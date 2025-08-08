4 podstawowe prawa pasażera kolei w UE – co warto wiedzieć przed podróżą?

Prawa pasażera kolei nie mają wakacji. Niezależnie od tego, czy podróżujesz przez Alpy, zwiedzasz okolice Adriatyku czy udajesz się na festiwal w Norwegii, masz prawo do informacji, odszkodowania, pomocy i kontynuacji podróży - przypomina Europejskie Centrum Konsumenckie. Dzięki unijnym przepisom możesz egzekwować swoje prawa, a w razie sporu – liczyć na wsparcie ECK, całkowicie bezpłatnie i po polsku.

Z tego tekstu dowiesz się m.in.:

Jakie prawa przysługują pasażerom kolei w Unii Europejskiej?

W jakich sytuacjach można ubiegać się o odszkodowanie za opóźnienie pociągu?

Jakie wsparcie oferuje pasażerom kolei Europejskie Centrum Konsumenckie ?

Co mogą zrobić osoby z niepełnosprawnościami, aby skorzystać z pomocy podczas podróży?

Masz bilet? Masz też prawa

25% ceny biletu – przy opóźnieniu od 60 do 119 minut,

– przy opóźnieniu od 60 do 119 minut, 50% ceny biletu – przy opóźnieniu 120 minut i więcej.

Uwaga: Odszkodowanie jest rozumiane jako rekompensata za niedogodności odniesione z powodu zakłóceń w podroży. Jeżeli rezygnujesz z przejazdu i wybierasz zwrot kosztów biletów, to tracisz prawo do odszkodowania!

Uwaga: Udaj się do obsługi pociągu lub dworca. Jeżeli nie otrzymałeś od przewoźnika pomocy, jej organizacja należy po Twojej stronie. Następie zwróć się do linii kolejowej z reklamacją. Opisz sytuację i dołącz wszystkie potwierdzenia płatności za wydatki.

nowego połączenia do Wenecji tego samego dnia,

a jeśli to niemożliwe – noclegu i przejazdu rano,

lub przejazdu autobusem lub w wyjątkowych wypadkach taksówką.

Uwaga: skorzystanie z prawa do kontynuacji podróży lub zmiany trasy nie wyklucza twojego prawa do odszkodowania za opóźnienie!

Kolej bez barier i wyjątków

Przykładowa sprawa ECC-Net

Masz problem? Skontaktuj się z nami