Opóźniony lub odwołany lot czarterowy. Jakie prawa pasażera i kto ponosi odpowiedzialność - linia lotnicza czy biuro podróży

Wakacje często wiążą się z wyborem lotów czarterowych, które stanowią szybkie i wygodne połączenie do popularnych destynacji. Zarówno kupując wycieczkę w biurze podróży, jak i samodzielnie nabywając bilet na lot czarterowy, pasażerowie mogą spotkać się z opóźnieniem lub odwołaniem lotu. W takich sytuacjach często pojawia się pytanie, kto ponosi odpowiedzialność - linia lotnicza czy biuro podróży? W artykule wyjaśniamy, jak wygląda kwestia odpowiedzialności oraz na co zwrócić uwagę, by skutecznie chronić swoje prawa jako pasażera.

Z tego artykułu dowiesz się:

co to jest lot czarterowy i jak można kupić bilet na taki lot,

kto ponosi odpowiedzialność za opóźniony lub odwołany lot czarterowy – linia lotnicza czy biuro podróży,

jakie prawa przysługują pasażerom w przypadku problemów z lotem czarterowym,

jakie dokumenty warto zachować, by skutecznie dochodzić swoich praw.

Co to w ogóle jest lot czarterowy

Kto odpowiada, jeśli coś pójdzie nie tak

Czy za opóźnienie lub odwołanie czarteru należy się odszkodowanie

Przepisy przepisami, ale liczy się praktyka

Jak się ubiegać o odszkodowanie za lot czarterowy

Wakacje to czas, kiedy wiele osób wybiera loty czarterowe - szybkie i wygodne połączenia do popularnych miejsc wypoczynkowych. Często są one częścią wycieczki kupionej w biurze podróży, ale można też samemu kupić bilet na taki lot. Niestety, jak w przypadku zwykłych lotów rejsowych, także czartery mogą się opóźnić albo zostać odwołane. Co wtedy i kto właściwie ponosi odpowiedzialność - linia lotnicza czy biuro podróży?Loty czarterowe to połączenia organizowane przez biura podróży. Przewoźnik udostępnia samolot, a touroperator sprzedaje bilety – najczęściej w ramach pakietów wakacyjnych. Takie loty odbywają się zwykle tylko w sezonie i na konkretnych trasach, np. do Turcji, Grecji czy Egiptu.Ale czarterem możesz polecieć także bez kupowania całej wycieczki – część miejsc trafia do regularnej sprzedaży. Bilet możesz więc nabyć na własną rękę – przez stronę linii lotniczej, pośrednika albo platformę turystyczną.Niezależnie od tego, czy lecisz, czy– za sam lot, która ten lot obsługuje. To ona ma obowiązek przewieźć pasażerów zgodnie z planem lub zapewnić im należytą opiekę i – w razie potrzeby – wypłacić odszkodowanie.Jeśli kupiłeś, formalnie Twoim usługodawcą jest organizator wycieczki. W przypadku reklamacji całego wyjazdu, np. gdy lot się opóźnił i przez to straciłeś pierwszy dzień urlopu, możesz zwrócić się do biura podróży. Ale jeżeli chodzi konkretnie o(np. wniosek o odszkodowanie za opóźnienie), właściwym, czyli linia, która fizycznie wykonała lot – nawet jeśli bilet kupiłeś gdzie indziej.W praktyce zdarza się, że biuro podróży i linia lotnicza próbują przerzucić odpowiedzialność jedno na drugie. To może być frustrujące dla pasażera, zwłaszcza jeśli nie zna swoich praw. Dlatego tak ważne jest, by:Zasady te wynikają bezpośrednio z, które reguluje prawa pasażerów lotniczych w Unii Europejskiej. Określa ono m.in. zasady przyznawania odszkodowania, opieki w przypadku opóźnień, odwołań i odmowy przyjęcia na pokład – i dotyczy zarówno lotów regularnych, jak i czarterowych.Krótko mówiąc –. Jeśli lot został odwołany, opóźniony lub znacznie przekierowany, to właśnie od linii możesz dochodzić odszkodowania zgodnie z unijnym prawem.Lecąc czarterem masz prawo do odszkodowania na takich samych zasadach jak w przypadku lotu rejsowego. Unijne przepisy (rozporządzenie WE 261/2004) mówią jasno: jeśli Twój lot był opóźniony o ponad 3 godziny albo został odwołany bez odpowiedniego wyprzedzenia – możesz ubiegać się o pieniądze.– Przepisy unijne jasno określają sytuacje, w których pasażerowi przysługuje odszkodowanie, ale w praktyce linie lotnicze często różnie interpretują pojęcie „nadzwyczajnych okoliczności” – zauważa ekspert ds. praw pasażerów lotniczych.Najczęstsze nieporozumienia dotyczą właśnie tego, czy dana sytuacja była rzeczywiście niezależna od przewoźnika. Przykładowo: strajk pilotów – mimo że jest poważnym zakłóceniem – niekoniecznie zwalnia linię z odpowiedzialności, jeśli strajk dotyczył jej własnych pracowników. Pasażerowie czarterów mają więc prawo walczyć o odszkodowanie, ale kluczowe jest, by gromadzić dowody – potwierdzenia rezerwacji, komunikaty o zmianach czy kartę pokładową – podkreśla ekspert z AirCashBack.Zacznij od złożenia reklamacji – do przewoźnika. Zrób to pisemnie, załącz wszystkie dokumenty i opisz sytuację. Jeśli nie dostaniesz odpowiedzi albo zostaniesz odprawiony z kwitkiem – możesz skorzystać z pomocy rzecznika konsumentów, Urzędu Lotnictwa Cywilnego lub firmy, która specjalizuje się w dochodzeniu takich roszczeń.Lot czarterowy to często najtańsza i najszybsza droga na wakacje, ale jeśli coś pójdzie nie tak – nie zostajesz na lodzie. Masz takie same prawa jak inni pasażerowie i warto z nich korzystać. Kluczem jest znajomość przepisów, trzymanie dokumentów i szybka reakcja – szczególnie wtedy, gdy linia próbuje unikać odpowiedzialności.