck-w-europie/.W ECK Polska pomoc otrzymasz również je języku ukraińskim:Przydatne kontakty do instytucji, które pomagają: