4 podstawowe prawa pasażera kolei w UE – co warto wiedzieć przed podróżą?
2025-08-08 00:30
Dworzec kolejowy © Freepik
Masz bilet? Masz też prawa
Zgodnie z unijnym rozporządzeniem (UE) 2021/782, każdy pasażer kolei na terenie UE korzysta z szeregu uprawnień, niezależnie od tego, czy podróżuje na krótkim, czy długim dystansie. Najważniejsze z nich to:
1. Prawo do informacji – przewoźnik musi informować pasażerów na bieżąco o opóźnieniach, odwołanych połączeniach oraz alternatywnych możliwościach kontynuacji podróży.
Przykład: Wyobraź sobie, że stoisz na peronie w Budapeszcie, a nagle zmieniają trasę Twojego pociągu do Zagrzebia. Jeśli przewoźnik nie informuje Cię jasno i na czas – narusza Twoje prawo.
2. Prawo do odszkodowania lub zwrotu kosztów – jeśli pociąg jest opóźniony
co najmniej 60 minut, pasażer może ubiegać się o:
- 25% ceny biletu – przy opóźnieniu od 60 do 119 minut,
- 50% ceny biletu – przy opóźnieniu 120 minut i więcej.
Przykład: Kupujesz bilet z Krakowa do Berlina za 240 zł. Twój pociąg spóźnia się 2 godziny i 10 minut. Nie chcesz rezygnować z podróży. Możesz wnioskować o zwrot 120 zł – wystarczy złożyć reklamację u przewoźnika.
3. Prawo do pomocy – w przypadku znacznego opóźnienia (powyżej 60 min). lub odwołania połączenia przewoźnik powinien zapewnić m.in. napoje, posiłki, a w razie potrzeby – nocleg.
Przykład: Wyjeżdżasz z Warszawy do Amsterdamu z przesiadką w Berlinie. Twój pierwszy pociąg spóźnia się 90 minut, przez co przepada połączenie z nocnym pociągiem do Holandii. Przewoźnik ma obowiązek: zapewnić Ci nocleg w Berlinie, pomóc Ci zaplanować nową trasę, opłacić hotel i śniadanie.
4. Prawo do kontynuacji podróży – jeśli podróż została przerwana, przewoźnik musi zapewnić alternatywne połączenie do miejsca docelowego bez dodatkowych kosztów.
Przykład:
Masz bilet z Wrocławia do Wenecji, z przesiadką w Wiedniu. Pociąg z Wrocławia ma 100 minut opóźnienia – Twój dalszy pociąg do Włoch już odjechał. Co możesz zrobić? Możesz zażądać od przewoźnika:
- nowego połączenia do Wenecji tego samego dnia,
- a jeśli to niemożliwe – noclegu i przejazdu rano,
- lub przejazdu autobusem lub w wyjątkowych wypadkach taksówką.
Kolej bez barier i wyjątków
Podróż koleją powinna być dostępna dla wszystkich – niezależnie od stopnia sprawności. Osoby o ograniczonej mobilności mają prawo do szczególnego wsparcia podczas podróży: zarówno na dworcu, jak i w pociągu. Przewoźnicy kolejowi zobowiązani są do zapewnienia bezpłatnej pomocy – wystarczy zgłosić potrzebę asysty z odpowiednim wyprzedzeniem, zazwyczaj co najmniej 24 godziny przed planowaną podróżą. Ułatwienia takie jak windy, podnośniki, specjalne miejsca w wagonach, oznakowania dotykowe czy pomoc przy przesiadkach, mają umożliwiać podróż bez barier. Warto znać swoje prawa i domagać się ich przestrzegania.
Konsument z Polski zakupił bilety dla siebie i swojej niepełnosprawnej żony na przejazd pociągiem z dworca Termini w Rzymie na lotnisko Fiumicino. Po przybyciu na dworzec okazało się, że z powodu awarii prądu pociągi nie kursowały. Nie było dostępu do jakiejkolwiek dalszej informacji. Konsument chciał kupić bilety na autobus, ale żadne z połączeń nie pozwoliłoby zdążyć na samolot. W związku z tym zdecydował się na taksówkę.
Konsument domagał się od włoskiego przewoźnika kolejowego zwrotu pieniędzy za przejazd taksówką oraz zwrot kosztów za bilety kolejowe. W odpowiedzi otrzymał jedynie zwrot kosztów za bilety. Sprawa trafiła do ECK Polska i została przekazana do ECK Włochy.
W efekcie konsument otrzymał również pieniądze za taksówkę.
Masz problem? Skontaktuj się z nami
Jeśli Twoja podróż koleją nie przebiegła zgodnie z planem, a przewoźnik zarejestrowany na terenie UE odrzucił Twoją reklamację – zgłoś się do ECK Polska. Pomożemy Ci bezpłatnie dochodzić Twoich praw wobec zagranicznych przewoźników kolejowych.
W przypadku problemów z linią kolejową z Polski zgłoś sprawę do Rzecznika Praw Pasażera Kolei przy UTK: pasazer.gov.pl.
oprac. : Aleksandra Baranowska-Skimina / eGospodarka.pl
