Bezpieczeństwo pasażerów jest priorytetem. Każdego roku Komisja Europejska ocenia, które linie lotnicze nie spełniają unijnych norm i w związku z tym są zagrożeniem dla podróżnych. Które linie lotnicze znajdują się obecnie na czarnej liście?

Czym jest Unijna Lista Bezpieczeństwa Lotniczego

Kliknij, aby powiekszyć fot. Freepik UE aktualizuje czarną listę linii lotniczych Po najnowszej aktualizacji (czerwiec 2025), na „czarnej liście” UE znajduje się ponad 100 przewoźników z 23 krajów.

Kto decyduje o wpisaniu przewoźnika na listę

krajowymi organami lotnictwa cywilnego,

Europejską Agencją Bezpieczeństwa Lotniczego (EASA),

Międzynarodową Organizacją Lotnictwa Cywilnego (ICAO).

Czy wpis na listę oznacza zakaz na zawsze

Co jeśli pasażer kupił bilet przed wpisaniem linii na „czarną listę”

zwrócić pieniądze za niewykonany lot,

zaoferować alternatywne połączenie,

zapewnić opiekę, w tym posiłki, noclegi i transport do hotelu, jeśli pasażer jest „uwięziony” na lotnisku.

Wpisanie przewoźnika na czarną listę UE nie anuluje automatycznie umowy z pasażerem. Jeśli bilet został zakupiony przed decyzją Komisji, pasażerowi przysługuje pełen zwrot kosztów lub propozycja alternatywnego połączenia – mówi ekspert ds. praw pasażerów lotniczych w AirCashBack.

Które linie lotnicze są obecnie na liście

wszystkie linie z Afganistanu, Nepalu, Kirgistanu i Sudanu,

większość przewoźników z Demokratycznej Republiki Konga,

niektóre linie z Mjanmy, Surinamu, Iraku, Libii i Angoli,

indywidualni przewoźnicy, których flota lub dokumentacja nie spełnia norm UE.

Unijna Lista Bezpieczeństwa Lotniczego (EU Air Safety List) to dokument zawierający wykaz przewoźników, którzy ze względu na niski poziom bezpieczeństwa mają zakaz wykonywania lotów na terenie UE. Najnowsza aktualizacja tej listy przyniosła istotne zmiany. Do zestawienia dopisano nowych przewoźników, którzy od teraz nie mogą już lądować, startować ani przelatywać przez przestrzeń powietrzną Unii Europejskiej.Co to oznacza dla pasażerów? Czy linie z listy mogą kiedyś powrócić do Europy? I co się stanie, jeśli ktoś kupił bilet, zanim przewoźnik trafił na „czarną listę”?Unijna Lista Bezpieczeństwa Lotniczego to oficjalny rejestr linii lotniczych, które nie spełniają unijnych norm bezpieczeństwa i w związku z tym nie mogą wykonywać operacji lotniczych w Unii Europejskiej. Lista jest publikowana przez Komisję Europejską i aktualizowana co najmniej dwa razy w roku. Obejmuje zarówno przewoźników, jak i całe kraje, jeśli system nadzoru lotniczego w danym państwie jest niewystarczający.Celem listy jest ochrona pasażerów oraz motywowanie państw i linii do poprawy standardów bezpieczeństwa.Proces wpisania na listę nie jest automatyczny. Komisja Europejska współpracuje z:Pod uwagę brane są m.in. wyniki audytów technicznych, jakość nadzoru w kraju pochodzenia przewoźnika, wcześniejsze incydenty, a także współpraca przewoźnika z organami nadzorującymi.Wpis na listę nie musi być trwały. Jeżeli linia lotnicza wdroży zalecane działania naprawcze, może ubiegać się o ponowną ocenę. W przeszłości wiele linii – m.in. z Indonezji, Mołdawii czy Ukrainy – zostało usuniętych z listy po spełnieniu unijnych norm.W takiej sytuacji pasażerowie są chronieni przez przepisy unijne, zwłaszcza rozporządzenie (WE) nr 261/2004. Przewoźnik ma obowiązek:Warto pamiętać, że przewoźnik nadal ma obowiązek zapewnić opiekę pasażerowi – niezależnie od tego, czy zakaz wchodzi w życie z dnia na dzień. W przypadku problemów z uzyskaniem rekompensaty, warto skorzystać z pomocy wyspecjalizowanych firm, takich jak nasza.”Po najnowszej aktualizacji (czerwiec 2025), na „czarnej liście” UE znajduje się ponad 100 przewoźników z 23 krajów. Są to m.in.:Aktualny wykaz dostępny jest na stronie Komisji Europejskiej: